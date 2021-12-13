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Спорт13 декабря 2021 8:00

Как движение ГТО стало тайным оружием Советского Союза Рассказываем про малоизвестные факты об этом важнейшем движении в СССР - и о том, как оно меняется сейчас

Про комплекс ГТО - «Готов к труду и обороне» - слышали, пожалуй все
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Автор фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

Автор фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

Но мало кто знает, что изначально движение задумывалось как замена Олимпийским играм: советские спортсмены тогда, в начале 30х годов, в них не участвовали. Очень быстро повеяло грядущей войной. К спортивным дисциплинам добавились военно-прикладные, а обладателями высших знаков ГТО стали легендарные военные летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Николай Гастелло и снайпер Владимир Пчелинцев. О том, как спортивный комплекс объединял страну и стал настоящим "тайным оружием" Красной Армии и о возрождении норм ГТО сегодня - читайте в материале kp.ru.

БИЗНЕС-ПРЕСС