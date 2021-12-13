Тридцать лет лидерства, стабильности и прогресса

Фото с сайта: parlam.kz/ru

Независимый Казахстан стал уважаемым на международной арене государством, в чём несомненны заслуги Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, считает ректор Московского государственного университета, академик РАН Виктор Садовничий. Эти слова прозвучали в видео-обращении российского учёного к участникам прошедшей в Нур-Султане международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвящённой 30-летию Независимости. На полях форума в режиме offline и online государственные и общественные деятели Казахстана, депутаты, представители международных организаций, эксперты из разных уголков планеты подвели итоги развития республики с момента обретения суверенитета три десятилетия назад.

Виктор Садовничий особо отметил, что 20 лет назад в Казахстане открылся филиал МГУ, и что именно в стенах Московского университета Нурсултан Назарбаев в 1994 году впервые высказался о необходимости создания на постсоветском пространстве интеграционного альянса, которым впоследствии стал Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Мы приветствуем успехи казахстанских друзей»

На пленарном заседании форума «Рубежи и вехи Независимости», проводимом в рамках конференции, с приветственным словом выступил председатель нижней палаты Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин. Он отметил, что в первые трудные годы Независимости лидерство Нурсултана Назарбаева обеспечило выход республики из экономического коллапса и общественно-политическую стабильность, а впоследствии стало основой прогресса и динамичного развития. «В целом, стабильно функционирующие государственные институты, эффективное осуществление внутренней и внешней политики – всё это стало крепким фундаментом для успешного развития сегодняшнего Казахстана», – сказал глава парламента.

Фото с сайта: parlam.kz/ru

По его словам, современный Казахстан, опираясь на успехи и достижения 30 лет Независимости, ставит главными целями четвертого десятилетия своей истории сильное государство и конкурентоспособную нацию. «Для этого мы продолжим проводить начатые по инициативе президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева политико-экономические реформы и процесс модернизации общественного сознания, сформируем качественно новую национальную идентичность, адаптированную к вызовам времени», – заявил Нурлан Нигматулин.

Парламентарий обратил внимание на преемственность стратегического курса Нурсултана Назарбаева и на инициативы нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева, в частности – создание Национального совета общественного доверия (НСОД) и укрепление общенационального диалога по всем наиболее важным вопросам.

Политический истеблишмент России на форуме в Нур-Султане представлял первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. Он отметил, что становление нового центральноазиатского государства стало результатом единства и сплочённости его народа и дальновидности казахстанского руководства, благодаря которому республика за небольшой по историческим меркам промежуток времени смогла обрести суверенитет, достичь социально-политической стабильности, экономической устойчивости, стать авторитетным членом международного сообщества.

«Хочу подчеркнуть: мы приветствуем успехи казахстанских друзей, продолжаем оставаться твёрдо приверженными линии на укрепление и развитие отношений, укрепление стратегического партнёрства и интеграционных связей между двумя странами. Видим, что и в Нур-Султане двигаются этим курсом. Это особенно важно сейчас, когда наши государства, как и всё мировое сообщество, столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции и наращивают сотрудничество в интересах преодоления этого всемирного бедствия», – заявил российский парламентарий.

Александр Жуков высоко оценивает российско-казахстанское сотрудничество, которое отличает высокая динамика и постоянные контакты на всех уровнях даже в нынешних санитарно-эпидемиологических условиях. «Отрадно, что эти встречи не ради встречи. По их итогам происходит подписание двусторонних документов, укрепляющих договорно-правовую базу между странами. Примечательно, что большинство подписанных между Россией и Казахстаном документов – «живые», они реализуются на практике в самых различных областях. Активно развиваются двусторонние парламентские отношения, ритмично ведётся гармонизация национальных законодательств. Всё это играет важную роль в укреплении экономической, гуманитарной и культурной составляющей наших отношений», – сказал заместитель главы Государственной Думы.

Фото с сайта: parlam.kz/ru

Отдельно Александр Жуков подчеркнул роль, которую сыграл в становлении и развитии Казахстана первый президент Нурсултан Назарбаев, сплотивший граждан страны, «используя большой политический опыт и мудрую прозорливость»: «Ему удалось добиться впечатляющих успехов в строительстве эффективных институтов власти, сохранить внутриполитическую стабильность, обеспечить рост благосостояния и качества жизни людей». По мнению депутата, сегодня Казахстан является одним из локомотивов интеграционных процессов в Евразии.

Председатель Конституционного совета Республики Казахстан Кайрат Мамиев рассказал участникам конференции об основных этапах развития правовой системы в условиях становления государственности республики. По его словам, в момент обретения Независимости Казахстан находился в состоянии правового вакуума, требовалось формирование национального права. В результате реформ были заложены основы национальной правовой системы с учётом норм международного права, и движение в этом направлении продолжается при президентстве Касыма-Жомарта Токаева.

«Светящаяся звезда в Азии»

Ректор МГУ и заместитель председателя нижней палаты российского Парламента стали не единственными зарубежными участниками конференции в Нур-Султане. С видео-обращением к форуму выступил бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер, который отметил многовекторность внешней политики Казахстана и политический талант Нурсултана Назарбаева, обладающего «уникальной способностью устанавливать личные контакты с политиками».

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер напомнил, что первому президенту Казахстана принадлежит «стратегическое решение» о безъядерном статусе государства, ставшее примером для других стран.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что 30 лет назад из эпицентра холодной войны Казахстан превратился в центр мира.

О признании достижений Казахстана на международной арене говорил также бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш. «С первых моментов обретения Казахстаном независимости путь вперёд был отмечен прагматизмом и эволюционным характером всех решений, – считает дипломат. – Всё это было прочно построено на основных общенациональных ценностях общества: национальном единстве, мире и согласии, секуляризме с высокой духовностью, идеологии открытого диалога, терпимости, взаимопонимании и уважении этнического, культурного и религиозного разнообразия в стране».

Кубиш выделил заслуги Казахстана в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, а также председательство страны в ОБСЕ в 2010 году и членство в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах.

Экс-президент Турции Абдулла Гюль назвал Казахстан «светящейся звездой в Азии».

В работе панельных сессий форума в разном качестве принимало участие порядка 500 экспертов и политиков из разных стран, в формате online и offline прозвучало более 30 докладов.

Французский аналитик, профессор истории и цивилизации Центральной Азии Национального института восточных языков Катрин Пужоль выступала на русском языке. Она назвала историю Казахстана «бесподобной и уникальной» и перечислила базовые качества казахского народа, оказавшие принципиальное влияние на становление нового государства. Это прагматизм, открытость соседям, экологический уклон в экономической деятельности, гендерное равенство, которое исторически распространялась как на жён ханов, так и на жён пастухов, сохранение памяти предков и способность пережить тяжёлые времена.

Фото с сайта: parlam.kz/ru

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Сабина Садиева отметила омоложение населения республики, которое диктует новые запросы, в частности – запрос на новую культуру взаимодействия государства и общества. «Государства должны трансформироваться в систему ценностей вокруг человека, и здесь очень важна концепция «слышащего государства», которая сегодня как раз реализуется в Казахстане», – сказала заместитель главы КИСИ.

Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов уверен в том, что Казахстан состоялся как независимое государство и вышел на траекторию стабильного развития как во внутренней политике, так и на международной арене. По мнению академика, современному Казахстану свойственна «здоровая амбициозность», а также межнациональная и межконфессиональная гармония. Он высоко оценивает роль, которую республика играла и играет в региональной политике, например, в урегулировании сирийского кризиса, а также в евразийской интеграции. Торкунов отметил, что в российских ВУЗах сегодня обучается большое число студентов из Казахстана, выпускником МГИМО является действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев, и это составляет особую гордость ректора.