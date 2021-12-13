Советник президента России Валерий Фадеев о снятии с рассмотрения закона о QR-кодах: «Это - более тонкое отношение к людям, чем дубиной по голове»

Валерий Фадеев на Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Валерий Александрович, новая информация буквально сегодня утром пришла. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте могут снять с рассмотрения Госдумой.

- Да, я видел. Есть еще информация о том, что «Единая Россия» будет продумывать, как учесть переболевших, но не зафиксированных. Это мое предложение.

- Да! По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «это стало результатом диалога депутатов с Кабинетом министров, на основе учета мнения субъектов и обращений граждан».

- Это правильно очень!

- И, естественно, позиция президента повлияла, Владимир Путин же «указал на «недопустимость опрометчивых решений при рассмотрении законопроекта». А как бы вы это прокомментировали?

- Я бы прокомментировал так, что это разумная позиция.

Я тогда (на заседании Совета по правам человека. - А.Г.) использовал слово: «деликатно» - именно так надо в этом остром, резонансном вопросе к людям отнестись.

И я вижу, что здесь появляется это более тонкое отношение, чем - дубиной по голове. Конечно, элементы принуждения, к сожалению, нужны.

Но надо входить в положение людей, в то, что жизнь сложна, и много разных бывает ситуаций.

Здесь я вижу, что законодатели, похоже, прислушались и сами вспомнили о том, что они тоже тут живут, и у них жизнь примерно такая же. У большинства.

- Ну, не такая же. Здесь я могу с вами поспорить.

- Не преувеличивайте. Есть начальство, а есть основная масса депутатов, в том числе региональных, и у них жизнь примерно такая же.

- Ну, ладно, не будем спорить, вам лучше знать, и нам лучше знать. Но вот - услышали президента, услышали людей. Это самое главное, видимо, во всей этой истории.

- Да, я согласен с вами.

- Ладно, так и напишем.

- Хорошо. Спасибо.

- Дальнейших вам успехов и удачи!