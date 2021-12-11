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Общество11 декабря 2021 12:00

Молодежная политика. Новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен»

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы
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Тема двадцать восьмого выпуска: Молодежная политика

Ведущие программы: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Спикеры программы: дети, родители, Сергей Чуев, эксперт по вопросам реализации молодежной политики, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве РФ.

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

ОбразованиеОбразование: Особый случай