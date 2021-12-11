Молодежная политика. Новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен»

Тема двадцать восьмого выпуска: Молодежная политика
Ведущие программы: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий
Спикеры программы: дети, родители, Сергей Чуев, эксперт по вопросам реализации молодежной политики, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве РФ.
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
#ИнститутВоспитания #Институтдетства
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