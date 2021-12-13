Не делал прививку от коронавируса, но есть антитела - сможешь получить QR-код

Часть переболевших ковидом не попадает в статистику, поскольку легко переносит ковид и не обращается к врачам. Фото: Иван МАКЕЕВ

По официальным данным, коронавирусную инфекцию у нас в стране перенесли более 8,7 млн человек. Однако в реальности цифра может быть в несколько раз больше, отмечают эксперты. Часть переболевших не попадает в статистику, поскольку легко переносит ковид и не обращается к врачам. Люди по разным причинам не делают ПЦР-тесты, а у кого-то они дают ложноотрицательный результат. Однако впоследствии анализы на антитела оказываются положительными. Значит, иммунная защита от коронавируса есть, но сертификат и QR-код все равно не дают! - возмущались многие.

До сих пор, чтобы получить заветный код, нужно было либо предъявить подтверждение диагноза (данные из медицинской организации), либо сделать прививку. В следующем году ситуация изменится. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в понедельник, выступая в Госдуме. Люди, у которых нет записи о перенесенном COVID-19 в медкарте, смогут стать обладателями сертификатов и QR-кодов на основании теста на антитела. Причем, даже независимо от титра (уровня) антител. Достаточно будет самого факта: чтобы результат анализа на антитела к SARS-CoV-2 был положительным, заверила вице-премьер.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Важный нюанс: если у переболевшего кроме антител есть ПЦР+, то сертификат выдадут сроком на год. Если же на руках только анализ на антитела, то срок действия документа и QR-кода будет полгода.

Некоторые вопросы пока остаются непроясненными. В частности, где нужно будет сдавать подтверждающий тест - только в государственных и муниципальных организациях (поликлиниках, лабораториях) или в коммерческих тоже можно? Сделают исследование платно или бесплатно по полису ОМС? Ожидается, что ответы в скором времени даст официальный документ.

КСТАТИ

Россияне, которые привились за границей зарубежными вакцинами или «Спутником V», тоже смогут получить сертификат и QR-код, рассказала Голикова. Для этого нужно будет так же сдать анализ на антитела в России. Срок действия прививочного паспорта и кода будет полугодовым.

А вот люди, имеющие противопоказания и медотвод от прививки, смогут посещать места, где нужен QR-код, только на основании свежего ПЦР-теста. Сегодня результаты такого теста действуют 48 часов, затем его нужно сдавать заново, за свой счет.