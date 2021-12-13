Путин рассказал о жизни в 90-е: работал в извозе и не дал Западу развалить страну

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин дал интервью журналистам для документального фильма «Россия. Новейшая история» и рассказал о главных событиях постсоветского времени. Президент вспомнил о кадровых сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве в 90-е, о попытках Запада развалить страну и о нашем современном оружии, от которого сегодня нет защиты.

ДЕЛИЛИ РОССИЮ НА КАРТАХ

Журналисты спросили Путина, видели ли он в 90-е карты России, разбитой на самостоятельные государства.

- Да, я видел такие карты. Один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран, на одной из встреч прямо сказал: «Для нас в Европе не было вопроса, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, ее составных частей и окружающего мира, имея в виду, что Россия – крупная ядерная держава».

Нам было бы очень плохо, если бы Россия развалилась. Мы бы сейчас не боролись за повышение рождаемости, мы бы боролись за выживание. Трагический пример Югославии говорит, что если бы у нас произошло то же самое, то последствия для России, имея в виду характер русского человека и других народов страны, были бы еще более жестким и кровавым.

После распада Югославии бывшие братские республики начали кровопролитные войны. Фото: EAST NEWS

Когда я был директором ФСБ, я это видел – определенные силы на Западе стремились к развалу России. Напрямую поддерживали сепаратистов и бандитов - все делали, чтобы раскачать Россию.

ИНОСТРАННЫЕ СОВЕТНИКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

У президента спросили, как так получилось, что в 90-е в министерствах работало под 300 американских советников.

- Привлечение иностранных специалистов – дело обычное для нашей страны. Особенно в тот период времени, когда мы проводили рыночные реформы. Отечественных специалистов, которые бы понимали, что это такое, практически не было. Теоретики были. Тех, кто реально работал в рыночной экономике, – раз два и обчелся.

Но привлекали очень однобоко. То есть, не слушали специалистов разных направлений. Я много разговаривал со специалистами из Европы - они критично оценивали деятельность американских советников на то время.

Любопытный случай: среди этих советников был – не один, я думаю - кадровый сотрудник ЦРУ. Он не имел права заниматься коммерческой деятельностью или должен был доложить руководству о ней. Но он не сделал этого – заниматься занимался, получил прибыль и скрыл ее. Дело вылилось в судебный процесс (в США - Ред.).

Да, конечно, они лезли везде. И даже если не были кадровыми сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались в Госдеп и в ЦРУ о результатах проделанной работы. Особенно и не нужно было проявлять большую изобретательность, чтобы куда-то забраться. У нас же было соглашение – на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели американские специалисты. Сидели и ходили как на работу каждый день.

ЗАЧЕМ ДОСРОЧНО ГАСИЛИ СОВЕТСКИЕ ДОГИ?

- В 1993 году Россия взяла на себя обязательства погасить все долги СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили обязательство по передаче зарубежных активов. Украина до сих пор этого не сделала.

Нам выгодно было досрочно погасить долги – мы сэкономили на процентах. Если бы мы гасили в соответствии с планом, то мы вынуждены были бы заплатить в качестве процентов еще 14 млрд. долларов.

Когда страна выплачивает долги, слезает с кредитной иглы, повышается ее суверенитет. Способность обеспечивать свои долги, отражается на рейтингах и позволяет занимать на более выгодных условиях.

КАК ПРЕОДОЛЕЛИ НАЧАЛО 90-Х?

- Как все. Жил как все. Иногда приходилось подрабатывать частным извозом на машине. Неприятно об этом говорить, честно сказать, но и это тоже было, - вспомнил Путин, добавив, что ездил на Волге, которую привез из ГДР.

- Другой машины у меня не было, - рассказал президент.

РЫЧАГИ ДАВЛЕНИЯ

Запад заставлял нас выполнять свои требования, давя на власть.

- Рычагов было очень много. Россия находилась в слабом состоянии, зависела от финансовых инструментов, от политических… Россия в тот момент утратила значительную часть своего суверенитета. С этим я столкнулся, когда был премьером в 1999 году - очередная миссия МВФ потребовала прекращения боевых действий на Кавказе. На вопрос: «При чем здесь МВФ?», - мне было сказано, что они считают, что боевые действия негативно отражается на экономике. Аргумент: «Мы укрепляем свою государственность и сможем эффективно работать в экономической сфере», - не был услышан. Речь тогда шла о возможной рассрочке платежей по процентам. Нам сказали: не будет никакой рассрочки.

Вторая чеченская военная кампания. Гильзы артиллеристских снарядов под Урус-Мартаном. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРИТЕТ

- У нас примерный паритет сохраняется по носителям и количеству боезарядов (ядерного оружия– Ред.). Но все-таки в перспективных разработках мы являемся лидерами.

Ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня в России. Имею в виду гиперзвуковое. Но пока с 2018 года ни у кого такого оружия не появилось.

Оно появится. Но мне думается, мы сможем приятно удивить партнеров - когда у них появится гиперзвуковое оружие, с большой болей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием. Сегодня их (гиперзвуковые ракеты – Ред.) никто не берет – скорость слишком большая. В этом уникальность нашего положения.