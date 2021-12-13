Гутен Морген, агент Штейн! Зачем Мизулина заклеймила репера Моргентшерна иноагентом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ополчилась на Моргенштерна и причислила его к инагентам. Кадр из Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" Фото: YouTube

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, уверен, радует свою маму-сенатора Елену Мизулину – знамя борьбы с «тлетворной западной культурой» снова в крепких руках.

Молодой звонкий голос Екатерины объявил нового вредителя, и возможно даже иностранного агента – имя его... конечно, Моргенштерн.

А случилось это случилось это в интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?», когда Мизулина как обычно размышляла на тему всеобщего культурного заговора против России.

- Есть деятели искусства, которые систематически распространяют определенный контент, — сказала Екатерина. - Ролики, публикации, видеоклипы, сторис, связанные с тематикой насилия, пропагандой наркотиков, так называемым «победобесием» — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне. Есть темы, которые они последовательно продвигают, и мы видим в этом какую-то общую скоординированную работу».

И тут Екатерина вдруг заявила, что рэпер Моргенштерн пропагандирует наркотики и другие грехи вовсе не из своей глубокой испорченности, а потому что получал указание о чем петь из-за рубежа (от чьей именно разведки выяснят, по-видимому, компетентные органы). Более того - он получал под это и заграничное финансирование.

Мизулина утверждает - что известные людей получают из-за границы «файлы с темами, которые необходимо затрагивать» в творчестве. Для того, чтобы морально разложить народ, обречь его на безвкусицу и бескультурье.

И возможно Мизулина, несмотря на кажущееся мракобесие того, что она говорит, права. Ведь только иностранными «файлами с темами» можно объяснить существование почти всех отечественных поп-певцов, российских телеканалов, безвкусных «камеди-клаб», тупых телесериалов и боевиков, снимаемыми, впечатление, на скотобойне. Конечно, только вражеское финансирование заставляет их уродовать и развращать целые поколения – в этом Мизулина права безусловно. И ей пора перестать размениваться на всяких моргенштернов, а бросить вызов главным растлителям россиян – медиа-магнатам.

И этот славный бой юной рьяной Мизулиной я бы не пропустил...

Кстати, сам Моргенштерн ответил удивительно спокойно. Видимо, стареет, мудреет, выходит из формы...

«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость. Народ России не глупый и все понимает», — попросил рэпер.

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