Путин с Зорькиным похвалили правовую грамотность россиян

Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Вспомнили 90-е и обсудили, почему сейчас суду работать проще, чем тогда.

- Законы стали более профессиональные. Возьмём налоговое законодательство: в 90-х годах, я помню, чуть ли не на каждом пленуме принималось решение по налогам. Сейчас у нас (рассмотрений) по налогам стало менее всего по сравнению с другими предметами: социалкой, уголовным правом, собственностью, договорами… Налоговое законодательство стабилизировалось, а вот социальное – тут есть над чем еще подумать, - заметил Зорькин.

Глава Конституционного суда неожиданно похвалил жалобщиков. Теперь люди знают, зачем идут к Зорькину с коллегами. Если опять-таки в 90-е из 19 тысяч обращений половина была не по адресу, то сегодня люди уже узнали «что можно требовать от Конституционного суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК или, скажем, в суд общей юрисдикции».

- Это говорит о повышении правовой грамотности людей, - добавил Путин.

Встреча закончилась обсуждением судебных войн. Зорькин похвастался, что у него с Верховным судом «вполне деловые» отношения. А где-то главные суды страны начинают «перетягивать одеяло».

- Были даже так называемые войны, - вспомнил Зорькин.

- У нас это тоже было во взаимоотношениях между Арбитражным судом и Верховным, - согласился президент.

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