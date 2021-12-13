Минтранс предложил перенести установку тахографов на автобусы до 2023 года

Минтранс предлагает в очередной раз отложить время «Ч», после которого все городские, пригородные и междугородние автобусы должны быть оснащены тахографами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минтранс предлагает в очередной раз отложить время «Ч», после которого все городские, пригородные и междугородние автобусы должны быть оснащены тахографами. Это такие устройства, которые фиксируют скорость и маршрут машины, а также время труда и отдыха водителя. Предполагалось, что аппаратики помогут исключить переработки — и с исключительно выспавшимися и отдохнувшими водителями автобусный транспорт станет безопаснее. Кроме того, автоматизируется процесс сбора данных о слишком лихом вождении (с нарушением скоростного режима), что также должно поспособствовать безопасности пассажиров.

Поначалу оснастить тахографами автобусы (а точнее, транспортные средства, где более 8 пассажирских мест и которые осуществляют регулярные городские пассажирские перевозки) предполагалось еще с 1 июля 2020 года. Но случилась пандемия, пассажиропоток упал, финансовые возможности транспортников тоже, а на установку дополнительного оборудования в каждом автобусе нужны деньги.

Сроки переносили уже дважды. Теперь предлагается сделать это в третий — до марта 2023 года. Причины — все те же. По данным Росстата, в октябре 2021 года автобусами перевезено 716,8 миллиона, что на 17% с лишним меньше, чем в октябре 2019 г. В январе разрыв с докоронавирусными временами был еще больше — порядка 30%. В итоге, как следует из пояснительной записки к проекту постановления о переносе сроков, автобусные предприятия - в тяжелом финансовом положении. По прогнозам Минтранса, как опять-таки следует из пояснительной записки, «положительные тенденции роста количества перевезенных пассажиров в совокупности с вакцинацией населения дают основания полагать, что к декабрю 2022 года транспортный спрос достигнет значений 2019 года». Если этот прогноз сбудется, то к весне 2023 года, как предполагают в Минтрансе, можно будет уже требовать потратиться на тахографы.