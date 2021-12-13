Рушит курсы акций одним твитом: Журнал Time назвал человеком года Илона Маска

Илон Маск впервые удостоен звания человека года по версии журнала Time Фото: REUTERS

В своем декабрьском номере журнал Time как всегда называет «человека года». Изображение победителя появляется на обложке издания. В этом году такой чести удостоился богатейший человек планеты Илон Маск.

Традиция ведет свой отсчет с 1937 года, причем выбор осуществляется не коллегиально, а исключительно решением исполнительного редактора журнала. «Человеком года» по версии Time были американские президенты Джордж Буш, Франклин Рузвельт, Джордж Буш, в 2007 году – президент России Владимир Путин; также выбор Time падал и на собирательные образы, например, на пользователя Интернета.

В этом году издание назвало «человеком года» американского предпринимателя Илона Маска. Ведь именно в 2021-м он не просто стал самым богатым из живущих, но сколотил состояние, которого никогда ни у кого не было. Один твит Маска способен перевернуть ситуацию на мировых рынках — в общем, его влияние сложно переоценить.

Маск – основатель и гендиректор корпорации SpaceX, глава компании Tesla, с января 2021 года – богатейший человек нашей планеты; его состояние достигало рекордных $300 миллиардов.

В своем декабрьском номере журнал Time как всегда называет «человека года». Фото: REUTERS

В уходящем году Маск отправил в космос корабль, на котором находились только частные лица — туристы, выложившие за полет круглую сумму. Таким образом впервые в истории человечества на околоземную орбиту была отправлена первая гражданская космическая миссия.

Маск, среди прочего, известен своим эпатажным поведением в соцсетях. Так, например, своими твитами он рушит курсы криптовалют, или просит совета у подписчиков – стоит ли ему продавать свои акции.

В Time дают следующую характеристику Маску: «Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из комикса «Хранители»... Его старт-ап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния в $250 миллиардов и самым богатым человеком в истории».

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