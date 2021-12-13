Путин таксовал, Меркель торговала черникой, а Обама сэндвичами: Как подрабатывали мировые лидеры

Президент России признался, что после возвращения из ГДР был вынужден подрабатывать таксистом. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России признался, что после возвращения из ГДР был вынужден подрабатывать таксистом. На дворе стояли 90-е годы и будущий российский лидер пытался прокормить семью, как и другие россияне.

- Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и частным извозом, - признался Владимир Путин.

Об этом он рассказал в фильме «Россия. Новейшая история». Он добавил, что подрабатывал таксистом на «Волге», которую привез из Германии. Другой машины, как пояснил президент, у него в тот момент не было.

Впрочем, Владимир Путин не единственный политический лидер, который до своего президентства не гнушался тяжелой работы. Так бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в молодости раболтал чугунщиком разливочных машин на металлургическом заводе. Про работу директором совхоза белорусского лидера и карьеру КВНщика президента Украины Владимира Зеленского, кажется, все знают. Экс-глава Литвы Даля Грибаускайте в советские годы работала лаборантом на Ленинградской меховой фабрике. А нынешний глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - дантистом.

Многие западные лидеры также начинали свою трудовую карьеру далеко не в политике. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заработала первые деньги на торговле черникой. Дональд Трамп начинал карьеру бизнесмена рядовым риелтором, правда, в компании своего отца. 40-й президент США Рональд Рейган, прежде чем стать знаменитым актером, подрабатывал разнорабочим в цирке и охранником. А Билл Клинтон трудился в бакалейной лавке. Нечто подобным занимался и Барак Обама. Он продавал сувениры и сэндвичи.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был обычным продавцом и торговал выпечкой и лимонадом в Стамбуле. Сирийский лидер Башар Асад, врач по профессии, работал по специальности и служил офтальмологом в военном госпитале.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в детстве жил как обычный итальянский подросток - получал первые деньги за дойку коров и сбор картошки. А затем зарабатывал как фотограф на свадьбах и похоронах, гид и ведущий концертов. Аналогичным образом начал свою карьеру Эво Моралес, будущий президент Боливии, он трудился на плантациях коки.