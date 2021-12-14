Лучший импакт-проект: Пятый канал выиграл несколько премий

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Пятый канал полюбился миллионам телезрителей не только качественными сериалами, информационными и развлекательными передачами, но и социальными проектами, которые спасли уже тысячи жизней. Программы, которые выходят на голубых экранах, год за годом получают признание и многочисленные награды. А все потому, что они несут добро и делают мир лучше. Благодаря телеканалу и помощи зрителей, сотни детей справились с тяжелыми, порой трудно излечимыми заболеваниями. А сколько сирот обрели семью, любящих мам и пап. Тысячи подростков поняли, кем хотят стать в будущем, а еще большое число людей избавились от вредных привычек, стереотипов, да и вообще решили начать жить по-новому.

Надежду и веру в лучшее дают такие передачи, как «День добрых дел», «День ангела», «Билет в будущее», «Ты сильнее», праздник выпускников «Алые паруса», и другие. Эти проекты канал представил на премию «Управление изменениями. Визионеры» и стал победителем в специальной номинации «Лучший импакт-проект» «За системные проекты, несущие прямой импакт». Ни одна из передач не оставила членов жюри и зрителей равнодушными.

- Возможность помогать людям много лет является одним из приоритетных направлений развития канала, - отметила Марина Белова, заместитель гендиректора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала. - Считаю, что эра потребления прошла, наступила эра осознанности. Подтверждением этому являются наши зрители, которые участвуют в благотворительных проектах. Я рада, что все мы вместе делаем наш мир лучше.

ЭТИ ПРОЕКТЫ ТРОГАЮТ СЕРДЦА

«Алые паруса»

Событие, которого с замиранием в сердце ждут тысячи выпускников школ. Пятый канал ежегодно ведет трансляцию легендарного праздника, который проходит в Санкт-Петербурге. Традиция встречать первый рассвет взрослой жизни вместе с бригом под алыми парусами зародилась в 1968 году. Сейчас «Алые паруса» являются визитной карточкой всей России. Посмотреть на парусник, входящий в акваторию Невы, приезжают, в том числе и из зарубежных стран.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Каждый год трансляция праздника собирает многомиллионную зрительскую аудиторию по всему миру. Социальная миссия проекта – отправить выпускников во взрослую жизнь с уверенностью в завтрашнем дне.

«День добрых дел»

В каждом выпуске этой программы рассказывается история ребенка, борющегося с тяжелым заболеванием и нуждающегося в дорогостоящем лечении. За время существования проекта в благотворительные фонды поступило более 4,5 миллиарда рублей, что помогло спасти сотни жизней. В июле проект отметили наградой Национальной премии «Медиа-Менеджер России» в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность бизнеса».

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

- «День добрых дел» - это первый на современном телевидении подобный проект. На старте мы тщательно продумывали формат будущей программы, отбирали благотворительные фонды для сотрудничества. Мы гордимся тем, что за время существования проекта вместе с телезрителями нам удалось спасти жизнь огромному количеству детей, - отметила Марина Белова.

«День ангела»

Герои этой программы - воспитанники детских домов, которые мечтают о маме, папе и дружной семье. Исполнить это желания им помогает Пятый канал. За время проекта приемных родителей обрели 312 человек. Но на этом миссия канала не заканчивается. Проект следит и рассказывает зрителям о том, как в дальнейшем складываются судьбы героев передачи. Как у детей проходит адаптация в новых семьях, с какими сложностями они сталкиваются на своем пути, и какие счастливые события происходят в их жизни.

Эта программа была удостоена награды конкурса «Герои пера» и вошла в каталог «Лучшие социальные проекты России».

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

«Билет в будущее»

Этот проект помогает подросткам принять взвешенное решение, кем они хотят стать в будущем. Программа рассказывает о востребованных профессиях, а специалисты и эксперты делятся полезными советами, как добиться мастерства в том или ином деле. Кроме того, у подростков есть возможность пройти практику и самим решить, стоит ли выбирать данную специальность или лучше попробовать себя еще в чем-то другом.

В 2020 году проект занял третье место в конкурсе «PRO образование» в номинации «ТВ-программы, которые стоит смотреть», организованном Министерством просвещения РФ.

«Знание - сила»

Участники этой программы - медики, юристы и студенты. У каждого в передаче своя миссия. Проект показывает, как медики диагностируют заболевания на расстоянии, студенты изучают анатомию на виртуальных телах, а юристы обсуждают правовые нормы для киборгов. Каждый выпуск программы - мини-открытие.

«Ты сильнее»

Участникам этого реалити-шоу предстоит на месяц отказаться от вредных привычек и стереотипов, чтобы проверить себя и почувствовать, как их жизнь меняется в лучшую сторону. Перед началом проекта участники проходят медосмотр, а далее на всех этапах получают рекомендации врачей и ведут свой видеодневник, в котором делятся ощущениями и рассказывают о своем самочувствии. Это делается для того, чтобы поверить в собственные силы и доказать самому себе, что #Тысильнее.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проекты, заботящиеся о детях и молодежи, это еще далеко не вся деятельность канала. Есть немало других признанных телезрителями и общественностью проектов. Например, Онлайн Премия АПКиТ 2021. Этот проект познакомил всю страну с произведениями российских кинокомпаний и показал, что индустрия кино и сериалов в России на самом высочайшем уровне.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

- В нашей стране запрос телезрителей на социально значимый контент постоянно растет. Холдинг, в состав которого входит Пятый, в настоящее время активно развивает производство и продвижение импакт-контента. И для нас важно доносить правильные ценности, поднимать острые социальные вопросы, которые нельзя оставить без внимания, через экран, - добавила замгендиректора Пятого канала Марина Белова.