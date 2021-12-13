19-летняя дочь Максима Дунаевского узнала о восьмом браке отца из СМИ

Полина Дунаевская узнала о новом браке своего 76-летнего отца от журналистов. Фото: Инстаграм.

Композитор Максим Дунаевский известен своей любвеобильностю: недавно 76-летний музыкант женился в восьмой раз. Маэстро связал себя узами брака со своей давней возлюбленной, музыковедом Аллой Новоселовой. Избранница композитора младше его на 35 лет. Как выяснилось, Максим Иосифович не поставил в известность своих близких об очередной свадьбе. Музыкант не стал говорить о ней даже своей 19-летней дочери Полине.

О том, что отец вступил в новый брак, Полина Дунаевская и ее мама узнали из СМИ. Хотя они предполагали, что после нескольких лет отношений музыкант захочет узаконить свои отношения с Аллой Новоселовой, это известие все равно стало для них неприятным сюрпризом.

- Он не ставил меня в известность, женился он или нет, я такого не слышала, - рассказала Полина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Композитор заботится о дочери: купил ей трехкомнатную квартиру и выделяет на расходы по 40 тысяч рублей в месяц. На фото - Полина на балу дебютанток Tatler. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дунаевская-младшая призналась, что очень переживала из-за этой новости и в итоге все-таки связалась с отцом, чтобы услышать правду из первых уст.

- Да, было неприятно, но мы поговорили в этот же день, - сообщила Полина, отметив, что в поддержке в этой ситуации больше нуждалась ее мама Марина Рождественская. Вместе композитор и его бывшая жена, которая на 27 лет его младше, прожили 20 лет. Еще недавно Марина признавалась, что до сих пор любит мужа и готова принять его обратно.

- В моей ситуации было бы неправильно занимать чью-либо сторону, но, безусловно, маме было больнее, - призналась Полина.

Дочь композитора рассказала, что у них с отцом всегда были хорошие отношения. Максим Исаакович старается обеспечить наследнице комфортную жизнь. Он купил ей трехкомнатную квартиру и выделяет на расходы по 40 тысяч рублей в месяц.

Полина выросла настоящей красавицей - неудивительно, что Дунаевский предложил ей стать актрисой. Но девушка отказалась.

- Папа вообще очень хотел, чтобы я поступала в театральный институт, он говорил: все продюсеры ходят и говорят, какая ты прекрасная, талантливая, - рассказала Полина.

Ее мама Марина Рождественская до сих пор с теплой отзывается о Дунаевском и не скрывает, что испытывает к нему нежные чувства. Двери ее дома всегда открыты для экс-супруга. Недавно на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Марина призналась, что примет бывшего мужа, если он решит вернуться к ней.

Еще недавно мама Полины Марина Рождественская признавалась, что до сих пор любит Дунаевского и готова принять его обратно. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Мы очень родные люди, ну серьезно. Мне кажется, что мы скучаем друг по другу, созваниваемся. Если ему надо будет, он придет. Я, конечно, приму. Безусловно. Я его люблю как родного человека, - рассказала Рождественская.

Долгое время Дунаевский не собирался делать своей нынешней избраннице Алле предложение руки и сердца, о чем он не раз заявлял журналистам. Но, видимо, что-то заставило музыканта передумать и все-таки поставить штамп в паспорте. А вот в чем композитор точно уверен, так это в том что в этом браке у него не будет детей.

- Если говорить о рождении детей, то я трезвый человек. Детей надо поставить на ноги. Уже не успею, - еще год назад заявлял он.

Почти все из предыдущих семи браков музыканта распались из-за его измен. Близкая подруга Дунаевского актриса Любовь Полищук, представляя его, добавляла: «Максим всегда с удовольствием женится». Разводился композитор тоже без особых скандалов. Друзья шутили, что из «оставленной им своим женам недвижимости можно построить микрорайон».

Избранница маэстро Алла Новоселова младше его на 35 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последняя супруга Дунаевского Марина Рождественская говорила, что он просто бросил ее. Одной из самых известных жен композитора была звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко. Артистка родила ему сына Дмитрия (сейчас он финансист, живет в Швейцарии). Наталья - единственная жена Дунаевского, которая ушла от него сама. В нее влюбился австрийский режиссер Максимилиан Шелл. Андрейченко говорила, что Шелл позвал ее в Голливуд, и Дунаевскому ничего не оставалось, как отпустить ее. Это был потрясающий шанс для актрисы, и если бы она его упустила, то всю жизнь винила бы мужа. Супруги вспоминали, что развод был очень нервным. Андрейченко вышла замуж за Шелла и уехала в США. Некоторое время она ограничивала встречи композитора с сыном Митей. Позже супруги смогли наладить нормальные отношения, сейчас они относятся друг к другу дружески.