Трансграничное углеродное регулирование дает мощный стимул для развития российской экономики и модернизации российских предприятий Фото: Shutterstock

В Энергетической стратегии РФ до 2035 года водородная энергетика обозначена в качестве одного из перспективных направлений развития энергетики. Группа «РОСНАНО» видит свою роль в реализации политики низкоуглеродного развития страны, сообщил заместитель председателя правления - операционный директор Группы «РОСНАНО» Михаил Ненюков на сессии «Углеродное регулирование: вызовы и возможности для технологического развития» Конгресса молодых ученых в Сочи 10 декабря.

«МОЩНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»

«Трансграничное углеродное регулирование дает мощный стимул для развития российской экономики и модернизации российских предприятий. И это как раз та задача, которой мы планируем заниматься», - отметил Михаил Ненюков.

Использование водородной энергии в транспорте – самый актуальный тренд в применении возобновляемых источников энергии. Группа «РОСНАНО» активно участвует в развитии пилотного проекта по производству «зеленого» водорода в России. Запуск промышленного производства и использования низкоуглеродного водорода обеспечит реализацию экспортного потенциала, а разработка и внедрение отечественных водородных топливных элементов необходимы для создания электротранспорта нового поколения.

В сентябре Правительство Москвы, «РОСНАНО» и «КАМАЗ» подписали соглашение о реализации совместного проекта по развитию электродвижения. Цель соглашения – создание Единого оператора для развития экологичного общественного транспорта столицы в сжатые сроки. Проект обеспечит снижение капитальных затрат на электробусы и инфраструктуру на 30%.

В следующем году в Москве начнутся испытания первого водоробуса на отечественных водородных элементах – экологичного и экономически эффективного общественного транспорта, который улучшит жизнь москвичей. Кроме того, компания поддерживает проекты по использованию водорода в транспортной сфере. Не менее важная тема – изучение потенциала и применения зеленого водорода для уменьшения углеродного следа химической промышленности.

Для объединения усилий научных коллективов и правильного взаимодействия с домашним рынком в Московском физико-техническом институте совместно с компанией «ИнЭнерджи» создан центр «Транспортные электрохимические решения». В нем собраны лучшие научные коллективы страны в области металл-ионных накопителей энергии.

Напомним, в июне 2021 года «РОСНАНО» на площадке Петербургского международного экономического форума заключило ряд соглашений о развитии водородной энергетики. В том числе с РЖД и «Группой Синара». Соглашение предусматривает разработку магистральных и маневровых грузовых локомотивов с использованием силовой установки на базе электрохимических водородных топливных элементов совместно с литий-ионными аккумуляторными батареями. Планируется, что опытные образцы магистрального и маневрового локомотивов будут созданы в 2023-2024 годах.

Инвестиции в прорывные технологии существенно модернизирует экономику России Фото: Shutterstock

ПРЕОБРАЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 90% ЭНЕРГИИ

Эксперты отмечают, что рынок водородной энергетики только формируется и входит в число наиболее перспективных среди всех видов альтернативной энергетики. Актуальность подобных проектов растет на фоне планов по декарбонизации мировой экономики.

Водородная энергетика прочно вошла в повестку, сейчас это одно из самых перспективных направлений в транспортной отрасли. Одно из главных преимуществ автомобилей на водородных топливных элементах – их энергоэффективность. В электрическую энергию преобразуется более 90% энергии, вырабатываемой в топливных элементах. Также городской транспорт на водородных элементах считается одним из самых экологически чистых – побочными продуктами являются только вода и небольшое количество тепла. Кроме того, одной заправки водоробуса хватает на сутки работы.

По прогнозу спрос на глобальном рынке энергоустановок на топливных элементах по сравнению с 2020 годом увеличится более чем в сто раз и в 2030 году составит 380 млрд долларов США. Объем российского рынка по прогнозу скромнее и составит 78 млрд рублей.

ОПЫТ КИТАЯ, ФРАНЦИИ, БРИТАНИИ…

Мировые столицы постепенно внедряют водородный городской транспорт на водородных элементах. Наиболее развитая сеть водородного транспорта существует в Японии. Еще в 2017 году одиннадцать компаний, включая Toyota, Nissan и Honda, объединились для строительства сети водородных заправочных станций. К настоящему времени открыто 135 пунктов заправки, которыми пользуется около четырех тысяч автомобилей на водородном топливе. Среди них есть и пассажирские водоробусы, выпускаемые Toyota с 2018 года. В частности, их создавали к Олимпиаде в Токио.

Почти одновременно с японцами о начале серийного производства водоробусов заявил китайский автопроизводитель Geely. В городе Чжанцзякоу, который совместно с Пекином будет проводить зимние Олимпийские игры 2022 года, уже используется 170 водородных автобусов.

С 2020 году польская компания Solaris первой в Европе стала выпускать городские водородные автобусы. Сейчас они перевозят пассажиров в городах Германии, Швеции, Нидерландов, Латвии.

Бельгийская компания Van Hool производит гибридные автобусы на водородных топливных элементах, которые проходят испытания не только в самой Бельгии, но и в США, Италии, других странах.

В марте 2021 года британский автопроизводитель Alexander Dennis Ltd (ADL) продемонстрировал двухэтажный водородный автобус с 480-километровым запасом хода на одном баке. Планируется, что его серийное производство запустят в этом году.

ЗАДАЧИ РОССИИ

В августе 2021 года Правительство РФ утвердило Концепцию развития водородной энергетики, в которой перечислены стратегические цели: запуск пилотных проектов по выработке низкоуглеродного водорода, создание консорциумов по производству оборудования и комплектующих, формирование инфраструктуры для хранения и транспортировки этого энергоносителя, создание минимум трёх территориальных производственных кластеров, а также меры господдержки – специальные инвестиционные контракты, субсидии, компенсации на покрытие расходов на научные исследования.

Планируется, что концепция будет реализована в несколько этапов: первый рассчитан на ближайшие три с половиной года, в течение которых будут созданы профильные кластеры и реализованы пилотные проекты по производству и экспорту водорода, применению водородных энергоносителей на внутреннем рынке. Следующие этапы рассчитаны на срок до 2035 и 2050 годов, когда планируется открыть крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики.

Причем, если смотреть историю, то первые отечественные исследования использования водорода появились еще в 1920-х годах. Позднее во время Великой Отечественной войны на водородное топливо были переведены автомобильные двигатели для аэростатов. В послевоенное время были созданы несколько моделей личного транспорта, однако активность разработок заметно снизилась.

В конце 2020 года Владимир Путин поручил к 2023-му создать городской автобус на водородном топливе, а в августе этого года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития водородной энергетики, фактически в России создается новая отрасль. Первые разработки в транспортном сегменте были презентованы на осенней выставке Комтранс-2021, где свои прототипы представили ГАЗ и КАМАЗ.