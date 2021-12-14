Пропавший на фоне развода Григорий Лепс сорвал новогоднюю премьеру

Певец Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

До первого заседания по делу о разводе Григория Лепса остается меньше недели: 20 декабря Мосгорсуд начнет рассматривать иск жены музыканта Анны Шаплыковой о расторжении брака. Пока еще законные супруги делают вид, что ничего не происходит: Шаплыкова отдыхает на Мальдивах, певец занят новогодним "чёсом". По традиции, расписание концертов в последние недели декабря у Лепса плотное: "Золотой граммофон", премия "Виктория", сольный концерт в "Крокусе", "Песня года" плюс многочисленные корпоративы. За каждый заказник, по информации kp.ru, звезда получает по 120 тысяч евро (почти 10 млн рублей), а в праздники сумма удваивается: грех отказываться от такой работы.

Однако, Григорий Лепс, который до этого четко следовал расписанию, накануне неожиданно сошел с дистанции. Певец пропустил "Главный новогодний концерт" в "Крокусе", организованный Первым каналом. Более того: Лепс даже не потрудился лично предупредить свою напарницу по выступлению Ларису Долину, чем сильно ее удивил. Похоже, певица не смогла лично связаться с коллегой, поэтому решила обратиться к нему в Инстаграме.

Григорий Лепс с супругой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Сегодня был странный день: мне днём позвонили и объявили, что наш дуэт с Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни, - сообщила в соцсетях королева джаза. - Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому что самое главное - это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!

Из-за таких новостей Долиной пришлось срочно искать себе нового партнера. К счастью, откликнулась экс-солистка "Сливок" и подруга Ларисы Александровны Карина Кокс.

- Надо было в срочном порядке менять песню и, хвала небесам, Карина Кокс оказалась в зоне досягаемости! Мы спели с ней "Льдинку" в новой редакции и вышли из положения. Спасибо, Кариночка, за твою чуткость, люблю! - призналась звезда.

Между тем, на связь с прессой не выходят даже помощники Лепса. В каком состоянии артист, связан ли срыв премьеры с коронавирусом, и состоится ли традиционный рождественский концерт Лепса, назначенный на 19 декабря, пока неизвестно. В соцсетях певец также не появляется.

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