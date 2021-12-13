67-летняя Любовь Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни

Любовь Успенская в 67 лет еще надеется встретить свое счастье. Фото: Инстаграм.

Звезда шансона Любовь Успенская была замужем четыре раза. С последним супругом Александром Плаксиным певица прожила в браке 34 года, после чего они расстались. В программе «Ты не поверишь!» на НТВ 67-летняя артистка подтвердила, что недавно официально развелась с мужем.

- У меня развод был. Я сегодня свободная женщина, - сообщила артистка.

Но, похоже после развода личная жизнь звезды складывается не так, как ей бы того хотелось. Успенская призналась, что она сейчас одна. На вопрос журналистов, отмечала ли она всемирный День секса, который проходит 30 ноября, артистка дала понять, что уже и не помнит, что это такое.

- Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря, я не праздновала, - призналась Успенская.

Тем не менее, артистка по-прежнему надеется найти того единственного, с кем она может встретить старость и жить счастливо до конца своих дней. Тем более, что, по словам Успенской, от поклонников у нее отбоя нет. Ради внимания певицы потенциальные кавалеры готовы на любые траты.

- Мне дарят автомобили, картины. Ну, что еще дарят? Мебель красивую, дорогую, — похвасталась артистка.

Певица в отличной форме. Фото: Инстаграм.

Это неудивительно, ведь для своих лет Успенская в отличной форме. Певица выглядит гораздо моложе своих лет. В Инстаграме Любовь Залмановна легко может фотографию в кружевном корсете или игривых чулочках. Более того, певица призналась, что в своем новом клипе она собирается сняться обнаженной.

- Я буду обнаженная. То есть это не будет позорное откровение. Это будут достойные красивые формы, самые красивые формы, которые у меня есть, - заявила Успенская.

Артистка не скрывает, что не раз ложилась под нож хирургов. Недавно, например, она сделала круговую подтяжку лица, обновила импланты в груди и подкорректировала ягодицы. Пластические операции обошлись звезде недешево: она заплатила в частной клинике около двух миллионов рублей.

Напомним, развод Успенской и Плаксина сопровождался громким скандалом. Бизнесмен потребовал, чтобы певица отдала ему половину своего имущества, хотя последние годы они уже не жили вместе. Брак с ним принес артистке одни огорчения. Муж-тиран избивал ее на протяжении всей семейной жизни. Плаксин постоянно практиковал домашнее насилие, а Успенская терпела побои и боялась признаваться в абьюзе знакомым. Многие эпизоды рукоприкладства происходили на глазах ее дочери Татьяны.

- Я не хотела, чтобы все знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает, - рассказывала ранее Успенская. - Как-то на концерте в России я должна была быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что ее пришлось отменять. И даже с окна как-то хотел выбросить, Танечка была свидетельницей.

Напившись, Плаксин терял над собой контроль. Но и на трезвую голову частенько обижал жену, называя ее страшной и бездарной.

- По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня приглашали за стол, он хватал меня за волосы и по всему залу тащил. Когда он был трезвый, мог сказать: «Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица», - говорила Любовь. - Об издевательствах знали только приближенные к семье люди — домработница, водитель, но они, как и я, молча это хавали. Я понимала, что он жалкий человек, трус, но продолжала щадить его и даже наоборот пыталась поставить на пьедестал.