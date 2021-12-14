Светятся от счастья: Дженнифер Лопес с шикарным декольте пришла на премьеру фильма Бена Аффлека

Бен и Джен на красной дорожке так и светились от счастья. Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес снова продемонстрировала, что дела любимого для нее – важнее всего. 52-летняя поп-дива пришла поддержать Бена Аффлека на премьере его нового фильма «Нежный бар». Режиссером и продюсером драмы выступил Джордж Клуни, а Аффлек сыграл в ней главную роль. В центре сюжета - история подростка, который ищет замену отцу среди посетителей бара своего дяди Чарли, которого сыграл Бен.

Поп-дива пришла поддержать Бена Аффлека на премьере его нового фильма «Нежный бар». Фото: REUTERS

Дженнифер появилась на красной дорожке в голубом платье из прозрачного шифона с глубоким декольте. Выглядела Джей Ло просто потрясающе, а ее роскошный вырез так и притягивал все взгляды. Аффлек не мог отвести глаз от своей красавицы подруги. Влюбленные на красной дорожке обнимались и буквально светились от счастья. Именно нежные взгляды и объятия пары стали главным украшением вечера.

Именно счастливые взгляды и объятия пары стали главным украшением вечера. Фото: REUTERS

Недавно отношения влюбленных вышли на новый уровень: Дженнифер и Бен завели нового питомца. О том, что у них в семье случилось пополнение, 52-летняя звезда сообщила в соцсетях.

Джей Ло поделилась в Твиттере снимком нового любимца: звездная пара завела котенка по кличке Хендрикс.

- Познакомьтесь… Хендрикс! – представила Дженнифер нового члена семьи. На фото забавный котенок сидит под украшенной новогодней елкой и пристально наблюдает за своей хозяйкой. Подписчики и друзья семьи поздравляют в комментариях Бена и Джен с пополнением.

Дженнифер появилась на красной дорожке в голубом платье из прозрачного тюля с глубоким декольте. Фото: REUTERS

Новость о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после 17 лет разрыва стала праздником для всех фанатов пары. Бывшие возлюбленные объявили о том, что снова вместе, летом этого года. По слухам, Лопес и Аффлек начали активно общаться в феврале этого года, еще когда Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения принадлежит Бену.

Впервые их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Поклонники буквально млели от их пары, а таблоиды прозвали актеров «Беннифер». Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек подтвердили слухи о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графии и чересчур пристальное внимание СМИ и фанатов.

Выглядела Джей Ло просто потрясающе. Фото: REUTERS

Источники из окружения пары рассказывают, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Впрочем, вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.