Северная и Южная Корея приблизились к окончанию войны

2018 год, историческая встреча на пограничном пункте Пханмунджом глав КНДР и Республики Корея. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная и Южная Корея спустя без малого 70 лет после окончания активных боевых действий в отношении друг друга вплотную приблизились к прекращению войны и подписанию мирного договора.

Последние военные сражения на полуострове велись в 1952 году.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что его страна «в принципе согласна» объявить о прекращении войны со своим северным соседом – КНДР. Официально боевые действия на полуострове прекратились в середине прошлого века после подписания договора о перемирии, однако документально война так и не была закончена.

По словам президента Южной Кореи, крайне важно положить конец тому нестабильному перемирию, которое существует вот уже почти 70 лет.

Со своей стороны и представители Северной Кореи говорят о готовности к диалогу и заинтересованности в подписании мирного договора.

Однако, все будет в большой степени зависеть от властей США. Несмотря на заявления представителя Госдепартамента Джалины Портер о готовности к ведению переговоров с КНДР «без каких-либо предварительных условий», эксперты подчеркивают, что желание США настоять на своих принципах подписания мирного договора между Северной и Южной Кореей могут завести переговорный процесс в тупик.

Северная Корея возражает против присутствия на территории южного соседа американских войск, США же в свою очередь, требуют от КНДР полной денуклеаризации, обещая взамен отмену санкций.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, срок полномочий которого истекает весной будущего года, сделал достижение мира на полуострове своей основной задачей. Вместе с тем неизвестно, удастся ли ему добиться подписания мирного договора между странами до следующих выборов.