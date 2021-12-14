Первый летный образец ударного беспилотника "Охотник" выкатили с новосибирского завода

Внешний вид "Охотника" впечатляет: его длина 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Фото: ОАК

В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на авиационном заводе имени В. П. Чкалова, чей коллектив собирает ударный беспилотный летательный аппарат (БпЛА С-70) "Охотник". Сам летательный аппарат разработан в ОКБ Сухого.

Криворучко проконтролировал выкатку первого летного образца БпЛА С-70 "Охотник", а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра боевого беспилотника.

Внешний вид "Охотника" впечатляет: его длина 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

- Выкатка БпЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету. Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно "собрать" из комплектующих изделий доступных на рынке как, скажем, ряд зарубежных аналогов. В "Охотнике" сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги, - подчеркнул Криворучко.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Фото: ОАК

По словам замминистра "Охотник" - высокоинтеллектуальная боевая система, которая способна решать в воздухе широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации. Остается дождаться того времени, когда "Охотник" получит прошивку с алгоритмами для сопровождения от границ России американских разведывательных самолетов и "заблудившихся" иностранных кораблей в Черном море.

Напомним, по оценке начальника Генштаба России Валерия Герасимова "американская стратегическая авиация значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляет тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории Российской Федерации".

По словам Герасимова зафиксирован всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса – Великобритании, Греции, Испании, Италии и США совершили 29 заходов в Черное море. А в прошлом году таких заходов было 23.

- При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер, - отметил начальник Генштаба и предупредил, что "любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться".