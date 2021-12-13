«Не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность»: в законопроекте о QR-кодах «Единая Россия» учтет интересы всех избирателей

Разработка законопроекта о QR-кодах вышла на финишную прямую. Документ прошел детальное общественное обсуждение в регионах, в том числе - при участии депутатов Госдумы ОТ «Единой России» в ходе региональной недели. По итогам этой работы были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье.

ЧЕТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДОСНОВАНИЙ ДЛЯ МЕДОТВОДА

В частности, «Единая Россия» выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно. Они смогут оформить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител. По поручению президента России Владимира Путина завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения от таких людей и тех, кто болел без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.

«Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января, будет предложено пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат да или нет, - отметила вице-премьер Татьяна Голикова. - Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год. Гражданам, которые не сдавали тесты, не получали диагноз, но знают, что есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги. Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода».

Также «Единая Россия» предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации от ковид. Как сообщила вице-премьер, его представят уже в декабре. После он будет утвержден и доведен до всех медицинских организаций, в том числе тех, кто проводит вакцинацию.

ЕСТЬ АНТИТЕЛА? ДЕРЖИ СЕРТИФИКАТ

В партии также заявили о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Они предполагают проведение ПЦР-тестирования для тех, у кого есть медотвод от вакцинации.

Помимо этого, по предложению партии, привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода при наличии антител, подтвержденном соответствующим тестированием. Татьяна Голикова сообщила также, что сейчас идут переговоры с иностранными государствами о взаимном признании сертификатов.

Руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев отметил, что при условии глубокой доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах партия его поддержит. Ко второму чтению документ ждет серьезная доработка. При этом по инициативе «Единой России» законопроект об использовании QR-кодов на транспорте не будет рассматриваться.

«Когда мы принимали народную программу, то заложили туда положения по безопасности. Мы видим, что люди поддерживают нас. Нас поддерживает Президент. Его установка – оценивать ситуацию в стране не по показателям министерств, а по ощущениям людей на местах. Мы будем четко соблюдать договоренности, работать с Правительством. Это предполагает открытость, понимание и ответственность друг перед другом и перед избирателями», - заключил Владимир Васильев.