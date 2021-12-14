Лучшие социальные ролики покажут на большом экране в Москве

Призовой фонд конкурса составил 1 400 000 рублей

Документальные и игровые ролики о работе некоммерческих организаций можно будет посмотреть на больших экранах в московском кинотеатре «Иллюзион». 16 декабря 2021 года здесь покажут работы участников конкурса видео о социальных проектах «Хорошая история», организованного в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Его впервые провели в этом году - с мая по сентябрь. Ролики сняты как сотрудниками самих НКО, так и профессиональными режиссерами. Цель - рассказать обществу о людях и проектах, которые ежедневно делают жизнь в России лучше и комфортнее.

На конкурсе было зарегистрировано всего 408 работ. В качестве жюри выступали режиссеры Сергей Мирошниченко и Александр Котт, режиссер социальной рекламы Александр Семин, продюсеры Наталья Мокрицкая, Родион Павлючик и Георгий Рюмин, менеджер по развитию бизнеса компании CANON Евгений Субочев, преподаватель Института киноиндустрии ВШЭ Дмитрий Котов и руководитель проекта «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.

Призовой фонд конкурса - 1,4 миллиона рублей. Гран-при «Хорошей истории» получил анимационный ролик «Не запрещай себе Мечтать!». В его создании приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Также был отмечен ролик «Ритм без границ». А лауреатом зрительского голосования, запущенного на сайте добраястрана.рф, стало видео «Папа сможет!» о раздельном сборе отходов.

Показ состоится 16 декабря в 19:00 по адресу: Москва, Котельническая наб., д. 1/15, корп. ВК. Вход на мероприятие бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

Гостями киновечера станут первый зампредседателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая, член Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Родион Павлючик, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин и исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

- Я хочу поздравить всех лауреатов конкурса. Это люди, которые заставили нас чаще улыбаться, тронули наши сердца, растрогали чуть ли не до слез, а иногда и до слез. Эмоциональные ролики, которые вы прислали и которые вышли в финал, достойны того, чтобы их увидела вся страна, - говорит член экспертного совета конкурса, продюсер Родион Павлючик.

Организаторами конкурса выступили Союз кинематографистов России и продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Фонда президентских грантов, сети кинотеатров «Москино», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и других организаций.