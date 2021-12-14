Марк Варшавер: Из-за борьбы со спекулянтами театральные кассы закрыты. Это неправильно

Заседание президиума Директорской ложи театров Москвы Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре прошло заседание Директорской ложи театров Москвы. Сюда съехались руководители ведущих столичных театров и концертных залов, чтобы обсудить творческую жизнь в эпоху пандемии.

К сведению любознательных: Пётр Петрович Смирнов, старший сын “водочного короля” Петра Смирнова, поручил архитектору Фёдору Шехтелю переделать свой особняк в едином стиле. Шехтель выбрал для отделки фасада стиль модерн. А позже осовременил здание в неоклассике. Внутри особняк краше, чем снаружи. Готический кабинет, дубовый потолок, эркер с видом на Тверской бульвар, камин из розового мрамора и многое-многое другое поразило воображение директоров московских театров. Они прохаживались по залам, разинув рты, в окружении небывалой красоты.

Открыл заседание глава Директорской ложи, руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер. Он рассказал про проблемы с наполняемостью залов. И похвастался: «У нас каждый день заполняемость 70 процентов (распоряжение Роспотребнадзора). Не везде такая картина. Есть театры, которые не набирают 70 процентов».

Следом выступил председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он почему-то похвастался перед театральной общественностью тем, что только что вернулся со съезда Союза кинематографистов: «Там выборы были и перевыборы. Было много критики и жёстких выступлений. Но почти единогласно при одном «против» избрали председателем Никиту Михалкова. Никита Сергеевич поставил передо мной задачу заниматься молодежным кино. Питчинги будем проводить везде»... Но театралам было неинтересно слушать про кино и про питчинги.

Надежда Бабкина давняя поклонница поэта Александра Шеянова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Поэтому снова выступил Марк Варшавер и рассказал о наболевшем:

- Коллеги, хотел поделиться с вами проблемой с реализацией билетов в период пандемии. Кассы театров закрыты. Некоторые объясняют это борьбой с билетными спекулянтами. Поэтому все билеты продают через интернет. Это неправильно. Роспотребнадзор стоит у входа и смотрит, как мы пускаем зрителей. Если без QR-кода, то сразу штрафуют. Хотя вакцинироваться, конечно, надо - сколько друзей уже похоронили из-за ковида...

На заседании Директорской ложи была не только театральная тусовка. Приехал, например, Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Среди гостей был и поэт Александр Шеянов. Он провел презентацию своей книжки «Лики судьбы или дребезги жизни». Знатоки творчества этого тонкого лирика, а таких оказалось немало среди театральных директоров, очень ценят «шеяновский ямб». Называют Александра «мостиком» между советской и современной поэзией. Это правда: у Шеянова своя манера чтения, необычен и сам его стих. Вот, например, из навеянного расставанием с артистом Олегом Видовым: «И на серой нашей родине герою поставят памятник в виде головы…» - Видов снялся в знаменитом советском фильме «Всадник без головы». «У Видова по щеке покатилась скупая мужская слеза, когда я прочитал ему эти строчки», - вспомнил Шеянов, листая свою книжку, в которой не только про Видова, но и про художника Эдуарда Дробицкого, сценариста Тонино Гуэрра, режиссера Сергея Арцибашева, Джуну Давиташвили.

Александр когда-то работал в отделе информации «Комсомольской правды». Это было в те далекие славные времена, когда у газеты был тираж 20 миллионов экземпляров. Наш нынешний главный редактор Владимир Сунгоркин тогда был собкором газеты на БАМе. И вот как это отразил поэт: «"Комсомолка". Улица Правды, 6-й этаж. С БАМа шлёт весточки Сунгоркин наш».

А вот какие строчки читал Шеянов вдове Олега Видова - Джоан:

Ты красива, стройна, величава.

Вся из себя заморская пава.

А я ветреный московский поэт

И на мне места для пробы нет...

Ни одни директор московского театра не ушел с заседания без книжки поэта с его автографом.