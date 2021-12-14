Приказ МВД России: В каких случаях полицейский в праве вскрыть вашу квартиру или машину

Все действия сотрудника полиции при вскрытии машин и домов будет фиксироваться на видео. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава МВД России Владимир Колокольцев отправил на независимую общественную и антикоррупционную экспертизу проект приказа МВД России "Об утверждении Порядка информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие". Подобный проект приказа рассматривает порядок вскрытия квартиры или дома без ведома владельца.

Приказы обязывают сотрудников полиции "уведомлять о факте вскрытия собственника движимого или недвижимого имущества в течение 24 часов".

Полицейский сможет это сделать по почте, факсу, телефонограммой, по электронной почте, лично в руки под роспись. В уведомлении, которое получит на руки собственник должно быть указаны следующие данные: ФИО собственника, адрес по которому произошло вскрытие квартиры, время, кем было принято это решение, на каком основании, описание обстоятельств и организации которая была привлечена для работ, там же должны быть указаны данные сотрудников полиции и понятых. Тоже самое касается вскрытия автомобилей. Все действия сотрудника полиции при вскрытии машин и домов будет фиксироваться на видео.

Отметим, что каждое уведомление будет иметь номер, документ будут принимать в суде. Само же право сотрудников полиции на вскрытие квартир или машин уже не обсуждается: оно предусмотрено новым "Законом о полиции", который был принят 8 декабря.

В каких случаях полицейский может принять такое решение? Этот перечень важно знать: если в закрытой машине находится ребенок, если есть подозрение, что в машине или доме хранятся наркотики, взрывчатка или оружие, там совершено или совершается преступление, находится в беспомощном положении человек либо он уже скончался. Все это полицейский обязан отразить в рапорте начальнику и уведомлении собственнику. Но всей писаниной он будет заниматься уже после того, как предотвратит преступление либо кого-то спасет.

Некоторые правозащитники возмущены тем, что право граждан на общественную безопасность стало цениться больше права на частную собственность. Но их оппоненты заявляют, что правоохранители вовсе не претендует на частную собственность, а в обеспечении общественной безопасности должен в первую очередь должен быть заинтересован сам собственник.

В МВД отмечают, что необходимость что-то срочно вскрыть возникает крайне редко. Бывает, что полицейские пытаются получить доступ на какое-нибудь предприятие, где торгуют контрафактной продукцией, но не могут разобраться, кто именно там собственник. Еще большая головная боль - съемные квартиры и дома, которые владельцы (таких в России насчитывается около миллиона человек) перед отъездом за границу передают в аренду риэлторам. Такое жилье могут пересдавать террористам или преступникам, а полицейский, чтобы проверить эту информацию должен искать риелтора или ждать, когда хозяин приедет из-за границы с ключом.

Увы, больше никто ждать не будет. Криминальная ситуация требует таких жестких мер. По данным главы ФСБ России Александр Бортникова в России за текущий год нейтрализовано 23 бандита, в том числе 4 бандглаваря, задержано 312 боевиков и 821 пособник, предотвращено 65 террористических преступлений, заблокированы счета около 3 тысяч подозреваемых в терроризме и экстремизме лиц на сумму свыше 100 миллионов рублей, ликвидированы 236 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

Но это не значит, что полицейские сейчас начнут вскрывать квартиры и дома при каждой возможности. О подобных мероприятиях они в течении тех же суток будет обязаны сообщать в прокуратуру, где информация будет проверяться и аккумулироваться.

Кстати, после вскрытия машины или дома, полицейский будет обязан принять меры, чтобы уберечь имущество от кражи и порчи. Если он этого не сделает, либо решение полицейского будет признано прокуратурой необоснованным, то материальный ущерб собственнику будет компенсировать государство, а потом уже взыскивать его из зарплаты полицейского.