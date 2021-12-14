Виктор Сухоруков: В фильме «Россия. Новейшая история» мне не хватило ответа на вопрос – кто целую страну украл?

Виктор Сухоруков Фото: Алексей БУЛАТОВ

- ...Виктор Иванович, я посмотрел фильм («Россия. Новейшая история», 12 декабря, телеканал «Россия 1»), причем, можно сказать, даже не один раз, а полтора раза, потому что еще и в анонсах некоторые кадры видел, в том числе и с Сухоруковым.

- Да вам по должности положено не только смотреть, но и изучать. И писать диссертацию.

- Есть одна неправильность в этом фильме: не было написано субтитра: Владимир Путин, президент России. Ни разу, да? Обратили внимание?

- Нет, не обратил. Потому для меня он Путин. Я знаю, кто такой Путин.

- А вам зачем титр поставили? Вас тоже все знают.

- А потому что я единственный из всей актерской братии, поэтому и подчеркнули – артист. Вот есть там ( в фильме) политик есть, есть врач, есть военный, а есть артист.

- А я-то Сухорукова воспринимал как глас народа.

- Ну, сейчас! Я на это никогда не претендовал. Тоже мне, нашли мессию! Нет, нет, нет, я, действительно, хороший, талантливый, дисциплинированный, народный, но артист. Артистишка в кокетливом смысле слова. И говорить о том, что я какой-то там оракул, это несправедливо. Вы не наживайте мне врагов.

- Нет, ну что вы. Просто вы на такие детали в нашей истории обратили внимание, на которые еще никто не обращал. Виктор Иванович, вот, например, нашей семье ваша фраза сильно по сердцу ударила, когда вы сказали, что немецкие танки в Москву не врывались, не стреляли, а наши - били по Белому дому.

- Это нюанс трагический, но таких мелочей было много. И можно было об этом говорить. Просто я оказался в этом фильме у Кондрашова потому что снимался в уникальных культовых фильмах из 90-х – в картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Эта тема (из кинолент – возможно, имеется в виду знаменитые поиски достоинства и правды в этом кино: «В чем сила, брат? – В правде.» - А.Г.) выскочила потом, видимо, из сюжета, из-за отсутствия необходимости.

Но в данном случае это я позволил себе в разговоре с прекрасным, кстати, тележурналистом Кондрашовым, пойти шире, дальше, за пределы профессии, за пределы фильма. И начал вспоминать ту жизнь, она все равно была жизнь, проклятая, потерянная, какая-то замызганная. Народ как дитя был брошен на произвол судьбы. Мы были обмануты и брошены.

И начал я с ним (журналистом) делиться уже своими ощущениями и воспоминаниями того времени. А уж я тогда (в 90-е годы) уже был взрослый и полупьяный, понимаете, и соображал, где я, что я. И меня лишили моей страны. Моей страны меня лишили. Понимаете, меня не спросил никто. И, конечно конкретно на эту тему, которая была освещена в фильме, наверное, я мог бы и еще больше нюансов вспомнить. И рассказать о том, что и вспоминать не надо. Потому что многое как гвозди железные торчат в башке. И есть о чем рассказать.

Но только я все равно был в этой программе актером. А не политиком, не исследователем, ни тем более историком и фантазером.

Врать нельзя в таких сюжетах. И я постарался не врать.

А я вам задам вопрос: чего мне в этом фильме не хватило?

- Чего же вам не хватило?

- Фильм-то масштабный, а мне в нем не хватило двух вещей, как ни странно. Первое – более суровых подробностей: жестких, обжигающих, кромешных подробностей, которые были, были, случились.

И второе – кто виноват? Виноватого-то мне не назвали. Кто виноват? Исчезла страна. Ребята, это не то что украли мешок картошки или телевизор вынесли из квартиры воришки. Это исчезла страна. Кто ее украл? Куда ее унесли? Она не могла исчезнуть. Она не могла раствориться. Территория осталась, время осталось.

- Зато вам ваучеры дали, Виктор Иванович. Вы три дня за ними, трое суток стояли.

- Ну, правильно, про ваучер я и рассказал. Это смешная была лотерея. И его потом у меня же и украли какие-то люди. Я им даже не воспользовался. Но это уже Бог с ним.

- А кто виноват, на ваш взгляд?

- Не знаю. Я не знаю. Потому что мы много чего не знаем. Сейчас в наше время очень было много киноматериалов о Беловежской пуще. Вот я смотрю на этих трех …удаков – Шушкевич, Кравчук, Ельцин – и думаю: а кто вам дало право вот так от имени страны разговаривать? Они все равно еще были в одной стране. Вы кто такие?

И, когда Шушкевич сказал Наиле Аскер-заде, что, дескать, я горжусь тем, что мы ликвидировали империю без крови… Как это – без крови? Вы не то что кровью залили этот распад, вы его трупами весь засеяли, эту ликвидацию.

Как это? Что творилось и продолжает происходить до сих пор? Как вот камешек бросили в воду, а круги по воде до сих пор. До сих пор! До сих пор! А он гордится, что они ликвидировали империю …сукин сын.

- Я вот соотнес Путина и Сухорукова…

- Горжусь, горжусь.

- … и к выводу пришел, что вы от лица российского народа говорите.

- Любой может говорить от лица всего народа в одном главном случае, когда человек говорит правду. Всё. Вот говорит человек правду, значит, он ее говорит от лица народа. Все остальное – даже и думать об этом не надо.

Я сам удивлен. Потому что у меня брали интервью два года назад. Я даже забыл про него.

- Вот говорят, что Россия нападет на Украину. В незалежной уже теплые вещи готовят, учатся партизанить…

- Пусть готовят теплые вещи – они и без войны пригодятся.

- Так будет, не будет война? Коль вы в фильме были в одном кадре с Путиным, вот, что вы про это думаете?

- Уел, уел. Ну, а вы же с Путиным разговаривали. А я с ним не разговаривал.

- Так как дальше будет? Вы мудрый человек. Как жить, как быть, брат? Скажи, брат?

- Вы этот вопрос задайте тому, кто знает больше, чем мы с вами. Мы же многого не знаем. Думаю, вся эта шумиха - действительно, шумиха. Ну как это так? Идут войной, идут войной. Ну, давайте, покажите, кто готовится к войне, как готовится. Я же этого ничего не знаю.

Конечно, это шумиха – подлая, гнилая. Если честно, я обо всем этом распаде Советского Союза до сих пор просто горько-горько размышляю. И вот самая боль идет от Украины. Какое-то безумие происходит именно с Украиной, ну, чего я никак не ожидал. Я почему-то от азиатских республик больше ждал неприятностей в свое время. Даже со стороны Кавказа. Но чтобы с Украины такое шло – для меня это просто какая-то великая трагическая тайна. Как вот народ подменили.

И начинаешь сразу вспоминать, как я служил с хохлами в армии, как они любили армию, любили лычки получать, звания. Они любили быть сержантами.

- А говорят, мол, обижали украинцев в СССР.

- Много чего вспоминается. В 80-х годах, за два года до Чернобыля( авария на чернобыльской АЭС – А.Г.), я был на гастролях в Киеве с Театром комедии ленинградским. Пришел в книжный магазин, а там чего только нет: и Золя, и Мопассан, и Булгаков, Экзюпери. И думаю: ни фига, у нас тут макулатуру сдают в Российской Федерации, чтобы книжечку какую-то купить дефицитную, а здесь все лежит. И вдруг я вижу – на украинском языке. И мне продавщица говорит: это на украинском же языке. Я говорю: смотри, и что, не покупают? А кому они нужны на украинском языке? Нет, тут это никому не надо.

И мне будут сегодня говорить, что там кто-то кого-то ущемлял? Это же ложь. Это же такая неправда!

- Прорвемся, Виктор Иванович?

- Не то слово. Не то слово! Мало того, когда я играл в спектакле «Игроки» у Олега Меньшикова, какое чудо совершил Меньшиков. Я играл там две роли – Глова-старшего и Замухрышкина. Так режиссер Меньшиков придумал, что Замухрышкин разговаривает на украинском языке. Гоголь так не писал, а мы взяли и на украинском языке сыграли одного из персонажей. Вот она – любовь, вот оно – отношение. И пусть они там выдумывают чего хотят.

У меня только болит из-за того, что идут ( от Украины – А.Г.) оскорбления не только людям, которые у власти, у руля, в авангарде. По всему российскому человечеству они стегают своим поганым языком. И я думаю: ой, ребятки, пожалеете об этом.

А что касается – будет война, не будет. Да не будет войны. Не будет войны. Нельзя! И оружие не позволит, как ни странно.

- Обычно в интервью с Сухоруковым я стараюсь попиариться немножко.…

- Ой, вам ли пиариться? Да вас все знают, даже сороки в лесу.

- В фильме есть кадр – Владимир Путин 9 февраля 2000 года в ранге и. о. президента в «Комсомольской правде», на прямой линии с читателями газеты. Я имел отношение к этой прямой линии. И именно у нас Путин сказал, что, кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. А кто мечтает воссоздать его, у того нет головы.

- Нам бы еще парочку Путиных, собирающих страну, укрепляющих ее, и все у нас на целый век вперед будет замечательно. Потому что надо сохранить нашу Родину целой, сильной, а не лоскутным одеялом, обагренным кровью раздоров.