Питаемся правильно и не болеем

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Это одна из пилотных программ, реализуемых в рамках нацпроекта «Демография», при участии экспертов Роспотребнадзора, представителей Минздрава и Минобра Красноярского края, ученых медицинского и педагогического вузов. В течение трех лет, начиная с 2019 года, за здоровьем и питанием учащихся одной из школ в Красноярске наблюдали врачи и специалисты по питанию.

За это время дети младших и средних классов стали меньше болеть. В частности, значительно реже стали фиксироваться болезни, напрямую связанные с теми или иными особенностями питания. Заболеваемость анемией снизилась на 13,5 %; на 19,3 % стало меньше диагнозов, касающихся непосредственно органов пищеварения; на 9,4 % сократилось число патологий, развивающихся у детей от недостатка питания.

Вполне положительная динамика, и можно было бы радоваться и распространять опыт отдельной школы на другие российские регионы.

Однако наблюдается и тревожная тенденция.

За тот же отрезок времени заметно (почти в два раза!) выросло количество детей, имеющих избыточную массу тела: если в 2019 году таких детишек было 11,2 %, то в 2021-м – уже 19,5 %. Учащихся с лишними килограммами много во вторых, третьих, седьмых и десятых классах.

«Омоложение» ожирения происходит по всей стране. По данным анкетирования школьников, которое было ранее проведено Роспотребнадзором, избыточная масса тела выявлена у 18 % опрошенных, ожирение – у 8 %. В отдельных регионах количество детей с избыточной массой тела в 1–4-х классах превышает 30 %. В 2021 году исследование охватило 49 регионов РФ.

Специалисты полагают, что отчасти это связано с тем, что школьники, перейдя на дистанционное обучение, стали намного меньше двигаться и больше есть. Находясь дома, получили неограниченный доступ к холодильникам и буфетам. Кусочничество, большее, чем обычно, употребление бутербродов, колбасных, мучных и сладких изделий, плюс традиционное пристрастие местного населения к картофелю – все это тоже негативно сказалось на показателях здоровья школьников. Причем в отчете сказано, что полных мальчиков больше, чем девочек.

В этой связи принято решение о продлении экспериментальной программы «Здоровое питание – здоровая жизнь» в красноярской школе № 149 еще на три года: в частности, было предложено увеличить двигательную активность учеников, а также беседовать с ребятами о правильном питании, используя наработки Новосибирского научно-исследовательского института гигиены Роспотребнадзора и методические разработки Института возрастной физиологии РАО. В нежном детском возрасте любая полезная информация и навыки ЗОЖ усваиваются быстрее и прочнее.

Надо подчеркнуть, что пилотная школа в Красноярске с инновационными образовательными программами по питанию, как маленькая Россия, демонстрирует основные явления, происходящие сейчас в обществе, и степень влияния большой просветительской работы на образ жизни и питания больших и маленьких россиян.

Поэтому большие надежды возлагаются на повсеместную массовую воспитательно-просветительскую работу - среди детей и взрослых, в школах и семьях.

Для распространения теоретически и практически полезной информации Роспотребнадзором был создан интернет-портал здоровое-питание.рф, где публикуются новости, работают раздел «Школа здорового питания» и многофункциональный сервис «4 сезона. Тарелка здорового человека»; совместно с читателями создана народная «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе». А раздел «Карта питания России» подскажет, каким образом можно корректировать питание в каждом конкретном регионе, учитывая полученные данные по жирам, белкам и углеводам - о том, где местное население чего-то недоедает и, где, наоборот, излишне усердствует в потреблении.