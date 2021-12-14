Владимир Путин вошел в десятку самых уважаемых мужчин мира в 2021 году

Владимир Путин вошел в десятку «самых почитаемых» мужчин мира. Фото: REUTERS

Владимир Путин вошел в десятку «самых почитаемых» мужчин мира. Такой опрос каждый год проводит авторитетная американская компания YouGov, которая специализируется на изучении общественного мнения по всему миру.

В «рейтинге восхищения», которое вызывает та или иная знаменитость, российский лидер занял 10 место. По сравнению с глобальным исследованием, проведенном в 2021-м, Путин прибавил в глазах мировой общественности сразу три позиции. Хотя еще 3-4 года назад президент Российской Федерации плотно занимал шестую строчку этого рейтинга — а ведь тогда уже случилось непризнанное Западом возвращение Крыма,

Возглавляет же рейтинг, как ни странно, бывший президент США Барак Обама. Именно его образ вызывает уважение и восхищения у большинства людей по всему миру. Может, дело в том, что народ успел забыть развязанные им войны, а после Трампа Обама выглядит и вовсе ангелом. Еще более невероятным выглядит тот факт, что в аналогичном женском списке первое место у бывшей первой леди Америки, супруги Барака Обамы Мишель.

Вообще же из рейтинга очень хорошо видно, что американские социологи сделали работу на совесть, опросив больше 40 тысяч человек в 38 странах. Ведь вряд ли жителей США можно заподозрить в больших симпатиях к председателю КНР Си Цзиньпину, который занял третье место в списке. Китай все активней теснит Соединенные Штаты по всему миру, выстраивая собственную независимую политику, что вряд ли придется по душе патриотам-янки. Значит, опрашивали не «правильных», а разных людей, чтобы составить общую картину. Видимо, этим объясняется и высокое место Владимира Путина, из которого западная пропаганда годами лепит эдакого мирового злодея.

Кстати, «серебро» рейтинга у основателя Microsoft Билла Гейтса. А сколько было разговоров про то, как он хочет чипировать человечество и понаставить везде вышки 5G, которые будут нас облучать... Получается, несмотря на пропаганду, государственную или конспирологическую, многие люди не утратили способность думать своей головой.