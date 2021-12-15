Анекдоты: С таким ростом цен скоро из доступного в наших холодильниках останется только свет

Фраза «Я сын прокурора» так и не смогла отпугнуть медведя.
* * *
А что если компьютер, который постоянно спрашивает «Вы не робот?», просто пытается найти свою маму...
* * *
Врач:
- Курите?
Пациент:
- Астма.
- Пьете?
- Давление.
- Секс?
- Возраст.
- Жареное?
- Желудок.
Врач:
- Что ж вы за человек, даже запретить нечего!
* * *
Знаете ли, очень мотивирует, когда по телефону объясняешь курьеру, как попасть в главное здание МГУ, а он тебе заявляет:
- Я знаю, я его оканчивал.
* * *
Если собеседник во всем с тобой охотно соглашается, то, скорее всего, он тебя не слушает.
Или выбирает удобный момент, чтобы у тебя денег в долг попросить.
* * *
Сын ссорится с родителями:
- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!
Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.
- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!
- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!
* * *
Чтобы определить возраст, пол и социальный уровень человека, в анкете можно задать только один вопрос: «Что для вас означает выражение «Пойти погулять»?»
* * *
- Ходить на чистом воздухе пешком полезно для здоровья.
- На фига, спрашивается, ты машину покупал?
- Чтобы доехать до того места, где можно ходить на чистом воздухе.
* * *
В Кунсткамере:
- Hу просто сердце кровью обливается, как вижу этих заспиртованных животных...
- Да что ты, там же всего три лягушки...
- Вот именно - три лягушки. А спирта - литров десять!
* * *
Для настоящего пессимиста не имеет значения, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Он в принципе считает, что стакан уже не тот...