Анекдоты: С таким ростом цен скоро из доступного в наших холодильниках останется только свет

Фраза «Я сын прокурора» так и не смогла отпугнуть медведя.

* * *

А что если компьютер, который постоянно спрашивает «Вы не робот?», просто пытается найти свою маму...

* * *

Врач:

- Курите?

Пациент:

- Астма.

- Пьете?

- Давление.

- Секс?

- Возраст.

- Жареное?

- Желудок.

Врач:

- Что ж вы за человек, даже запретить нечего!

* * *

Знаете ли, очень мотивирует, когда по телефону объясняешь курьеру, как попасть в главное здание МГУ, а он тебе заявляет:

- Я знаю, я его оканчивал.

* * *

Если собеседник во всем с тобой охотно соглашается, то, скорее всего, он тебя не слушает.

Или выбирает удобный момент, чтобы у тебя денег в долг попросить.

* * *

Сын ссорится с родителями:

- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива, девчонок! Я ухожу, и не пытайтесь меня удержать!

Сын решительно идет к выходу. У двери его догоняет отец.

- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня останавливать!

- Я не останавливаю, сынок. Я с тобой!

* * *

Чтобы определить возраст, пол и социальный уровень человека, в анкете можно задать только один вопрос: «Что для вас означает выражение «Пойти погулять»?»

* * *

- Ходить на чистом воздухе пешком полезно для здоровья.

- На фига, спрашивается, ты машину покупал?

- Чтобы доехать до того места, где можно ходить на чистом воздухе.

* * *

В Кунсткамере:

- Hу просто сердце кровью обливается, как вижу этих заспиртованных животных...

- Да что ты, там же всего три лягушки...

- Вот именно - три лягушки. А спирта - литров десять!

* * *

Для настоящего пессимиста не имеет значения, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Он в принципе считает, что стакан уже не тот...