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Общество15 декабря 2021 4:00

Сибирская криптовалютная аномалия: Под Иркутском майнят биткойны даже работяги и пенсионерки

В этом российском регионе спецкор kp.ru Алексей Овчинников увидел, как добыча виртуальных денег превращается в модный сельский промысел
Алексей ОВЧИННИКОВ
Алексей ОВЧИННИКОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Легальный майнер Евгений Зырянов сделал свой бар местом главной криптотусовки Иркутска.

Легальный майнер Евгений Зырянов сделал свой бар местом главной криптотусовки Иркутска.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Иркутскую область захлестнула самая настоящая «золотая лихорадка». Только здесь не моют песок в надежде найти крупицы драгметалла, а майнят биткоины, то есть добывают виртуальные деньги буквально из воздуха. Самое дешевое в России электричество сделало Иркутск криптовалютной столицей России, но теперь из-за перегрузки сетей горят трансформаторы и дома, а жители жалуются на гул, исходящий от компьютерных «ферм».

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- ...Не бери пока - похоже, падать будут, потом асики (см. словарик «КП». - Авт.) подешевеют, - как заправский биржевой игрок, консультирует кого-то по телефону продавщица колбасы.

- Илон Маск опять, что ли, ляпнул что-то? - переглядываются покупатели.

- Вроде нет пока, но биткоин уже по 55, - показывает смартфон продавец.

- 60 же недавно еще было, - качает головой пенсионных лет женщина и тоже кому-то звонит. - Мой-то, не знаю, успел продать?

Случись такой диалог в любом другом городе страны, никто бы и не понял, о чем они. А в Иркутске это вполне себе рядовая сценка. Можно просто идти по столице области, постоять в очередях или проехаться в автобусе, и непременно подслушаешь разговоры о том, где и почем купить/отремонтировать упомянутые асики (специальное оборудование для добывания криптовалюты) и из-за кого упал курс биткоина... Кажется, весь город помешался на майнинге.

- Там много всего, с ходу не поймешь, - инструктируют молодые люди в кафе своего товарища. - Майнинг - это часть блокчейна, а тебе платят за транзакции.

Но этим объяснением запутывают его еще больше: как это - выпуск криптовалют никем не регулируется, компьютеры считают какие-то коды, а в итоге вам капает денежка?

Мужик мотает головой и не понимает: с типичной фермой все ясно - вложился в коровник с телками, потратился на корма и переработку молока, продал - вот тебе и доход. А на майнинг-ферме «молоко»-то откуда берется?

Попросил объяснить мне на пальцах. В итоге максимально упрощенно сформулировали так: ты подключаешься к компьютерной сети владельцев биткоинов, и этот «рой» компьютеров производит вычисления, необходимые для перевода виртуальных монет от одного пользователя к другому. В качестве платы за работу тебе идет небольшое вознаграждение, так сказать, «комиссия».

Словарик "КП"

Словарик "КП"

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

1,23 РУБЛЯ ЗА КИЛОВАТТ

В квартире студента Олега тепло, хотя батареи отключены, а за окном минус 10 градусов - помещение обогревает «машинка» для майнинга, которая непрерывно выделяет теплый воздух.

- Я ее по 70 тысяч брал, где-то рублей 400 в сутки добывает и... - Олег на секунду замолкает, что-то решая в уме.

Мы ударяемся в расчеты. Получается, около 12 тысяч в месяц. Но будут и расходы. Любое майнинговое оборудование потребляет много энергии. Мощность машинки Олега - 1800 ватт, как нормальный электрочайник. Только если тот кипит минут десять, то это устройство работает сутками, наматывая на счетчике 1300 кВт*ч в месяц. Значит, при иркутском одноставочном тарифе в 1,23 рубля за кВт*ч вычитаем около 1600 рублей за потраченную электроэнергию, получая в сухом остатке около 10 тысяч чистого дохода.

- Хорошая прибавка к стипендии! - констатирует Олег. - У нас только пятеро из группы не майнят - боятся, что курс рухнет и машинки перестанут себя окупать.

И вот эти цены на энергию, самые низкие в стране, и делают выгодной «выделку овчинки» в этих краях, вовлекая в загадочный, но прибыльный процесс все новых и новых майнеров. Затраты на энергию этого же оборудования в московской квартире обошлись бы в 7700 рублей...

- Эх, было бы больше денег, в районе развернулся бы, в Грановщине, Хомутове или еще какой деревне, - на прощание восклицает он. - Знакомые пацаны там по

100 - 150 тыщ майнят! Рублей, в месяц! Клондайк! Там сельские тарифы, всего 86 копеек за киловатт!

И РАБОТЯГИ, И ПЕНСИОНЕРЫ

Упомянутые села - всего в 20 минутах езды от Иркутска. Строительный бум и желание горожан жить за городом превратили эти населенные пункты в одну большую агломерацию, в которой теперь непонятно, где кончается одна деревня и начинается другая. И весь Иркутск прекрасно знает, что именно эти места стали центром майнинга. Покупают дом, устанавливают оборудование - и вперед.

- Да многие тут майнят, через дом! И школьники, и простые работяги, и даже пенсионеры, - не скрывают местные, вежливо отказывая, впрочем, в гостеприимстве. - Тут же китайцы «черную пятницу» объявили, вот и набрали по дешевке асиков.

Грандиозная распродажа, о которой говорят люди, случилась в этом году, когда Китай объявил майнинг вне закона и тамошние добытчики криптовалюты начали избавляться от оборудования по бросовым ценам. Его-то и стали закупать иркутяне.

- Так что у многих теперь есть, - продолжают они. - А что? Все законно! Нет в России запрета на добычу криптовалют! Хотя никто здесь вам не признается, что занимается этим делом.

Определить, где именно стоят «машинки», можно по характерному шуму кулеров-вентиляторов, охлаждающих майнинг-фермы.

Вот за таким неприметным забором, как правило, и прячутся крутые майнинг-фермы, которые приносят владельцам миллионные барыши.

Вот за таким неприметным забором, как правило, и прячутся крутые майнинг-фермы, которые приносят владельцам миллионные барыши.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вот, например, по виду сарай, в котором словно поселился мощный рой пчел. Следов после выпавшего снежка вокруг нет: многие майнеры появляются здесь лишь для проверки оборудования, живя в городе.

А вон сквозь щель того забора, из-за которого также идет шум, видно запорошенную машину с номерами Подмосковья - о москвичах, уехавших сюда ковать звонкую криптовалютную монету, мне уже успели порассказывать. Там - примитивный гараж, тоже без следов проживания, но с постоянным гулом и здоровенной вытяжкой, из которой идет теплый воздух. Что там вообще отапливать-то?

ШУМНЫЙ БИЗНЕС

Помимо жалоб и проверок, майнеры столкнулись еще с одной самой настоящей для них бедой: воры, по шуму вычисляя такие фермы, переключились с «очистки» городских квартир на кражу дорогостоящего оборудования. Риска меньше, а «доходность» выше. Как результат - машинки прячут в домах, сараи отделывают звукоизоляционными материалами и покупают так называемые шум-боксы - местный бизнес тотчас же подтянулся, делая фанерные ящики со звукоизоляцией. Цена вопроса - 8 тысяч за ящик для одного асика. Как вариант - прячут в подвалах и курятниках бабушек. К вящей для себя пользе - в подвалах теперь сухо, полы постоянно теплые, да и курам не холодно.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А вот так выглядит ферма по добыче биткоинов: провода, вентиляторы и очень производительные видеокарты. Занимает места немного, зато стоит как целый автомобиль.

А вот так выглядит ферма по добыче биткоинов: провода, вентиляторы и очень производительные видеокарты. Занимает места немного, зато стоит как целый автомобиль.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

К расходам на безопасность добавились заборы из профнастила (так что кое-где возник его дефицит), камеры слежения и собаки.

Женщины у магазина в это время жалуются на электричество. Которое в их домах то есть, то нет. И если раньше такое наблюдалось лишь зимой, когда все начинали отапливаться, то за последние три года проблема стала круглогодичной.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ, АВАРИИ...

Замглавного инженера компании «Иркутскэнергосбыт» Дмитрий Суворов достает карту области с нанесенными на нее метками, большинство из них - вокруг столицы региона, а в той же Грановщине и окрест ее - вообще сплошное пятно. Это места, где потребление электроэнергии вдруг кратно увеличилось. Таких точек - более 1000. И это только крупных - мелкие, с одной-двумя «машинками», скрыты за общим объемом.

Для примера он показывает цифры по одному из домов в Иркутском районе области. Смотрю и глазам не верю: напутали что-то? В мае домик «сожрал» 244 кВт*ч, а потом вдруг аж за 13 тысяч кВт*ч - в 53 раза больше!

- Нет, все четко. Майнить стали, мы это установили. Проверяем все, где в летний период потребление вдруг выше 10 тысяч киловатт-часов. Один такой и вовсе свыше 100 тысяч киловатт нажег. Все это - внеплановые нагрузки на сеть. С технологическим отказом, созданием аварийных ситуаций. Мы наносили на карты выявленные факты майнинга в бытовом секторе, и они совпадали с ростом аварий - прямая зависимость. В последние годы многое изменилось. Традиционно потребление приходилось на отопительный сезон, летом - падало. Из-за биткоинов все сравнялось, потребление идет постоянное.

Замглавного инженера компании «Иркутскэнергосбыт» Дмитрий Суворов

Замглавного инженера компании «Иркутскэнергосбыт» Дмитрий Суворов

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЕ?

- Около 1 миллиарда лишних, незапланированных, киловатт-часов за год потратили. Притом что населения и заводов особо не прибавилось, - продолжает энергетик Суворов.

- Но ведь этот миллиард киловатт не был украден, за него честно уплачено! - не понимаю я, и он объясняет на пальцах: запланировано было 6 миллиардов. Один кВт/ч «Иркутскэнерго» закупает на оптовом рынке по 1,03 рубля, еще около 50 копеек уходит на транзит, а населению он достается дешевле.

Богатый электричеством Иркутск тратит киловатт-часы щедро: власти - на освещение города, простые граждане - на круглосуточную работу машинок по добыче биткоинов.

Богатый электричеством Иркутск тратит киловатт-часы щедро: власти - на освещение города, простые граждане - на круглосуточную работу машинок по добыче биткоинов.

Фото: Shutterstock

- И нам компенсируют разницу, - говорит он. - Но за эти плановые 6 миллиардов, а за лишний миллиард - никто, и мы в минусе. А потом эти деньги все равно войдут в новые тарифы для населения. То есть за майнеров заплатят все. И в этой ситуации мы приняли решение бороться с этим. Исходим из того, что если ведете коммерческую деятельность и получаете прибыль, вы должны платить по коммерческому тарифу. Но закона, определяющего майнинг как коммерческую деятельность, нет, поэтому приходится доказывать через суд.

И вот уже к делу подключилась тяжелая артиллерия. Губернатор области Игорь Кобзев пожаловался на майнеров вице-премьеру российского правительства Александру Новаку. Мол, подпольный майнинг накрывает область «лавинообразно», из-за чего энергопотребление в этом году сильно превысит прошлогодний уровень, а это - риски серьезных аварий. И попросил ввести для майнеров специальные тарифы.

НЕ РУБИТЬ, А ЛЕГАЛИЗОВАТЬ?

- Есть нехорошие майнеры, которые реально берут очень много энергии, а платят как физлица, это наглеж, - соглашается владелец лаундж-бара BitClub Евгений Зырянов. Уютный подвальчик бара украшен картинами с изображением биткоина, а в углу тихо шумит в шум-боксе асик, который также используется для обогрева помещения.

Это место с недавних пор стало центром притяжения майнингового сообщества Иркутска. Его огорчает, что большая часть купивших «машинки», воспринимают это занятие исключительно с потребительской точки зрения: получить деньги - и все. И думать не хотят о высоких технологиях, которые заложены в идею - о безопасном и надежном хранении данных. И о том, что все это нужно развивать в цивилизованном русле. Не рубить, а легализовать. Например, сделав для майнеров некий средний тариф, чтобы те смогли не только легально работать, но и пополнять казну.

- Когда я майнил, указывал заработок от майнинга в графе «иной доход», - говорит он kp.ru. - И честно платил за «коммерческую розетку». Спокойный сон, когда к тебе не будет вопросов, стоит всего около 3 тысяч в месяц.

По его прикидкам, сегодня в регионе 20 - 30 тысяч активных майнеров. И их надо выводить из серой зоны, а не вешать на них скопом все грехи. И для этого Евгений собирается зарегистрировать первый в России «Союз майнеров». Чтобы сесть со всеми сторонами за один стол и начать договариваться.

P. S. А впереди у властей и энергетиков Иркутской области, кажется, новая головная боль. После запрета майнинга в Китае немалая часть оборудования переехала в Казахстан, который тотчас же столкнулся с дефицитом электроэнергии. И тогда майнерам попросту стали ограничивать потребление, а правительство заговорило о введении компенсационных сборов за лишние киловатты. Как уверяют эксперты, многие казахстанские добытчики криптовалюты уже рассматривают в качестве переезда Иркутскую область...

КСТАТИ

Пожарная тревога

- У деревенских майнеров свои хитрости. Например: по нормам энергетики обязаны дать на каждый участок 15 кВт, - рассказывает kp.ru начальник отдела ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Шутов. - Особо на таких мощностях не помайнишь, и тогда участок, например, в 10 соток формально разбивается на несколько маленьких. И на каждый нужно дать тот самый минимум в 15 киловатт, ведь формально - это разные участки, хоть и огороженные одним общим забором. И возникает перегрузка в общей сети, а это риск пожаров. Но чихать они хотели на меры безопасности. Отдельной статистики - сколько майнинговых ферм стали причиной пожаров - не ведется. Мы лишь просим наших сотрудников подмечать, если увидят много компьютеров в очаге возгорания. В этом году произошло 12 пожаров, где были обнаружены «машинки». Мало того, когда напряжение ослабевает и идут скачки по сети, то старое оборудование может загореться у соседей. И мы не можем по закону зайти на частные владения и проверить. Поэтому просим людей: если у вас появился сосед с признаками майнинга - поставьте нас в известность. Но зачастую люди боятся. Понимают: у людей, которые установили оборудование, много денег. И это, как правило, спортивного вида молодежь на дорогих машинах. Ну, вызовут полицию, которая увидит, что те ничего не нарушают - не пьют, не матерятся. И все. Мало того, к приезду полиции или энергетиков все резко перестает работать: «Какой шум? Да вам почудилось». А порой такие ребята намекают, что дом соседа может сгореть.

Вопрос на засыпку

Вопрос на засыпку

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Где еще на Руси майнить хорошо?

- Самые привлекательные для майнинга регионы - те, где есть избыточная электроэнергия с низкими тарифами, - рассказал kp.ru гендиректор компании BitRiver (крупнейший оператор оборудования для промышленного майнинга) Игорь Рунец. - Помимо Иркутской области, это Красноярский край, а на уровне официальных проектов ряд компаний рассматривает Бурятию. В европейской части страны - Липецкая, Тверская, Московская и Ленинградская области, тарифы в которых выше, чем в Иркутской, но тем не менее сохраняется высокая доходность. При этом из-за серого майнинга происходит рост бытового потребления электроэнергии, в той же Иркутской области он может дойти до 250%, что чревато аварийными отключениями сети.

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