Сибирская криптовалютная аномалия: Под Иркутском майнят биткойны даже работяги и пенсионерки

Легальный майнер Евгений Зырянов сделал свой бар местом главной криптотусовки Иркутска. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Иркутскую область захлестнула самая настоящая «золотая лихорадка». Только здесь не моют песок в надежде найти крупицы драгметалла, а майнят биткоины, то есть добывают виртуальные деньги буквально из воздуха. Самое дешевое в России электричество сделало Иркутск криптовалютной столицей России, но теперь из-за перегрузки сетей горят трансформаторы и дома, а жители жалуются на гул, исходящий от компьютерных «ферм».

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- ...Не бери пока - похоже, падать будут, потом асики (см. словарик «КП». - Авт.) подешевеют, - как заправский биржевой игрок, консультирует кого-то по телефону продавщица колбасы.

- Илон Маск опять, что ли, ляпнул что-то? - переглядываются покупатели.

- Вроде нет пока, но биткоин уже по 55, - показывает смартфон продавец.

- 60 же недавно еще было, - качает головой пенсионных лет женщина и тоже кому-то звонит. - Мой-то, не знаю, успел продать?

Случись такой диалог в любом другом городе страны, никто бы и не понял, о чем они. А в Иркутске это вполне себе рядовая сценка. Можно просто идти по столице области, постоять в очередях или проехаться в автобусе, и непременно подслушаешь разговоры о том, где и почем купить/отремонтировать упомянутые асики (специальное оборудование для добывания криптовалюты) и из-за кого упал курс биткоина... Кажется, весь город помешался на майнинге.

- Там много всего, с ходу не поймешь, - инструктируют молодые люди в кафе своего товарища. - Майнинг - это часть блокчейна, а тебе платят за транзакции.

Но этим объяснением запутывают его еще больше: как это - выпуск криптовалют никем не регулируется, компьютеры считают какие-то коды, а в итоге вам капает денежка?

Мужик мотает головой и не понимает: с типичной фермой все ясно - вложился в коровник с телками, потратился на корма и переработку молока, продал - вот тебе и доход. А на майнинг-ферме «молоко»-то откуда берется?

Попросил объяснить мне на пальцах. В итоге максимально упрощенно сформулировали так: ты подключаешься к компьютерной сети владельцев биткоинов, и этот «рой» компьютеров производит вычисления, необходимые для перевода виртуальных монет от одного пользователя к другому. В качестве платы за работу тебе идет небольшое вознаграждение, так сказать, «комиссия».

Словарик "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

1,23 РУБЛЯ ЗА КИЛОВАТТ

В квартире студента Олега тепло, хотя батареи отключены, а за окном минус 10 градусов - помещение обогревает «машинка» для майнинга, которая непрерывно выделяет теплый воздух.

- Я ее по 70 тысяч брал, где-то рублей 400 в сутки добывает и... - Олег на секунду замолкает, что-то решая в уме.

Мы ударяемся в расчеты. Получается, около 12 тысяч в месяц. Но будут и расходы. Любое майнинговое оборудование потребляет много энергии. Мощность машинки Олега - 1800 ватт, как нормальный электрочайник. Только если тот кипит минут десять, то это устройство работает сутками, наматывая на счетчике 1300 кВт*ч в месяц. Значит, при иркутском одноставочном тарифе в 1,23 рубля за кВт*ч вычитаем около 1600 рублей за потраченную электроэнергию, получая в сухом остатке около 10 тысяч чистого дохода.

- Хорошая прибавка к стипендии! - констатирует Олег. - У нас только пятеро из группы не майнят - боятся, что курс рухнет и машинки перестанут себя окупать.

И вот эти цены на энергию, самые низкие в стране, и делают выгодной «выделку овчинки» в этих краях, вовлекая в загадочный, но прибыльный процесс все новых и новых майнеров. Затраты на энергию этого же оборудования в московской квартире обошлись бы в 7700 рублей...

- Эх, было бы больше денег, в районе развернулся бы, в Грановщине, Хомутове или еще какой деревне, - на прощание восклицает он. - Знакомые пацаны там по

100 - 150 тыщ майнят! Рублей, в месяц! Клондайк! Там сельские тарифы, всего 86 копеек за киловатт!

И РАБОТЯГИ, И ПЕНСИОНЕРЫ

Упомянутые села - всего в 20 минутах езды от Иркутска. Строительный бум и желание горожан жить за городом превратили эти населенные пункты в одну большую агломерацию, в которой теперь непонятно, где кончается одна деревня и начинается другая. И весь Иркутск прекрасно знает, что именно эти места стали центром майнинга. Покупают дом, устанавливают оборудование - и вперед.

- Да многие тут майнят, через дом! И школьники, и простые работяги, и даже пенсионеры, - не скрывают местные, вежливо отказывая, впрочем, в гостеприимстве. - Тут же китайцы «черную пятницу» объявили, вот и набрали по дешевке асиков.

Грандиозная распродажа, о которой говорят люди, случилась в этом году, когда Китай объявил майнинг вне закона и тамошние добытчики криптовалюты начали избавляться от оборудования по бросовым ценам. Его-то и стали закупать иркутяне.

- Так что у многих теперь есть, - продолжают они. - А что? Все законно! Нет в России запрета на добычу криптовалют! Хотя никто здесь вам не признается, что занимается этим делом.

Определить, где именно стоят «машинки», можно по характерному шуму кулеров-вентиляторов, охлаждающих майнинг-фермы.

Вот за таким неприметным забором, как правило, и прячутся крутые майнинг-фермы, которые приносят владельцам миллионные барыши. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вот, например, по виду сарай, в котором словно поселился мощный рой пчел. Следов после выпавшего снежка вокруг нет: многие майнеры появляются здесь лишь для проверки оборудования, живя в городе.

А вон сквозь щель того забора, из-за которого также идет шум, видно запорошенную машину с номерами Подмосковья - о москвичах, уехавших сюда ковать звонкую криптовалютную монету, мне уже успели порассказывать. Там - примитивный гараж, тоже без следов проживания, но с постоянным гулом и здоровенной вытяжкой, из которой идет теплый воздух. Что там вообще отапливать-то?

ШУМНЫЙ БИЗНЕС

Помимо жалоб и проверок, майнеры столкнулись еще с одной самой настоящей для них бедой: воры, по шуму вычисляя такие фермы, переключились с «очистки» городских квартир на кражу дорогостоящего оборудования. Риска меньше, а «доходность» выше. Как результат - машинки прячут в домах, сараи отделывают звукоизоляционными материалами и покупают так называемые шум-боксы - местный бизнес тотчас же подтянулся, делая фанерные ящики со звукоизоляцией. Цена вопроса - 8 тысяч за ящик для одного асика. Как вариант - прячут в подвалах и курятниках бабушек. К вящей для себя пользе - в подвалах теперь сухо, полы постоянно теплые, да и курам не холодно.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А вот так выглядит ферма по добыче биткоинов: провода, вентиляторы и очень производительные видеокарты. Занимает места немного, зато стоит как целый автомобиль. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

К расходам на безопасность добавились заборы из профнастила (так что кое-где возник его дефицит), камеры слежения и собаки.

Женщины у магазина в это время жалуются на электричество. Которое в их домах то есть, то нет. И если раньше такое наблюдалось лишь зимой, когда все начинали отапливаться, то за последние три года проблема стала круглогодичной.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ, АВАРИИ...

Замглавного инженера компании «Иркутскэнергосбыт» Дмитрий Суворов достает карту области с нанесенными на нее метками, большинство из них - вокруг столицы региона, а в той же Грановщине и окрест ее - вообще сплошное пятно. Это места, где потребление электроэнергии вдруг кратно увеличилось. Таких точек - более 1000. И это только крупных - мелкие, с одной-двумя «машинками», скрыты за общим объемом.

Для примера он показывает цифры по одному из домов в Иркутском районе области. Смотрю и глазам не верю: напутали что-то? В мае домик «сожрал» 244 кВт*ч, а потом вдруг аж за 13 тысяч кВт*ч - в 53 раза больше!

- Нет, все четко. Майнить стали, мы это установили. Проверяем все, где в летний период потребление вдруг выше 10 тысяч киловатт-часов. Один такой и вовсе свыше 100 тысяч киловатт нажег. Все это - внеплановые нагрузки на сеть. С технологическим отказом, созданием аварийных ситуаций. Мы наносили на карты выявленные факты майнинга в бытовом секторе, и они совпадали с ростом аварий - прямая зависимость. В последние годы многое изменилось. Традиционно потребление приходилось на отопительный сезон, летом - падало. Из-за биткоинов все сравнялось, потребление идет постоянное.

Замглавного инженера компании «Иркутскэнергосбыт» Дмитрий Суворов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЕ?

- Около 1 миллиарда лишних, незапланированных, киловатт-часов за год потратили. Притом что населения и заводов особо не прибавилось, - продолжает энергетик Суворов.

- Но ведь этот миллиард киловатт не был украден, за него честно уплачено! - не понимаю я, и он объясняет на пальцах: запланировано было 6 миллиардов. Один кВт/ч «Иркутскэнерго» закупает на оптовом рынке по 1,03 рубля, еще около 50 копеек уходит на транзит, а населению он достается дешевле.

Богатый электричеством Иркутск тратит киловатт-часы щедро: власти - на освещение города, простые граждане - на круглосуточную работу машинок по добыче биткоинов. Фото: Shutterstock

- И нам компенсируют разницу, - говорит он. - Но за эти плановые 6 миллиардов, а за лишний миллиард - никто, и мы в минусе. А потом эти деньги все равно войдут в новые тарифы для населения. То есть за майнеров заплатят все. И в этой ситуации мы приняли решение бороться с этим. Исходим из того, что если ведете коммерческую деятельность и получаете прибыль, вы должны платить по коммерческому тарифу. Но закона, определяющего майнинг как коммерческую деятельность, нет, поэтому приходится доказывать через суд.

И вот уже к делу подключилась тяжелая артиллерия. Губернатор области Игорь Кобзев пожаловался на майнеров вице-премьеру российского правительства Александру Новаку. Мол, подпольный майнинг накрывает область «лавинообразно», из-за чего энергопотребление в этом году сильно превысит прошлогодний уровень, а это - риски серьезных аварий. И попросил ввести для майнеров специальные тарифы.

НЕ РУБИТЬ, А ЛЕГАЛИЗОВАТЬ?

- Есть нехорошие майнеры, которые реально берут очень много энергии, а платят как физлица, это наглеж, - соглашается владелец лаундж-бара BitClub Евгений Зырянов. Уютный подвальчик бара украшен картинами с изображением биткоина, а в углу тихо шумит в шум-боксе асик, который также используется для обогрева помещения.

Это место с недавних пор стало центром притяжения майнингового сообщества Иркутска. Его огорчает, что большая часть купивших «машинки», воспринимают это занятие исключительно с потребительской точки зрения: получить деньги - и все. И думать не хотят о высоких технологиях, которые заложены в идею - о безопасном и надежном хранении данных. И о том, что все это нужно развивать в цивилизованном русле. Не рубить, а легализовать. Например, сделав для майнеров некий средний тариф, чтобы те смогли не только легально работать, но и пополнять казну.

- Когда я майнил, указывал заработок от майнинга в графе «иной доход», - говорит он kp.ru. - И честно платил за «коммерческую розетку». Спокойный сон, когда к тебе не будет вопросов, стоит всего около 3 тысяч в месяц.

По его прикидкам, сегодня в регионе 20 - 30 тысяч активных майнеров. И их надо выводить из серой зоны, а не вешать на них скопом все грехи. И для этого Евгений собирается зарегистрировать первый в России «Союз майнеров». Чтобы сесть со всеми сторонами за один стол и начать договариваться.

P. S. А впереди у властей и энергетиков Иркутской области, кажется, новая головная боль. После запрета майнинга в Китае немалая часть оборудования переехала в Казахстан, который тотчас же столкнулся с дефицитом электроэнергии. И тогда майнерам попросту стали ограничивать потребление, а правительство заговорило о введении компенсационных сборов за лишние киловатты. Как уверяют эксперты, многие казахстанские добытчики криптовалюты уже рассматривают в качестве переезда Иркутскую область...

КСТАТИ

Пожарная тревога

- У деревенских майнеров свои хитрости. Например: по нормам энергетики обязаны дать на каждый участок 15 кВт, - рассказывает kp.ru начальник отдела ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Шутов. - Особо на таких мощностях не помайнишь, и тогда участок, например, в 10 соток формально разбивается на несколько маленьких. И на каждый нужно дать тот самый минимум в 15 киловатт, ведь формально - это разные участки, хоть и огороженные одним общим забором. И возникает перегрузка в общей сети, а это риск пожаров. Но чихать они хотели на меры безопасности. Отдельной статистики - сколько майнинговых ферм стали причиной пожаров - не ведется. Мы лишь просим наших сотрудников подмечать, если увидят много компьютеров в очаге возгорания. В этом году произошло 12 пожаров, где были обнаружены «машинки». Мало того, когда напряжение ослабевает и идут скачки по сети, то старое оборудование может загореться у соседей. И мы не можем по закону зайти на частные владения и проверить. Поэтому просим людей: если у вас появился сосед с признаками майнинга - поставьте нас в известность. Но зачастую люди боятся. Понимают: у людей, которые установили оборудование, много денег. И это, как правило, спортивного вида молодежь на дорогих машинах. Ну, вызовут полицию, которая увидит, что те ничего не нарушают - не пьют, не матерятся. И все. Мало того, к приезду полиции или энергетиков все резко перестает работать: «Какой шум? Да вам почудилось». А порой такие ребята намекают, что дом соседа может сгореть.

Вопрос на засыпку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Где еще на Руси майнить хорошо?

- Самые привлекательные для майнинга регионы - те, где есть избыточная электроэнергия с низкими тарифами, - рассказал kp.ru гендиректор компании BitRiver (крупнейший оператор оборудования для промышленного майнинга) Игорь Рунец. - Помимо Иркутской области, это Красноярский край, а на уровне официальных проектов ряд компаний рассматривает Бурятию. В европейской части страны - Липецкая, Тверская, Московская и Ленинградская области, тарифы в которых выше, чем в Иркутской, но тем не менее сохраняется высокая доходность. При этом из-за серого майнинга происходит рост бытового потребления электроэнергии, в той же Иркутской области он может дойти до 250%, что чревато аварийными отключениями сети.

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