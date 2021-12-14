«Ресурсы для исследования»: в Петербурге вручили всероссийскую премию для молодых математиков

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

14 декабря Санкт-Петербургский госуниверситет и «Газпром нефть» объявили лауреатов седьмой ежегодной премии «Математическая прогрессия». В этом году победителями федерального проекта поддержки математически одаренной молодежи стали 94 студента и аспиранта. В их числе – золотые медалисты Международной математической олимпиады, призеры и финалисты Google Hash Code, VK Cup и других авторитетных соревнований по информатике.

Лауреатов премии определила комиссия членов-корреспондентов Российской академии наук и ученые СПбГУ под председательством научного руководителя факультета математики и компьютерных наук, а также обладателя медали Филдса – Станислава Смирнова. Экспертами отмечены результаты новых перспективных исследований молодых ученых в области математической статистики, теории графов, работы в сфере гидродинамики и анализа данных.

«Символично, что мы собрались в конце 2021 года, который был объявлен в России Годом науки и технологий, и в канун объявленного ООН всемирного Года фундаментальной науки, в который в Петербурге пройдёт Международный конгресс математиков – один из старейших и важнейших научных конгрессов. Наука, и особенно математика, сейчас значимы как никогда», - отметил Станислав Смирнов.

фото пресс-службы «Газпром нефти»

Всего с момента основания «Математической прогрессии» обладателями ее премий стали уже 700 студентов и аспирантов. В числе первых «выпускников» проекта – Александр Логунов, который по окончании университета стал лауреатом престижной международной награды института Клэя.

«Математическая прогрессия» стала нашим самым успешным проектом в области поддержки науки и образования. С одной стороны, мы даем возможность старшеклассникам со всей России продолжить математическое образование. Лучшим студентам предоставляем именные стипендии, молодым ученым - гранты на поездки, а научным коллективам - ресурсы для исследований, - сообщил член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль. - С другой стороны, математики вместе с инженерами «Газпром нефти» работают над созданием цифровых моделей и алгоритмов искусственного интеллекта».

Отметим, что проект «Математическая прогрессия» – часть программы социальных инвестиций «Родные города», которую «Газпром нефть» развивает в Санкт-Петербурге с 2013 года. Компания инвестирует в развитие математической науки и образования с целью решения технологических вызовов, среди которых развитие искусственного интеллекта и квантовые вычисления. Математические модели активно применяются в «Газпром нефти» при автоматизации производства, для управления арктическим флотом компании и помогают предсказывать расположение новых залежей нефти на основе анализа данных геологоразведки.