История с географией

Фото предоставлено пресс-центром Якутии в Москве

Уникальный проект разработан в Якутии. Он объединяет ученых, издателей и энтузиастов - путешественников и реализуется при поддержке Русского географического общества и лично президента РГО Сергея Шойгу. Суть проекта – в реконструкции исторических маршрутов, которыми в XVII веке двигались первопроходцы, исследующие территории Северо-Востока Евразийского континента. А начинался проект более 10 лет назад с изучения исторических документов и маршрутов экспедиций, которые более трёх столетий назад прошли по берегам рек Лена, Колыма, Анадырь, Амур и оставили нам самые первые географические и этнографические описания этих мест.

За годы реализации проекта восстановлены и тщательно изучены старинные документы, карты, рукописи путешественников, выпущена серия томов «Пути великих свершений», создан цикл телепередач, вышли многочисленные публикации в СМИ. Сейчас совместно с телеканалом «Моя планета» ведутся съемки документального фильма, первая часть которого выйдет в эфир в феврале 2022 года.

Фото предоставлено пресс-центром Якутии в Москве

По мере продвижения России на Восток создавались опорные пункты – остроги, многие из которых со временем перерастали в города. Во второй половине XVII века Семен Дежнев открыл пролив между Евразией и Северной Америкой, Иван Москвитин достиг берегов Тихого океана, Владимир Атласов открыл Камчатку. В XIX веке участники Великой Северной экспедиции отправились из Якутии и открыли американский берег, исследовали Северный Ледовитый океан и побережье Охотского моря, открыли и нанесли на карту Курильские острова. Открытие новых земель определило историческое развитие и современное геополитическое положение России.

Фото предоставлено пресс-центром Якутии в Москве

Важнейшим этапом проекта стала экспедиция «Путем первопроходцев». Она стартовала летом 2020 года при грантовой поддержке РГО из Костромской области, прошла старинными водно-волоковыми путями по территории Вологодской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми и завершилась в столице Ямало-Ненецкого автономного округа – Салехарде.

Исторически сложилось так, что стратегическую роль в освоении Россией огромных территорий сыграла Якутия. Благодаря политической воле Российского государства и подвижничеству казаков-первопроходцев, Якутия стала плацдармом для освоения новых земель: на северо-восток и запад – к берегам Тихого океана, на Чукотку, Камчатку, Курилы и далее – на Аляску и Русскую Америку; на юго-восток – в Приамурье, Уссурийский край, Приморье и Сахалин. Именно Якутия стала ключевым геостратегическим пунктом для ускоренного процесса включения в Русский мир огромных пространств Дальнего Востока, а Якутск – базой подготовки важнейших экспедиций, открывших для России новые земли, ее форпостом на дальних рубежах.

В следующем году будет отмечаться 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и 100-летие Якутской АССР. Обсуждение результатов и планов развития проекта «Пути великих свершений» было организовано Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации и прошло в московской штаб-квартире Русского географического общества.

Фото предоставлено пресс-центром Якутии в Москве

Круглый стол фактически дал старт программе юбилейных мероприятий. Его участниками стали представители МИД РФ, РГО, Правительства Москвы, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сотрудники научно-образовательных и общественных организаций из ряда российских регионов. С видеообращениями выступили Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Слова приветствия направил в адрес участников круглого стола первым вице-президентом РГО Артур Чилингаров, которого якутяне считают земляком: ведь самый знаменитый российский полярник свою карьеру начинал в якутском посёлке Тикси.

Проект «Пути великих свершений» продлится до 2032 года и завершится в Республике Саха в год 400-летия вхождения Якутии в состав Российского государства. «Грандиозным 12-летним научным проектом» и «реконструкцией транспортной связности территорий, объединенных в Российское государство» назвал его глава Якутии.

«Это проект, опытным путем доказывающий наличие задолго до железных дорог единой транспортной инфраструктуры, связывавшей Евразию, не только в направлении Север-Юг, но и Запад-Восток. Скоростные для того времени водно-волоковые аналоги Северной железной дороги, Северного широтного хода, Транссиба и БАМа на протяжении многих столетий связывали Север Евразии в общее этнокультурное и экономическое пространство», - сказал Айсен Николаев.

Фото предоставлено пресс-центром Якутии в Москве

Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов отметил, что Якутия сегодня, как и три столетия назад, вновь выступает в роли форпоста, но уже не только в географическом освоении отдалённых территорий, а в более широком смысле – в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Интерес к маршрутам российских первопроходцев сегодня находит все больше сторонников, причем, в самых разных регионах страны. Калужские энтузиасты изучают экспедицию Василия Прончищева и Семёна Челюскина и проходят их путем до Таймыра, Рязанское отделение РГО уже больше 10 лет работает над организацией экспедиций в различные регионы мира с целью выявления российского наследия – вклада российских путешественников в географические открытия. «Самая яркая из наших программ – это, пожалуй, программа по изучению русского следа в бывшей русской Америке, – сказал Герой России, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. – И я вижу параллель с проектом «Пути великих свершений». Мы с вами практически в одно и то же время начали работать над одним и тем же: над историей великих географических открытий в истории нашей страны и мира, которые были сделаны русскими первопроходцами и первооткрывателями. Я целиком и полностью поддерживаю ваш проект и готов помочь и поделиться нашим опытом в организации таких сложнейших экспедиций. Считаю, что мы должны рассказать об этом будущим поколениям».

С коллегой полностью согласен и Василий Киреев, руководитель экспедиции «Путём первопроходцев»: «Такие проекты имеют не только научно-историческое значение. Это еще и образовательная, и воспитательная работа. При этом, водно-волоковые маршруты, по которым мы прошли в 2020 году, могут сами по себе являться маршрутами для активного приключенческого туризма. Пройти там, где прошли первопроходцы, пощупать своими руками гать на болоте, которой двести лет, — это бесценно».

Фото предоставлено пресс-центром Якутии в Москве

Пройти дорогами первооткрывателей — это возможность лучше понять Россию и ее характер, считает глава Якутии. «Знание истории своего Отечества, географии и культуры, исторической роли каждого нашего народа, каждого нашего древнего города в формировании Великой России — рождает настоящую любовь к своей большой и малой Родине, истинный патриотизм и чувство гражданина», – убеждён Айсен Николаев. В Якутии этому уделяют особое внимание, отмечает глава республики, поэтому регион будет поддерживать подобные проекты.