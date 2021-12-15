Брежнев добывал лося не так, как депутат Рашкин

«Дорогой Леонид Ильич» был страстным охотником и любителем специально подобранных под него карабинов и оптики, о чем и свидетельствуют многочисленные дипломы о его трофеях. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

Сейчас расследуется громкое дело об осенней охоте на сохатого в саратовской глуши члена ЦК КПРФ, первого секретаря Московского горкома и зампреда Комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Рашкина, которому в марте исполнилось 66 лет.

А лет 40 назад в поволжской и киевско-черниговской глуши в такие же осенние дни ходил на лося, а также на кабана и оленя Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, которому 19 декабря исполняется 115 лет.

Чему Валерий Федорович мог бы поучиться у старшего товарища по партии и более опытного охотника?

Одного из лидеров КПРФ Валерия Рашкина задержали в саратовской степи во время браконьерской охоты и нашли в багажнике обкомовской машины часть туши убитой лосихи. Фото: a_vyshinskiy/Telegram

Отношение к оружию

В отличие от Рашкина, который свой ствол просто бросил в кусты, Брежнев к оружию вообще и к своему охотничьему в частности относился трепетно. Его самой любимой была спроектированная и созданная на Тульском оружейном заводе двустволка-штуцер МЦ-10-09. Она имела два горизонтально расположенных нарезных ствола под патрон калибра 9 х 53 мм, а также 9-кратный оптический прицел. С таким серьезные люди ходят на лося.

Нравился Ильичу и американский «Винчестер-88» с рычажной перезарядкой под патроны. 308 Win - это был подарок от писателя Михаила Шолохова, который купил этот карабин в Стокгольме, где он получал Нобелевскую премию. Такое оружие - уже на кабана и оленя.

Патроны этого калибра подходили и под другие карабины западных моделей, которые Брежнев получал в подарок. И именно в те годы стал производиться его отечественный аналог 7,62 х 51 мм. А также охотничье оружие под такой патрон: «Медведь-3», «Лось-4» и МЦ-125.

Количество стрелкового оружия в сейфах Ильича достигало девяти десятков.

Брежнев охотился не только в СССР: на снимке 1974 года он в Монголии с тамошним лидером Юмжагийном Цеденбалом и только что добытым оленем. Фото: РГАНИ

На чем добирался

Незадачливый охотник Рашкин за лосем гонялся на «Ладе Ларгус» саратовского обкома партии, на нем же вез добычу и два ножа с топором.

У Брежнева в первой половине 70-х появилась удивительная машина специально для охоты. Это был собранный фактически вручную ГАЗ-24-95 (всего горьковскими мастерами было выполнено пять автомобилей). Эта «Волга» с постоянным полным приводом 4 х 4, которая весила на 100 кг больше своего прототипа, была на 11 см выше и имела увеличенные диски от ГАЗ-21 и зимние рифленые покрышки от «Чайки». Двигатель - 98 лошадиных сил. Скорость доходила до 115 - 120 км в час (впрочем, в лесах под Калинином, сейчас Тверь, и Киевом такая не требовалась).

За своеобразный внешний вид на заводе в Горьком, сейчас Нижний Новгород, ее прозвали «дворняжкой». Экземпляр, который отправили в Завидово для Брежнева, выкрасили в зеленый цвет.

Дипломы о трофеяе Леонида Ильича. Фото: РГАНИ

Кого надо лось

В ночь на 29 октября 2021-го член ЦК из Москвы в охотхозяйстве «Лебедки» Лысогорского района Саратовской области охотился на лосиху, хотя потом говорил, что в прицеле впотьмах ему померещился кабан.

В осенние и зимние дни второй половины 60-х и начала 70-х генсек ЦК в Завидовском и Залесском охотничьих хозяйствах всегда отчетливо видел, на кого он шел.

Так, в октябре 1965-го в Завидовском заповедно-охотничьем хозяйстве Министерства обороны СССР, которое занимало почти 85 тысяч гектаров Московской и Калининской (ныне Тверской) областей, был отстрелян 7-летний лось весом 230 кг (судя по весу, все-таки лосиха. - Ред.). Как говорится в трофейном листе охотника Брежнева Л. И., подписанном егерями и охотоведами Колодяжным, Щербаковым и Манушем, размах рогов у лося был 125 см, качество рогов отмечено оценкой «хорошо», а на странице «Описание охоты» значится «Лось отстрелян на острове Мартыново из нарезного охотничьего ружья».

Другой сохатый попал на мушку генсека в ноябре 1973-го уже в Государственном охотничьем хозяйстве Залесское Минлесхоза Украинской ССР в Киевской области, 15 тысяч гектаров которого раскинулись на левобережье Десны. И это уже был матерый сохатый - шестилетний, притом весом 520 кг! На рогах насчитали более двух десятков отростков! Три члена комиссии, посчитав все баллы по 6 показателям зверя, выписали охотнику Л. И. Брежневу золотую медаль с регистрационным номером 17 от 14.11.73.

Кабаны и маралы

Леонид Ильич не путал лося с кабаном - в возрасте Валерия Федоровича уж точно.

В начале зимы 1966 года в Завидове генеральный секретарь добыл кабана-секача. Восьмилетку весом 235 кг с нижними клыками почти по 26 сантиметров! В описании охоты от 5 декабря 1966-го значится: «Кабан отстрелян из нарезного охотничьего оружия в обходе егеря Королева М. В. с охотничьей вышки в 19 часов». К тому времени уже два часа как стемнело - но Брежнев кабана различил.

Дипломы о трофеяе Леонида Ильича. Фото: РГАНИ

Шесть лет спустя в Залесском за один вечер 66-летний лидер страны победившего социализма завалил двух кабанов! Пятилетнего весом 240 кг и восьмилетнего весом 275 кг. В трофейном листе на последнего зверюгу от 2 декабря 1972-го длина нижних клыков значится как 26,7 и 26,3 см.

Вообще в лесах на север от Киева у Брежнева как-то все удачно складывалось. За три ноябрьских дня 1973 года Леонид Ильич последовательно подстрелил сначала пятнистого оленя, потом кабана и наконец лося. По восходящей шел. Шестилетний олень весил «всего» 162 кг и рога имел по 108 и 106 см. Семилетний кабан потянул на 272 кг. Ну а лось перевалил за полтонны.

Маралов - самых распространенных в стране алтайских оленей - генсек «бил на реву». Осенью рога очищаются от шерсти, окостеневают, сильные самцы бьются между собой за табуны самок и ревут. В Завидове (обычно в Сокольском лесничестве) генсек охотился на маралов, начиная с 1965-го, как минимум до середины 70-х. Это, как правило, были 6 - 8-летние самцы весом от 193 до 260 кг.

Вообще в своем любимом Завидовском охотничьем хозяйстве Леонид Ильич не только бил зверя, но и бился над проблемами страны - причем и с приезжавшими туда же членами Политбюро, и с иностранными гостями - от венгерского лидера Яноша Кадара до госсекретаря США Генри Киссинджера. Всем им предлагалась возможность не только провести переговоры, но и поохотиться. Киссинджер, повертев в руках ружье, заявил, что не любит, да просто не умеет стрелять, и Брежнев тогда предложил ему понаблюдать за настоящей мужской охотой на реальных клыкастых.

Советские художники не могли не отразить в стиле соцреализма охотничьи подвиги Ленина и его байки на привале. Фото: Вовк А. И., «Ленин на охоте», 1950-е г.г./oknasocrealisma

КСТАТИ

На линии огня в Европе

Немногие знают, что Брежнев охотился и за пределами СССР, в частности, в ГДР и в Югославии. На память об удачной охоте в Государственном охотничьем заповеднике Шорфхайде в 65 км к северо-востоку от Берлина в архивах сохранилось Urkunde (свидетельство) от 31 октября 1971 года (педантичные немцы даже время выдачи указали - 16.30). Лидер СССР в чащобе братской страны добыл 10-летнего Dumhirsch (оленя) удивительно малой массы - всего 61 кг и с рогами всего на 3 кило.

А 26 сентября 1962 года, еще будучи вторым лицом Советского Союза, Брежнев в Караджорджево, угодьях югославского вождя Иосипа Броз Тито под Белградом, взял на мушку оленя посерьезнее - его рога уже были больше метра каждый, а вес красавца превышал 190 кг.

СПРАВКА «КП»

…И другие знаменитые стрелки

Сталин тоже любил побаловаться ружьишком. На снимке он (в центре) в 1933 году вместе с Ворошиловым и двумя охранниками в Сальских степях. Фото: Wikipedia Commons

Как известно, страстными охотниками были и другие коммунистические вожди. Ружьишком баловались Ленин и Сталин. В Завидове охотились также нарком обороны Ворошилов, первый секретарь ЦК Хрущев, председатель президиума Верховного Совета Подгорный, будущий генсек Черненко. Лидеры Кубы - Кастро, Финляндии - Кекконен. А нарком юстиции Крыленко приезжал сюда с Лениным за 9 лет до того, как в этих местах образовалось самое известное в стране охотхозяйство.