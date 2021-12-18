Несыгранные роли Юрия Никулина: Великий артист не смог сыграть в «Берегись автомобиля!» и отказался от «Иван Васильевич меняет профессию»

Последний день рождения Юрия Владимировича. Его не стало в 75 лет. Фото: Лев ШЕРСТЕННИКОВ/Global Look Press

Юрия Никулина называли человеком, генерирующим смех. Каждый его выход на манеж всегда сопровождался бурей эмоций у зрителей. А фильмы с его участием - «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Ко мне, Мухтар!» и по сей день всенародно любимы.

«Все осталось, как при нем»

Сотрудники Московского цирка Никулина на Цветном бульваре до сих пор говорят: «Мы живем в состоянии, что он тут, просто вышел».

- Мы и сейчас все про Юрия Владимировича говорим «дед», - рассказал kp.ru дрессировщик Вениамин Игумнов. - У нас традиция, когда банкет или какие-то посиделки, первая рюмка - «за Никулина». И всегда чокаясь (а не как обычно за покойника, не чокаясь). То есть вышел просто человек из цирка, и мы ждем, когда он вернется. Секретарь его Надежда Николаевна до сих пор работает. Она утром приходит, дверь в его кабинет открывает и оставляет распахнутой, как было при Никулине. В гримерке висят его костюмы, в кабинете на столе - ручка, которой он писал, его любимый телефон.

По словам близких, цирк для Никулина всегда был на первом месте. А кино - только на втором. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости

Шимпанзе для чиновников

- Юрий Владимирович был скор на выдумку, - вспоминает народный артист России, дрессировщик обезьян Азиз Аскарян. - Пришла ему как-то идея взять меня с самым контактным шимпанзе Микки в один высокий кабинет к начальству для улаживания вопроса по ремонту цирка. Заходим, и Микки дружелюбно жмет руку важному начальству. Тот рассмеялся, и все вопросы были быстро решены.

Потом такие походы по кабинетам сделал традицией. Так что мои подопечные имеют прямое отношение к ремонту цирка и к решению многих вопросов. Тогдашний мэр Лужков любил брать Микки на руки. А однажды в день города Лужков подвел нас с Никулиным и обезьяной на трибуну к президенту Ельцину. Микки пожал ему руку и… неожиданно для нас запрыгнул на президента! Да еще в знак признательности стал лапы об него вытирать, испачкал его костюм. Мы с Никулиным обомлели, я не на шутку испугался гнева Ельцина, но тот только посмеялся...

Названный сын

Заместитель директора Цирка на Цветном бульваре Михаил Седов (на фото рядом с Никулиным в зеленой куртке) был застрелен киллером в собственном подъезде. Фото: Личный архив

Мало кто знает, что в цирке особым любимцем Юрия Никулина был его заместитель Михаил Седов. Начинал Михаил в 70-х рядовым стажером в кассе, но показался Никулину таким толковым, что он его поднимал по карьерной лестнице и в итоге сделал своим первым замом и коммерческим директором, практически правой рукой.

- Миша организовывал зарубежные гастроли, отвечал за финансовую часть. У него сложились личные близкие отношения с Никулиным. Миша считал его отцом, - говорит режиссер Анатолий Демидов. - Расскажу случай. Мне довелось в 1991 году от частной фирмы организовывать гастроли наших цирковых артистов в Польше. Помогал их набрать Миша Седов. А под финал гастролей возникла серьезная проблема: пан Андерс - владелец польского шапито - деньги платил исправно и в срок, но, как оказалось, выручку для польского банка показывал минимальную, чтобы не платить большие налоги. То есть нам надо было вывезти живые заработанные деньги, превышающие разрешенные законом суммы по сути контрабандой. Возвращаться мы должны были поездом. Что делать? «У тебя же хищники - рыси и Маугли (это была кличка ассистента дрессировщиков - он любил рысей, ухаживал за ними, кормил с рук). Дай им отдельное купе, и пусть Маугли перед границей выпустит их из клеток. Деньги пусть спрячут в клетках. Не волнуйся - этот вариант проверен, все получится!» - посоветовал мне Седов.

Подъезжаем к границе. Три рослых поляка-таможенника проверили все купе с артистами и добрались до закрытого купе с животными. «Шо, пан, почему закрыто? Открывайте быстро», - обратились ко мне, я их сопровождал. «Мы откроем, но там только дикие животные и один дикий человек», - сказал я и условным стуком возвестил Маугли. Дверь открылась и три страшных кошачьих морды, урча, уставились на таможенников. Из купе пахнуло зловонием кошачьей мочи, рыси агрессивно стали приподниматься. Таможенники, пятясь спинами, покинули вагон. А я горячо поблагодарил предприимчивого Мишу Седова за помощь.

Убийство так и не раскрыли

Возможно, этот азарт и способность вырулить из любой трудной ситуации и выделил Никулин. Даже видел в Седове преемника, но… все планы оборвались в одночасье. 18 августа 1993 года 39-летний Михаил был убит в подъезде своего дома в Лиховом переулке. Он выходил из своей квартиры к лифту, когда раздался первый выстрел. Потом - второй, следом - контрольный. Вызвали скорую. Никулин первым приехал к своему раненому заму в больницу. Раны оказались смертельными. Через сутки Седов умер.

Этот случай не стали выносить на широкое публичное обсуждение - не хотели скандала.

- Убийство Миши Седова было трагедией не только для Юрия Владимировича, но и для всего цирка, - говорит бывший акробат, артист цирка Игорь Петрухин. - Директор цирка Никулина убит на пороге своего дома. Совершено непонятно: кто, за что, как? Преступление так и осталось нераскрытым. Наверняка там какая-то коммерческая тема была.

- Я слышал историю зама Никулина, - рассказал «КП» актер Александр Панкратов-Черный. - Тогда же были лихие 90-е, когда «накатывали» и на Театр Советской армии: бандюки требовали откатов. И на цирк, который приносил прибыли…

Никулина как человека советской формации все считали атеистом. Но тут даже он дал разрешение на то, чтобы в цирк пригласили батюшку, который все освятил. А потом на него навалилась куча оргвопросов, которые обычно разгребал Седов. Никулин, положившись на зама, всегда в большей степени выполнял представительскую функцию. Вот тогда в сложный период помочь отцу вызвался его сын Максим Никулин. Он и занял место убитого зама, а позже стал преемником. Сегодня Максим Никулин возглавляет Цирк на Цветном бульваре.

Отказался сыграть Деточкина

Над его Балбесом из «Кавказской пленницы» смеялась вся страна. Фото: Кадр из фильма

У Никулина был целый список несыгранных ролей. Леонид Гайдай пробовал его в свои «12 стульев» на главную роль Кисы Воробьянинова. Но проба оказалась неудачной, и в итоге он получил эпизодическую роль дворника Тихона. После успеха «Бриллиантовой руки» режиссер задумал снять комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Сценарий он писал под дуэт Никулин - Миронов, которым прочил сыграть Буншу и Милославского. Но Юрий Владимирович сам отказался играть - решил, что фильм по мотивам Булгакова все равно положат на полку, тратить год на съемки не захотел.

Георгий Данелия планировал снимать Никулина в своем фильме «33», но артист не смог утрясти гастрольный график в цирке, и роль получил Евгений Леонов. Сергей Бондарчук пробовал клоуна на роль штабс-капитана Тушина в фильме «Война и мир», но тот опять не смог сниматься.

Артисту приходилось разрываться между цирком и кино. Как вспоминал Эльдар Рязанов, именно Никулин должен был сниматься у него в фильме «Берегись автомобиля!». Главную роль писали под него. Да и сюжет картины подсказал Никулин, рассказавший историю об автомобильном воре, угоняющем машины у спекулянтов и перечисляющем вырученные деньги детским домам.

- Знаю, что ему было обидно, когда он не смог сняться в фильме, сценарий которого писался под него, - рассказал «КП» внук артиста Юрий Никулин. - Специально для этой картины на «Мосфильме» наняли каскадера, который учил деда водить автомобиль. Под шумок и бабушка Татьяна Николаевна запрыгнула в эту же машину и тоже научилась. Он готовился к роли, все было заточено под него. Но случились гастроли в Японию, и «Союзгосцирк» его не отпустил. Да, был киноконтракт, но что бы он ни пообещал Эльдару Рязанову, а его основной вид деятельности - цирк. И если в цирке он непременно нужен, то кино подождет.

В итоге роль Деточкина сыграл Иннокентий Смоктуновский.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Роман с Гурченко

С Людмилой Гурченко в фильме «20 дней без войны». Фото: Кадр из фильма

Режиссер фильма «20 дней без войны» Алексей Герман на съемках подначивал Никулина завести роман с Людмилой Гурченко, чтобы достовернее сыграть любовную сцену. Но тот объяснил, что верен жене. Герман вспоминал: «У Гурченко было много своих «штампов». Я понял, что ее нужно сердить. Намеренно мог ей сказать что-нибудь неприятное - например, что она сегодня неважно выглядит. Люся выходила из себя. Меня люто ненавидела. При этом в своей обиде искала спасения у Никулина, своего партнера. Ненависть ко мне ей надо было компенсировать нежностью к Никулину, к которому она начинала тянуться, - так на экране появлялся «второй план»…

Как-то снимали и жили в съемочном поезде, стоявшем на путях. Был вагон-ресторан, в котором мы ели. Я прихожу поесть, а там висит большой портрет Сталина. Я директору и говорю: «Сталина убери». На следующее утро Никулин приходит на завтрак и говорит: «При Сталине кормили лучше».