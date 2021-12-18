Новогодние райдеры знаменитостей: Моргенштерн требует презервативы и трусы, а Лобода - новый чайник

Светлана Лобода требует, чтобы воздух в ее гостиничном номере был определенной температуры. Фото: Вячеслав ПРОКОПЬЕВ/ТАСС

Гастролей и концертов сейчас почти нет, корпоративов катастрофически мало. Но даже это не заставило артистов в столь кризисное пандемическое время поумерить свои аппетиты. По словам промоутера Сергея Лаврова, звезды по-прежнему вписывают в свои райдеры множество требований, в том числе и весьма специфических.

Спиртное - в коробку из-под сока

Так, например, скандальный блогер Моргенштерн, которого очень любят выписывать для своих наследников на закрытые гулянки миллиардеры, обычно запрашивает у организаторов мероприятия 10 пар хлопковых трусов, презервативы, коньяк и вино.

- Раньше Моргенштерн без стеснения хлестал горячительное прямо на сцене. Теперь же по просьбе заказчиков стал вести себя скромнее. Для «подзарядки» во время концерта переливает спиртное в тару из-под сока. Но дымить на сцене не перестал, - рассказала «КП» прокатчик Алина Красная.

Интересно, зачем Моргенштерну сразу десять пар трусов? Фото: morgen_shtern/instagram.com/

- Я думаю, Моргенштерн так хайпует. Заламывает такие требования ради пиара, чтобы пресса о нем писала, - уверен промоутер Сергей Лавров. - У него всегда в райдере присутствует большое количество охраны и алкоголя. Звезды просто так показывают свою значимость. Например, Лобода может запросить какую-то заморскую газированную воду, которую в условном Северодвинске не найти.

Еще один из обязательных пунктов в райдере Светланы - новый чайник в гримерке. Более того, организатор концерта обязан предъявить чек с датой покупки, тем самым доказав, что чайник действительно новый.

- Помню, как у Светланы было два подряд концерта - сначала в Кемерове, потом в Барнауле. Так артистка закатила нешуточный скандал, обнаружив, что организаторы выступления привезли в Барнаул старый чайник, - говорит Лавров. - Плюс, бывает, Лобода шумит из-за температуры в гримерке. Она должна быть не менее 24 градусов тепла. Возит с собой специально термометр.

Прокатчикам, чтобы угодить звезде, приходится либо дотапливать помещение, либо охлаждать. Иначе артистка просто не выйдет на сцену.

София Ротару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ротару просит советские батареи

У Софии Ротару тоже есть особый пункт - кондиционеры. Она не переносит их, поскольку у артистки астма. Поэтому воздух в помещении не должен перегреваться.

- На гастролях в Германии мы с трудом нашли для Софии Михайловны отель, где были советские батареи с краном, чтобы можно было в случае чего их перекрыть, - вспоминает Сергей Лавров.

Григорий Лепс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Казарновская, Григорий Лепс и другие артисты, выступающие на сцене «живьем», внесли в райдеры пункт о том, чтобы даже в поезде у них был увлажнитель воздуха. Таким образом они берегут голос - свой рабочий инструмент.

- А для Аллегровой и Лолиты главное, чтобы у них в поезде был отдельный вагон с горничной, кухней и спальней, - поведал «КП» промоутер. - Причем у Лолиты этот пункт не просто блажь - артистка боится длительных переездов на машине. Когда Лолита обнаружила, что организаторы гастролей забыли выкупить для нее железнодорожный вагон для поездки из Волгограда в Саратов, попросту отказалась выступать. Дескать, на машине не поеду, сами виноваты, не выполнили райдер.

Лолита Фото: Иван МАКЕЕВ

Крид любит кальян и высоких охранников

Как говорит прокатчик, раньше у того же Егора Крида были безумные требования по райдеру: охрана ростом от 185 сантиметров, кальян в гримерке и прочие капризы.

- Сейчас у многих артистов ушли понты. То ли повзрослели, то ли соскучились по сцене за время пандемии, - считает Лавров. - Но тот же Егор Крид стал более серьезным. Для него теперь главный пункт в райдере - выполнение технических требований на площадке, хороший свет и звук. То же самое могу сказать и про Стаса Михайлова, никакой черной икры и шампанского. Очень простой райдер: теплая машина и просторный люкс в отеле. Наташа Королева и вовсе готова ездить не в отдельном лимузине, а в обычном автобусе с коллективом.

Егор Крид Фото: Борис КУДРЯВОВ

И только украинская дива Марув, недавно записавшая дуэт с Киркоровым «Комильфо», по-прежнему «дает звезду». В номере у красотки должна быть особая вегетарианская еда и дюжина черных чулок в сетку. Мол, рвутся на сцене, нужны запасы в случае «аварии».

ЦЕНА ВОПРОСА

Промоутеры назвали примерные гонорары артистов за выступление на корпоративе или закрытом празднике для состоятельных заказчиков.

Сергей Шнуров - 13 млн рублей

Григорий Лепс - 12 млн рублей

Филипп Киркоров - 12 млн рублей

Светлана Лобода - 9 млн рублей

Моргенштерн - 5 млн рублей

София Ротару - 5 млн рублей

Полина Гагарина - 4 млн рублей

Кристина Орбакайте - 3 млн рублей

Zivert - 3 млн рублей

Анжелика Варум -2 млн рублей

Леонид Агутин - 2 млн рублей