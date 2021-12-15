Исследование: Новогодние ёлки могут стать источником домашней плесени и аллергии

Исследование показало связь между новогодними деревьями и аллергическими реакциями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Живые ёлки - это не только свежий сосновый аромат праздничного сезона. Сразу два независимых исследования показали, что нередко вместе с праздничным настроением они также несут проблемы со здоровьем.

ЧТО ЗА КАШЕЛЬ В ХОРОВОДЕ

Первое исследование провели медики Американского колледжа аллергии,астмы и иммунологии в Далласе, после того, как заметили, что в рождественский сезон резко возрастает число пациентов сжалобамина аллергию и обострением астмы.

Ученые предположили, что причиной таких симптомов может быть живая ель, и провели эксперимент, который в итоге подтвердил их догадки. Они в течение двухнедельного периода измеряли количество плесени в комнате с ёлкой, начиная с того момента, когда ее приносили в помещение.

Дерево располагалось на расстоянии 3 метров от вентиляционного отверстия. Температура в помещении поддерживалась на уровне плюс-минус 20 градусов.

Замеры показали, что в течение первых трех дней количество плесневых спор было на уровне 800 на кубический метр воздуха, после чего начало возрастать, достигнув максимума в 5000 на кубический метр к окончанию второй недели.

НА ЗАМЕТКУ

По рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), пределом содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений является 500-700 спор на кубический метр. Все, что выше, указывает на источник роста плесени внутри здания.

КТО ТАМ ПЛАЧЕТ МЕЖДУ ЛАП?

Второе исследование показало связь между новогодними деревьями и аллергическими реакциями, которые проявлялись как зуд в носу, раздражение в глазах, чихание.

Аллерголог, доктор медицины Майкл Александер и его коллеги из Ниагарского Колледжа в Канаде опросили 12 человек, страдающих аллергией, отслеживать и записывать в специальную анкету свои симптомы во время рождественских праздников. В качестве контрольной, сравнительной группы добровольцев были приглашены люди, которые из религиозных соображений Рождество не празднуют.

В итоге все люди с симптомами аллергии отметили, что неприятные ощущения начали усиливаться, как только в доме установили ёлку.И пропали, когда ту вынесли из дома.

Люди из контрольной группы, как и ожидалось, никаких жалоб не отметили.

ВАЖНО!

Аллергией на плесень страдает до 15% населения. Как правило, такие люди испытывают раздражение глаз и горла,заложенность носа, головную боль.Существует хорошо задокументированная связь между плесенью и астмой, а также дополнительным риском грибковых заболеваний для людей с ослабленной иммунной системой.

ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРАЗДНИКА? НУ УЖ НЕТ

На самом деле у медиков связь между живыми ёлками и ростом плесени в помещении удивления не вызывает. Деревья сами по себе далеко не стерильны. А с учетом того, что спиливают их заранее, и потом долго хранят во влажной среде перед тем, как выставить на продажу, не удивительно, что замеры во время исследований показали скачок роста плесени и аллергических реакций.

Доктор медицинских наук Джон Сантилли, один из авторов исследования Ниагарского Колледжа, рекомендует:

- людям саллергией по возможности отказаться от живой ёлки и вместо неё поставить искусственную.

- или хотя бы держать живую недолго, только в сам праздник.

- перед тем, как занести дерево в дом, хорошенько отряхните его снаружи.

- незамедлительно убирайте ель или сосну, если у домочадцев появились какие-то признаки аллергии.

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