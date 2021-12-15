Акция «Елочный круговорот» стартует в Москве со 2 января 2022 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года остаётся чуть больше двух недель. Многие москвичи уже украсили свои дома и офисы нарядными елочками. Причём не только искусственными, но и живыми. По традиции после праздника желающие могут бесплатно сдать ненужные хвойные деревья на специальные пункты. В этот раз акция по их сбору и переработке пройдет в столице со 2 января по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Акция «Елочный круговорот» проводится ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан, - отметил Петр Бирюков. - Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора».

Напомним, сейчас в мобильном приложении и на сайте «Активный гражданин» (ag.mos.ru) проходит голосование, где горожане могут выбрать удобные пункты приема елочек или предложить дополнительные адреса. Всего в разных районах планируют открыть 534 пункта. Из них 11 - на природных территориях.

Во время акции принимают елки, сосны и пихты. Главное - полностью снять с веток новогоднюю мишуру и украшения.

«Собранные деревья перерабатывают в щепу, - сказал Бирюков. - Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп».