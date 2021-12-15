Двойкам – бой: в американских школах хотят отменить плохие отметки

Поддерживающие инициативу педагоги считают, что плохие отметки отбивают у школьников желание учиться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд школьных округов Калифорнии планирует в ближайшем будущем внедрить новую тактику, которая должна помочь учащимся войти в колею после длительного периода дистанционного обучения, а именно отменить плохие отметки.

По мнению педагогов, отказ от отметок ниже «С» не только должен способствовать большему желанию учеников посещать школу, но и призван повысить их шансы на последующее поступление в государственные колледжи.

– Мы надеемся, что учащиеся начнут рассматривать школу как место обучения, где они могут рисковать и учиться на ошибках, а не как место подчинения, – прокомментировал нововведение один из директоров школ.

Примечательно, что сторонники отказа от плохих отметок начали продвигать свои идеи задолго до пандемии, но лишь переход на дистанционное обучение и, соответственно, выход из неудобного режима, помогли воплотить задуманное в жизнь.

Поддерживающие инициативу педагоги считают, что плохие отметки отбивают у школьников желание учиться, способствуют формированию заниженной самооценки, а также не являются объективным отражением знаний ученика, поскольку привязаны ко времени и лишь показывают, насколько хорошо школьник успел подготовиться к уроку.

В то же время, есть и те преподаватели, которые утверждают, что отказ от плохих отметок вряд ли поможет делу:

– Отказ от оценок «D» и «F» не гарантирует, что учащиеся усвоят материал, даже с дополнительной помощью, и может привести к завышению оценок, – заявила учитель математики из школы св. Терезы в Окленде.

В американской системе оценивания школьных знаний ставятся не привычные нам цифры, а буквы. При этом «А» означает «отлично», «В» – «хорошо», «С» и «D» – разные градации нашей «тройки», а «F» – «неуд».