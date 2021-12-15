Максим Никулин: «Финансовая грамотность клиентов – моя лучшая награда»

В финансовом секторе таким человеком был признан Максим Никулин, главный экономист компании «Брокеркредитсервис», финансовый аналитик, способный решать самые нестандартные проблемы и доказавший это во время одной из самых жестких экономической ситуации 21 века. Накануне он получил звание “Лучшего эксперта по финансовым рынкам” международной премии Best Business Awards, по итогам 2021 года.

- Максим, Best Business Awards - одна из самых престижных премий среди бизнесменов и экспертов разного уровня, и конкуренция там очень высокая. Какой фактор стал решающим в том, что звание лучшего эксперта по финансовым рынкам получили именно Вы?

- Сложно выделить что-то одно, учитывая, что система оценки этой премии комплексная, и учитывает как раз множество факторов. Но если нужен какой-то конкретный пример, то я был одним из немногих, кто в начале в 2020 года советовал покупать на падении подешевевшие активы и фиксировать прибыль в конце 2021-го. Рынки были накачены деньгами и обязательно должны были скорректироваться. Большая же часть экспертов, причем не только российских, верила в бурный рост до конца 2024 года, то есть до очередных выборов в США. Таким образом, я оказался тем человеком, который верно рассчитал вероятности, и именно мои клиенты - выиграли в нестабильной экономической ситуации, о которой сегодня так много говорят.

- Не сомневаюсь, что Ваши клиенты остались довольны. А как насчет жюри конкурса - кто они? И что их мнение и эта победа в целом значат лично для вас?

- В жюри было много компетентных экспертов, и они, разумеется, являются очень влиятельными - каждый в своей сфере. Это, к примеру, управляющий партнер сети универсамов «Ближний», сооснователь онлайн-супермаркета «Бринстон», участник рейтинга генеральных директоров с опытом работы в сфере розничной торговли 12 лет Валентин Куликов, а также серийный предприниматель, эксперт в области финтех, основатель компаний Workle, PayQR, Crypterium, Choise; участник рейтинга Лучших команд по мнению «Секрет фирмы», член ТОП-10 Лучших стартапов 2011 года, создатель одной из самых крупных программ лояльности в Москве и Московской области «Город» Владимир Горбунов. Конечно, это не все члены жюри, но даже эти фамилии в своих кругах говорят о многом. И для меня большая честь стать обладателем этой премии. Это значит, что я на верном пути.

- Как вы считаете, какова роль финансового аналитика в целом, и во времена нестабильной экономической ситуации в частности?

- Давайте сразу разберемся в понятиях. Очень часто финансовую аналитику и финансовую статистику путают между собой. Если коротко: статистик скажет, как было и какова динамика, а аналитик ответит, почему так было и сделает предложения по улучшению ситуации. Во времена нестабильной экономической ситуации очень важно не просто получать данные о том, как идет бизнес, но и понимать, почему так происходит и что можно сделать для улучшения ситуации. Например, можно сократить ассортиментную матрицу или наоборот, расширить ее. На вопрос «Как это сделать?» и должен ответить финансовый аналитик, совместно с бизнес-подразделениями. А еще можно, к примеру, закрыть отделения или точки продаж, которые не смогут продавать из-за различных ситуаций в экономике (например, 50% строящихся зданий заморожено, и спрос на квартиры упал). Варианты есть, главное, уметь их видеть. Чем я и занимаюсь.

- Какие возможности вы увидели в непростой экономической ситуации? Какие решения вы принимали?

- Если говорить про работу в организации, то я старался максимально оперативно наладить ежедневную отчетность. Это нужно для возможности максимально быстро принимать решения, как по продуктам, так и по движению бизнеса. Дело шло со скрипом, так как ситуация была экстраординарная и все надеялись, что она быстро завершится. Если мы говорим про наш бизнес-проект, посвященный автоматизированной торговле на финансовых рынках, то мы стараемся сохранить клиентскую базу. Была убрана вся финансовая нагрузка с клиентов в виде комиссий, оставлена только обязательная часть, с оплатой доступов.

- Вы - автор уникального аналитического метода отчетности, который позволяет прогнозировать финансовые события, и, фактически, опережать время, получая прибыль. Вы считаете это своим вкладом в сферу бизнеса и финансов?

- Основным своим вкладом я считаю внедрение в мышление современников самого понимания, что финансовая аналитика важна для организации. Какой инструмент при этом будет использоваться, вопрос другой. Безусловно, мой аналитический метод довольно удобен и прост в применении, он основывается на формировании паттернов, неких повторяющихся событий или действий, которые дают нам довольно точное понимание того, что будет в будущем - это если очень упростить. Мои методы финансового и бизнес анализа внедрены в крупнейших Российских компаниях, таких, как “Авентехно”, “Спортмастер”, ПАО “Сбербанк”, и других. Рост продаж после такой оптимизации составили от 30% (“Сбербанк”) до 40% (Авентехно). “Спортмастер” и вовсе стал крупнейшей сетью спортивных магазинов в стране, опередив “Адидас”.

В работе с заказчиками, я стараюсь в первую очередь получить результат и показать, каким может быть финальный продукт. Это зачастую бывает сложно реализуемо, – как ни крути, свободный рынок у нас стал формироваться относительно недавно, и многие еще не до конца осознали важность финансовой и бизнес-аналитики.

- Неужели с помощью вашего анализа можно предусмотреть все? Как предвидеть ту же пандемию?

- Обычно стратегическая модель строится исходя из темпов роста экономики, ростов реальных доходов населения, инфляции, темпы прироста населения и тому подобных экономических показателей. Дальше уже на основании истории закладываются корректировки. Предвидеть пандемию было крайне сложно, особенно такого масштаба. Из-за этого и сложилась такая ситуация, что почти все страны не представляли, что делать в сложившихся условиях, так как не было таких ситуаций в обозримом прошлом и, как следствие, не было готовых решений. В таких случаях обычно в модель вносятся корректировки уже “на ходу” - главное, хорошо их просчитать. Что я успешно и делал.

- Ваш авторский метод анализа тоже включает в себя элементы этой модели? В чем вообще он заключается?

- Мой авторский метод заключается в анализе не только внутренней и внешней информации, а в выработке определенных паттернов за весь доступный период. Обычно эти паттерны помогают решить проблемы до их наступления и, как следствие, повысить прибыльность бизнеса. Подход доказал свою эффективность в разных условиях и на разных предприятиях, где я работал: это и “ВТБ 24”, и “Спортмастер”, и “Сбербанк”. Сейчас я главный экономист в «Брокеркредитсервисе». Чаще всего я занимаюсь построением аналитических отчетов, выделяю проблемные точки продаж и стараюсь понять, почему они убыточны, анализирую ассортимент, внешние данные и внутренние процессы.

- Как вы популяризируете свои знания и наработки? Насколько я знаю, у вас есть канал на ютубе, целый ряд научных статей, даже книга – расскажите о них.

- Книга только готовится к публикации, но я уже даю её читать своим клиентам. Многие из них говорят, что она поменяла их подход к себе и к деньгам. Изначально книга задумывалась, как короткая история для общего понимания работы денег, история о том, как даже небольшая сумма, откладываемая на депозит под небольшой процент, может кардинально изменить жизнь в будущем. Но со временем рассказ перерос в небольшое произведение на 50 страниц. Многие клиенты, прочитав только их, сразу же, с первого дня нашей с ними работы, начали откладывать по 5% от своего дохода. Я считаю это уже большим результатом и горжусь этим достижением.

Мой ютуб-канал посвящён больше инвестициям. Его основная цель – донести до людей правильность подхода к данному процессу. Сейчас очень много мошенников, которые предлагают доходность от 10% в месяц, из-за чего у людей формируется некорректное отношение к инвестированию. Люди начинают думать, что можно быстро разбогатеть, быстро закрыть свои проблемы, но очень часто они оказываются жертвами финансовых пирамид. На консультациях со мной они начинают понимать, что такое инвестиции и как это работает на самом деле.

- Нестабильная экономическая ситуация – время не только убытков, но и возможностей. Какие возможности для финансового сектора и бизнеса вы видите в ближайшем будущем?

- Учитывая пандемию и большое количество напечатанных денег, мы увидели большое движение на финансовых рынках и рынках криптовалют. Так как выпущенная денежная масса не была обеспечена трудом или товаром, мы увидим коррекцию на рынке и попытки изъятия «лишних» денег через инфляцию и какие-либо другие финансовые инструменты (обычно применяют рост процентных ставок). Возможно, будут наблюдаться схлопывания компаний, которые пренебрегли принципами финансовых рисков и сделали себя слишком зависимыми от дешевых кредитов или постоянного наличия денег у населения.