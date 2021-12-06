Дмитрий Кириллов, руководитель Росводресурсов: «Вода первой реагирует на изменение климата»

Дмитрий Кириллов (справа): «Все государства - и наша страна - не исключение - сейчас озадачены снижением антропогенного воздействия, как фактора климатических изменений». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мало кто не слышал фразу: вода – одно из главных богатств России. Но пока человек был озадачен развитием своего благополучия, реки и озера нашей страны многие десятилетия были предоставлены сами себе. Забирая у воды все, что можно взять, мы не думали о том, что может быть и по-другому. Но сегодня отношение к воде становится справедливее.

Уже несколько лет федеральные власти реализуют масштабные проекты по восстановлению водных объектов. Параллельно идет работа по распределению ресурса для нужд всех отраслей и защита от наводнений жителей паводкоопасных территорий. Об этом и многом другом глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал в пресс-центре «Комсомольской правды», подводя итоги работы агентства в 2021 году

О КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

«Проблема климатических изменений стала более осязаема для многих государств. Есть страны, которые уже сегодня напрямую страдают от повышения уровня Мирового океана, моря. Здесь есть как доля природного фактора, так и человеческого.

Что касается России, мы также наблюдаем определенные аномалии. Помимо устойчивого роста температур, происходят засухи, тайфуны, наводнения. Опасные природные явления учащаются в тех регионах, для которых они были характерны и возникают там, где до этого не наблюдались.

Все государства - и наша страна - не исключение - сейчас озадачены снижением антропогенного воздействия, как фактора климатических изменений. В России это большие программы, связанные с законодательным регулированием, модернизацией секторов экономики. А, главное, с бережным отношением к компонентам окружающей среды.

Именно вода первой реагирует на изменение климата, потому ее место в адаптации станет центральным. Для Росводресурсов задача не нова. В этом и заключается наша систематическая работа: повышение водообеспеченности за счет новых гидросооружений, переброска рек в вододефицитные бассейны, строительство и реконструкция объектов инженерной защиты для предотвращения ущерба от воды для населения и объектов экономики. Важность этих мероприятий с каждым годом растет.

Но все должны понимать, что это лишь часть необходимых мер. Чтобы сохранять устойчивость отраслей, нужно рационально расходовать воду: внедрять сберегающие технологии в наиболее водоемких секторах экономики, прежде всего, это сельское хозяйство. Россия выращивает около 1 млн тонн риса в год. Краснодарский край, Ростовская область уже сегодня ощутили свою уязвимость. Речь идет о продовольственной безопасности. Чтобы вода была всегда, важно минимизировать ее потери. По оценкам экспертов, только в этой отрасли их можно снизить до 40%. Параллельно с мероприятиями Росводресурсов такая работа даст максимальный эффект».

О СПАСЕНИИ ДОНА

«Мы 15 лет фиксируем маловодье на Дону. Снижение водности связано со многими факторами: проблемы на притоках, процессы опустынивания, уменьшение количества осадков. В результате снижается проточность, увеличивается соленость в устьевой части. Состояние Дона сказывается и на Азовском море. Водные системы весьма инерционны, моментального решения проблемы нет, потому «дорожная карта» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон рассчитана до 2030 года.

С точки зрения экономики, снижение водности ставит вопрос обеспечения судоходства, а Дон - главная воднотранспортная артерия сегодня. Это выход в 5 морей, океаны, по которому экспортируется порядка 40% российских грузов. На уровне быта ресурс Дона ежедневно необходим более чем 12 млн жителей 15 субъектов, расположенных на его берегах.

В «дорожной карте» среди ключевых мероприятий – строительство дополнительного гидротехнического сооружения – Багаевского гидроузла в низовьях Дона. Он позволит прекратить объемные попуски Цимлянского водохранилища и сэкономить летом от 3 до 5 км3 воды, которая направляется на поддержание судоходства, в пользу других отраслей хозяйства, в том числе, для сельхозблока, который сейчас очень урезан.

Повысить водность удастся и в результате переустройства, ремонта или ликвидации перегораживающих русла сооружений. Это тоже наша задача. Для Ростовской области Росводресурсы предусмотрели софинансирование: более 58 млн рублей – на 2022 г., более 20 млн рублей – на 2023 г. и более 99 млн рублей – на 2024 г. Также по линии Агентства будут расчищаться русла рек, притоков Дона в 13 регионах. Эту работу мы начали до утверждения карты в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». До 2030 года на оздоровление Дона нам понадобится порядка 100 млрд рублей. Порядка 41 млрд рублей есть в утвержденном законе о бюджете в действующих госпрограммах. Определенный объем средств удалось предусмотреть на начало мероприятий по расчистке русел рек в 2021 году. А 60 млн – задача на перспективу».

ИТОГИ ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

«Когда восстанавливается проточность реки, улучшается ее санитарное состояние, уходят мелководья, вода перестает цвести. Качество воды повышается, да и отдыхать у здоровых водоемов приятнее.

В России уже расчищено свыше 80 км русел рек и 8,5 тыс. гектаров озер и водохранилищ. По итогам 2021 года протяженность восстановленных русел увеличится до 140 км. Что касается географии, то ежегодно в этом проекте участвует порядка полусотни субъектов страны. Одни работу завершают, другие приступают. В 2022 году в Бурятии начнут готовить ПСД для расчистки озера Котокельского – от него до Байкала всего несколько километров. Больше 10 лет назад там произошла экологическая катастрофа, погибла рыба, водоем начал превращаться в болото. Задача к 2024 году привести озеро в порядок, убрать всё лишнее и восстановить проточность. В Мордовии восстановят реку Мокшу сразу в двух районах – Ковылкинском и Краснослободском. В Татарстане в 2022 берутся за расчистку русла реки Берсут – это правый приток Камы.

Мы расчищаем от захламляющей растительности и мусора водохранилища, как в рамках текущей деятельности, так и по нацпроекту «Экология». В проекте их более 30 – Братское, Саяно-Шушенское, Усть-Илимское, Иркутское, Красноярское, Зейское, Бурейское, Краснодарское, Волгоградское и др. Только в текущем году «Центррегионводхоз» Росводресурсов расчистил порядка 5 тысяч га водохранилищ, озер. Это важно для 2 млн человек, которые живут вблизи».

Дмитрий Кириллов отметил, что Дон - главная воднотранспортная артерия страны, по которой экспортируется 40% российских грузов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЗАЩИТЕ БАЙКАЛА

«Сейчас параллельно реализуется три группы мероприятий. Первая – расчистка русел рек вблизи карт-накопителей отходов. Чтобы исключить риски, мы для себя определили 4 водных артерии, которые требуют расчистки русла, повышения его пропускной способности. В этом году все работы будут завершены.

Кроме того, Иркутская область развивает проект по селезащите - и промплощадки, и Слюдянского района в целом. Непосредственно на площадке сейчас в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» «Росатом» ведет работы по обезвреживанию и утилизации отходов БЦБК. Завершается стадия проектирования. Во втором полугодии 2022-го планируется приступить к обезвреживанию и утилизации отходов. Параллельно «Росатом» уже ведет мониторинг уровня шламовых вод в местах скопления отходов, при необходимости этот уровень понижают, чтобы исключить переполнение карт».

О ТЕРРИТОРИЯХ С РИСКОМ НАВОДНЕНИЙ

«Совместно с регионами мы определили около 8,5 тысяч зон затопления. Их необходимо внести Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), отобразить в градостроительных планах как зоны с особыми условиями. Собственник должен знать, где строительство без надлежащей инженерной защиты невозможно. Уже сегодня подготовлены, согласованы и представлены в Росводресурсы проекты для более 5,3 тыс. населенных пунктов, более 4,4 тыс. внесены в ЕГРН. 24 региона завершили работу в соответствии с графиком».

ВАЖНО!

Приоритетный перечень субъектов по утверждению зон затопления и подтопления:

Архангельская, Вологодская, Курганская, Омская, Иркутская, Амурская области, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Республики Алтай, Саха (Якутия) и Еврейская автономная область. Всего 2778 населенных пунктов.

«Возвращаясь к климатическим изменениям и влиянию осадков на наводнения, мы понимаем, что этими 8,5 тыс. зон работа не ограничится. Будем выявлять и определять территории с повышенными рисками дополнительно. Пример Крыма: там установили порядка 163 зон затопления. Это было сделано два года назад, когда ситуация с водообеспечением оставляла желать лучшего. Тогда у многих это вызывало удивление, иронию. Но после дождей этого года, вместе с органами власти республики мы пришли к тому, что необходимо дополнительно внести в ЕГРН еще порядка 80 таких зон».

О НАВОДНЕНИЯХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«Дальний Восток - одна из наиболее паводкоопасных территорий нашей страны, прежде всего, Амурский бассейн. Половодья дальневосточного типа выделяют в отдельную категорию, потому что их сложно предсказать и заранее к ним подготовиться. Паводки вызываются циклонами. Пример этого года: привычные для июля-августа паводки сместились на июнь и даже на сентябрь.

После 2013 года, после крупномасштабного наводнения, многое уже сделано на Дальнем Востоке. В том числе ведутся работы для защиты крупных населенных пунктов, таких как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Но вместе с тем мы совместно с субъектами определили еще порядка 58 приоритетных объектов защиты от наводнений, и это требует нашей постоянной работы.

На ближайшие три года запланирована реализация 22 из них. Это Забайкальский край, защита Читы, Шилки, Чернышевска, Амурская область – сёла Гродеково, Владимировка, Ивановка, которые в том числе подвергались наводнению и в этом году. Это и Бурятия, Улан-Удэ, поселок Наушки. Еврейская автономная область, прежде всего, село Ленинское и еще три населенных пункта. Приморский край, город Уссурийск. В федеральном бюджете предусмотрены субсидии регионам в объеме 5 млрд ежегодно на эти цели - на реализацию защиты от наводнений в Амурском бассейне.

Безусловно, у каждого проекта по инженерной защите есть своя шкала оценки эффективности. Нужно считать и затраты на строительство, и думать о предотвращаемых или наносимых ущербах. В 2013 году разовый совокупный ущерб по Дальнему Востоку превысил 50 млрд. рублей, а затраты на 22 объекта, о которых мы говорим сегодня – 15 млрд руб. Средняя эффективность от реализации таких объектов составляет примерно 3 рубля на вложенный рубль.

О МАЛОВОДЬЕ НА ВОЛГЕ

«Воды в Волге достаточно. Но, к сожалению, вместо того, чтобы заняться, наконец, работоспособностью инфраструктуры, многие начали пенять на маловодье и «несправедливость». Учитывая, что Волга – это каскад водохранилищ с определенными проектными параметрами, комплекс в этом году однозначно функционировал в заданных режимах. Обеспечены все потребности, в том числе сквозное судоходство.

Где возникали сложности? В региональном, скажем так, судоходстве, когда при достижении определенных отметок, важно – отметок проектных, не работали региональные водные пути. Проблемы возникали с водозаборными головками оросительных систем, промышленных предприятий. Все эти ситуации возникли не из-за отсутствия воды, а исключительно из-за некорректности инженерных решений.

Надо понимать, что у водохранилища есть верхняя и нижняя отметка. И любое водозаборное сооружение должно располагаться не просто в заданном диапазоне, а в той точке, которая не создает риска ни для населения, ни для отраслей народного хозяйства. В противном случае – это разгильдяйство. Одни не хотят поддерживать в рабочем состоянии оголовки, проводить заглубление, другие – включать насосы и тратить электроэнергию. В итоге – просто ждут высокой воды, которая сама зайдет в оросительную систему».