«Пятёрочка» признана любимым брендом россиян среди продуктовых магазинов

OMI проанализировала мнения покупателей, посещавших продуктовые магазины в течение последнего месяца. В результате опросов было выявлено, что именно «Пятёрочка» является самым любимым продуктовым магазином россиян.

«Любовь потребителей – это важный показатель эффективности взаимодействия с брендом, который включает в себя различные - функциональные, имиджевые, эмоциональные и поведенческие -характеристики, позволяющие оценить отношение к бренду, а также силу эмоциональной привязанности к нему потребителя. Мы видим положительную динамику восприятия «Пятёрочки», что добавляет нам уверенности в правильно выбранной, эффективной маркетинговой политике по продвижению ценностного предложения. Это комплексный результат, который делает нас ещё на шаг ближе к главной цели – заслужить доверие гостей», - комментирует Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Компания OMI — это одна из ведущих российских компаний, предоставляющая комплексные решения для маркетинговых онлайн-исследований, используемые исследовательскими и потребительскими организациями, рекламными агентствами, а также маркетинговыми подразделениями компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 500. Ежегодно с 2010 года OMI проводит исследование и опрашивает респондентов, которые выбирают свои любимые бренды в различных категориях.