Путин спросил у девочки, понравилось ли ей президентское исполнение желания

Сегодня российский глава позвонил школьнице, чтобы узнать, как все прошло. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

5 декабря на Международном форуме добровольцев Владимир Путин пообещал выполнить три детских желания, выбранных случайным образом. Одно из желаний было от 13-летней Тани Троценко из Ставрополья – тяжелобольная девочка хотела посмотреть балет Лебединое озеро в Мариинском театре.

- Считай, что ты уже в дороге, - пообещал в тот день президент.

Сегодня российский глава позвонил школьнице, чтобы узнать, как все прошло.

- Отлично, - радостно рассказала Таня.

- Еще экскурсия была? – уточнил Путин.

- Ходили за кулисы, ходили в оркестровую яму… Нам показывали старую и новую сцену.

Выслушав рассказ о походе в Мариинку, Путин сделал девочке еще одно предложение – посмотреть в Москве на фигурное катание по теме Лебединого озера.

- Неожиданно предложение. Мне и коллегам пришло в голову организовать, если захотите, - добавил президент.

Танина мама с радостью согласилась на такое предложение, но попросила позвать и остальную семью – на Ставрополье остались папа и братья девочки.

- Получится, и все будет хорошо, - в ответ пообещал Путин.

В конце школьница похвасталась президенту, что ходила еще в Эрмитаж, где ей показали необычные часы.

- Павлина? – уточнил глава страны.

- Да. Нам их завели, - добавила Таня. Девочке, конечно повезло – обычно часы заводят не чаще одного раза в неделю.

Таня Троценко узнала про обещание Путина выполнить желание, когда в поезде как раз ехала из Петербурга. Девочка лечится от рака, в Питере ей делают химиотерапию. Мама рассказала, что после новостей о Лебедином озере в Мариинке девочку «было не узнать». Ей как будто подарили надежду и на выздоровление.

5 декабря Путин пообещал выполнить еще два детских желания: 14-летний Марк Кобленев из Подмосковья попросил гитару, а 5-летний Асор Аюшев из Бурятии мечтает побывать в роли пожарного.