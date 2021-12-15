В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

15 декабря в онлайн-формате состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Фото: REUTERS

В среду, 15 декабря, прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Президент России и глава Китая общались по видеосвязи. В открытой части показали не так много, но точно больше, чем во время разговора с Байденом – тогда трансляция длилась дай бог секунд 10.

В публичной части встречи политики подтвердили хорошие отношения между странами и договорились встретиться лично на открытии зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, о чем говорили политики уже за закрытыми дверями.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

1. Москва хочет провести саммит пятерки стран, постоянных членов Совбеза ООН.

- Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году и условлено, что по линии МИДов двух стран на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты, - отметил Ушаков.

2. В Пекине поддерживают требование России по гарантиям безопасности наших западных границ.

- Что очень существенно, то, что председатель КНР подчеркнул, что он понимает российскую озабоченность и полностью поддерживает нашу инициативу о выработке соответствующих гарантий безопасности для России, и стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты, - рассказал помощник президента.

3. Отдельно обсуждался экспорт российского зерна в Китай. Сейчас рынок КНР фактически закрыт для наших основных производителей пшеницы, кукурузы и сои. Но эксперты утверждают, что Китай готов отказаться от запретов.

4. Путин и Си Цзиньпин хотят снизить риски от использования доллара в расчетах между странами.

- И президент, и председатель выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга, - заявил Ушаков.

5. Помощник Путина рассказал, что новый альянс, созданный США, Британией и Австралией, «подрывает режим ядерного нераспространения и взвинчивает уровень военной напряженности».

- Высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки Quad и американо-англо-австралийского союза AUKUS, - рассказал Ушаков.

Разговор Путина и Си Цзиньпина длился около полутора часов.