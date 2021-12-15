Вирусолог Центра им. Гамалеи оценил вероятность искусственного происхождения штамма «омикрон»

Штамм «омикрон», впервые обнаруженный учеными ЮАР в пробах больного в начале ноября, многим поразил ученых. Фото: REUTERS

Штамм «омикрон», впервые обнаруженный учеными ЮАР в пробах больного в начале ноября, многим поразил ученых. Его особенности - небывалое количество мутаций, рекордная скорость распространения, высокая частота повторных заражений у переболевших, активное инфицирование привитых. Все это наводит на мысль, что новый вариант коронавируса появился не естественным, эволюционным путем, а с чьей-то помощью, считают некоторые исследователи. В частности, такую гипотезу озвучил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН Петр Чумаков, выступая на «Радио России».

Ученый высказал предположение, что английские молекулярные биологи (в Великобритании лучше всего налажена работа с секвенированием, то есть расшифровкой геномов штаммов коронавируса) целенаправленно сконструировали в лаборатории вариант возбудителя ковида с более легким течением болезни. Возможно, это было сделано с целью распространить «суперослабленный» штамм и «быстренько завернуть пандемию», поскорее сформировав коллективный иммунитет, пояснил Чумаков. И привел аргумент в пользу такой версии: в геноме «омикрона» обнаружен фрагмент, характерный для сезонных коронавирусов, которые вызывают обычные легкие простуды. Откуда ему было взяться?

Между тем, в Великобритании сейчас растет количество госпитализаций. В начале этой недели глава Минздрава страны Саджид Джавид сообщил, что на новый штамм приходится более 20% случаев заболевания, в Лондоне этот показатель превышает 44%.

Насколько обоснованной выглядит гипотеза об искусственном происхождении «омикрона»? Эту версию kp.ru прокомментировал профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- Звучит совершенно неправдоподобно. Вряд ли кто-то стал бы заниматься подобной ерундой, - оценил ученый версию о целенаправленном создании «омикрона» в лаборатории. - Что касается последовательности из трех аминокислот в геноме нового штамма, характерной для сезонных коронавирусов, то это совсем небольшой фрагмент. Такой участок мог возникнуть, например, в результате рекомбинации (если какой-то человек одновременно был инфицирован возбудителем ковида и одним из легких простудных коронавирусов, которые широко распространены осенью и в начале весны. - Ред.).

При этом у нас нет данных, какую роль играет данный фрагмент в геноме «омикрона», влияет ли как-то ощутимо на свойства вируса, отмечает профессор Альтштейн.

«Наша мать природа способна на очень многое, недооценивать ее способности нельзя. Если уж она создала человека с его мозгом, то обеспечить появление нового варианта коронавируса, пусть и значительно отличающегося от предыдущих - вообще мелочи», - заключил эксперт.