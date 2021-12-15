Американцы прозрели: Реформы Зеленского лицемерны, страна на краю пропасти

Если Зеленский продолжит гнуть свою линию, то Украина может оказаться на краю пропасти Фото: REUTERS

Украина рискует в скором времени превратиться в горячую точку на земном шаре. К такому выводу пришел колумнист The Washington Times Айвен Саша Шиэн, исполнительный директор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора. События последних недель являются тому наглядным доказательством. Ситуацию лишь отчасти смягчили переговоры в онлайн формате президентов России и США на прошлой неделе.

Напряженность между Москвой и Киевом, о которой почти месяц трубят западные СМИ, продолжает нарастать. Захват российскими войсками украинской территории, которым американцы и европейцы друг друга пугают, «безвозвратно изменит баланс сил в Европе и на Ближнем Востоке», пророчат журналисты WT.

Авторитетное издание описывает ситуацию, в которой оказался президент Украины, к избранию которого за океаном поначалу отнеслись очень позитивно. Напуганный угрозой госпереворота, Зеленский развязал войну с одним из богатейших людей Украины Ринатом Ахметовым. Олигарха и энергомагната обвинили в сговоре с Россией с целью смены власти в Незалежной. Параллельно Зеленский пытается сдержать растущую популярность бывшего своего соратника, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который рискует составить ему конкуренцию в том числе на следующих президентских выборах. Опасения главы государства, как полагает WT, не напрасны. Во время предвыборной кампании он смог выехать на обещаниях проведения масштабных реформ и борьбе с кумовством и олигархатом во власти, но сейчас надо признать: Зеленский больших успехов так и не добился.

Что же касается конфликта с Ахметовым, то время для войны Зеленский выбрал неудачно. Грядет зима, которая обещает быть довольно холодной, а объемы запасов угля критически малы. Страна рискует остаться без электричества. Если бы не закупка угля за рубежом предприятиями Ахметова, на Украине уже разразился энергетический кризис. По мнению американского издания, Зеленскому не следовало начинать показательную порку олигархату.

- Новый закон о борьбе с олигархами больше похож на попытку замаскировать желание усилить президентскую власть, прикрываясь популистской риторикой, - выдвигает обвинения против Зеленского и его команды депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик.

Впрочем, нынешняя политическая канитель на Украине вызывает немое недоумение у их основных спонсоров - американской администрации. Начиная с 1991 года, Вашингтон продвигает проведение реформ демократических институтов, борьбу с коррупцией и «пытается противостоять российской агрессии». С этой целью Киев регулярно получает от США и Евросоюза миллиарды долларов финансовой помощи, которые, как ожидают спонсоры, пойдут на реализацию энергетической, судебной и земельной реформ.

На первый взгляд, последние законодательные инициативы Зеленского, якобы нацеленные на продвижение этих реформ, в итоге подорвали поступление иностранных инвестиций, да и вообще выглядят чистым лицемерием. Например, недавний закон о налогообложении недр не коснулся марганца, который держит под контролем сторонник Зеленского, олигарх Игорь Коломойский. При этом налог на железную руду, которую курирует Ахметов, подскочил в разы.

Пока Киев продолжает свой трудный путь к демократии и честной рыночной экономике, Вашингтон ждет гарантий. Белый дом хочет быть уверенным, что поддержка Украины не приведет к слепому принятию политики непопулярного президента (рейтинг Зеленского колеблется в районе 25%), которая может разрушить весь тот прогресс, достигнутый за 30 лет.

Политика деолигирхизации, проводимая Зеленским, отдает субъективизмом и затаенной обидой, заключает колумнист WT. Бывший спецсоветник по Европе МИД Британии Дэвид Кларк отмечает, что украинский антиолигархический закон может быть направлен на усиление позиций Зеленского в тот момент, когда у него осталось так мало козырей.

- Зеленский обвиняется в связях с олигархом (Коломойским - ред.) с момента вступления в должность, формировании политики и правительства с учетом интересов Коломойского и получении взамен положительных откликов в СМИ. Эта зависимость, вероятно, усилится, поскольку президент будет бороться с непопулярностью и начнет планировать свою кампанию по переизбранию в 2024 году, - констатирует Кларк.

Очевидно, что Владимир Зеленский сейчас находится в сложной ситуации. Все, чего он касается, - Энергоатом (атомная энергогенерирующая компания), Нафтогаз (нефтегазовая компания), Южмаш (предприятие по строительству ракетно-космической техники) - оказались пропитаны коррупцией, управляются неэффективными менеджерами и не способны производить что-либо. Если Зеленский продолжит гнуть свою линию, то Украина может оказаться на краю пропасти. Помогут ли Киеву заокеанские спонсоры, остается загадка - время покажет.