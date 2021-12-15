Долг как диагноз

Коронавирус внес свой вклад в вечную для нашей страны проблему долгов в сфере ЖКХ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус внес свой вклад в вечную для нашей страны проблему долгов в сфере ЖКХ. Многие управляющие компании перестали платить ресурсникам за полученные тепло и горячую воду, ссылаясь на снижение оплат населением из-за пандемии. Исходя из этой логики, по состоянию оплаты счетов за коммунальные ресурсы вполне можно судить и об уровне заболеваемости в конкретном доме. Нет долгов – все здоровы, работают и вовремя оплачивают коммуналку. Есть долги перед ресурсниками – дом неблагополучен с эпидемиологической точки зрения. Но, если серьезно, на самом деле ситуация по долгам не так прямолинейна.

Например, даже в целом благополучной Москве ситуация с платежами очень непростая. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), обеспечивающей жителей столицы теплом и горячей водой, на постоянной основе ведет особый Антирейтинг компаний-должников. Так, на входе в отопительный сезон долг только 100 самых злостных неплательщиков за поставленные ресурсы превысил 4,2 млрд рублей.

Противостояние нарушителей платежной дисциплины и ресурсников продолжается не первый год - идут суды, возбуждаются уголовные дела, и, в крайних случаях, отбираются лицензии у самых убежденных неплательщиков среди УК. Например, по инициативе «МОЭК» надзорными и лицензирующими органами с рынка управления жильем столицы были удалены многолетние лидеры Антирейтинга УК «Дом-Мастер» (входит в холдинг «Капитал-Инвест») и УК «Юни-Дом», каждая из которых управляла более чем 300 многоквартирными домами. Такая же судьба постигла УК «Покровская» (тоже аффилирована с «Капитал-Инвест») и УК «Ремкомплектстрой».

Но этих примеров явно недостаточно. Сейчас среди антигероев можно назвать ООО «Юнисервис» (управляет домами в 6 округах Москвы) с долгом на 1 декабря 238 млн рублей. Эта УК ходит буквально по краю – в этом году компанию не раз предупреждали об ограничении поставки тепла и горячей воды в обслуживаемые ей апартаменты. Их, в отличие от обычного жилья, закон вполне разрешает отключать от ресурсов даже зимой. И только непосредственная угроза коммунального коллапса вынуждала ООО «Юнисервис» частично платить по счетам.

С начала года уверенно накапливают долги и структуры группы «Маторин» - ООО «Маторин - Региональная управляющая компания» и ООО «МСК-Групп» с задолженностью свыше 173 млн рублей. «МОЭК» уже обратился в суд с заявлением о банкротстве этих потребителей.

При этом энергетики уверены, что большинство москвичей добросовестно платят по счетам. «Важно отметить, что жители в подавляющем большинстве случаев исправно оплачивают коммунальные услуги, но собранные средства аккумулируются на счетах управляющих компаний, а в адрес поставщика тепловых ресурсов - не переводятся», — отметил директор Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Андрей Дмитриевский.

Подтверждение этого тезиса является наличие большого количества добросовестных потребителей тепла. И среди них немало управляющих организаций – от крупных УК с сотнями многоквартирных домов до ТСЖ на один-два дома. «Работать в коммунальной сфере в интересах жителей, не нарушая закона и с высокой ответственностью перед партнером - вполне возможно», - уверен Дмитриевский.

Своевременная оплата ежемесячных платежек за тепло и ГВС – гарантия надежной работы всей столичной системы теплоснабжения, напоминают энергетики. «Без постоянного поступления средств за уже поставленные ресурсы нам будет сложно не только обеспечить теплоснабжение города в ходе отопительного сезона, но и проводить работу по подготовке к следующей зиме», - говорят в МОЭК.