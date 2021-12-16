Юрист рассказал, как вернуть товар, купленный онлайн

Это особенно актуально для тех, кто приобрел некачественный товар или получил заказ не вовремя в дни ноябрьских скидок, предновогодней суете.

Избирательное добавление товаров в корзину, использование всевозможных промокодов на скидку, ожидание курьера — очень приятные хлопоты. В такие моменты хочется верить, что покупки приедут вовремя в целости и сохранности. Собственно, этого требует и закон, обязующий продавца «передать потребителю качественный товар, который соответствует определенным требованиям и является пригодным для целей его использования». К сожалению, эти условия выполняются не всегда: сразу или спустя время обнаруживаются недостатки. Такой предмет нельзя подарить или полноценно использовать. Вместе с экспертом разбираемся, что можно сделать.

Какие товары можно возвращать?

Есть несколько вариантов развития событий:

1. Пришел товар надлежащего качества, но он уже не нужен. Представим, что синтетическая подкладка пиджака неприятно «трещит». Носить такую вещь не хочется. Друзья или родственники отдали вам посуду и заказанный онлайн сервиз уже не актуален. По действующему законодательству, у вас есть 7 дней для возврата такого товара с момента его получения.

2. Пришел некачественный товар, недостатки которого проявились сразу или спустя время. Покупатель имеет право вернуть его продавцу (иными словами, отказаться от исполнения договора купли-продажи) и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, либо попросить устранить обнаруженные недостатки. Интересно, что от клиентов онлайн-магазинов нередко требуют доказательств вины магазина или изготовителя. На самом деле, предоставлять доказательства не нужно, если недостатки товара выявились в течение гарантийного срока или срока годности.

В эти ситуации попадали многие потребители, обратившиеся за помощью в проект «Под защитой Триколора!». И подобные заявки продолжают поступать на сайт pomogem.tricolor.tv. Премьера «Под защитой Триколора!» состоится уже в четверг, 16 декабря, в 19:00 по московскому времени, в онлайн-проекте Триколора «Большой эфир», который бесплатно доступен в онлайн-сервисе kino.tricolor.tv, в мобильном приложении «Триколор Кино и ТВ» и на подключенных к интернету приёмниках и TV Box. В выпусках программы будут рассмотрены конкретные дела реальных людей, а зрители на их примере могут разрешить собственные конфликты.

Два главных шага на пути к успешному возврату

— Сперва необходимо обратиться к продавцу с требованиями вернуть деньги или устранить недостатки. Если он проигнорирует ваш запрос или откажется исполнять просьбу, специалисты рекомендуют направлять по почте официальную претензию с указанием требований (не забудьте приложить к письму опись).

— Отправить товар на экспертизу. Этот этап необходимо пройти, если продавец начинает спор о причинах возникновения недостатков. Он проводит ее за свой счет. Покупатель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Все это значит, что закон освобождает покупателей от доказывания причин возникновения недостатков, а вот продавец должен доказать, что недостатков либо нет, либо они возникли не его вине.

Как возвращать товар, купленный в кредит?

Ситуация: под дорогостоящий предмет мебели или техники покупатель взял кредит, однако качество исполнения вещи оставляет желать лучшего. Кажется, что выпутаться из этой ситуации и объяснить ее банку практически нереально. Важно знать, что если товар ненадлежащего качества был куплен за счет потребительского кредита, то продавец обязан возвратить потребителю стоимость товара, а также возместить уже уплаченные проценты и иные платежи по договору потребительского кредита.

Можно ли привлечь онлайн-продавца к ответственности за нарушение сроков доставки?

Можно, если товар уже оплачен и посылка пришла позже обозначенного времени. В помощь приходит Федеральный закон «О Защите прав потребителей»: согласно ему, продавец обязан уплатить покупателю неустойку в размере 0,5 % суммы предварительной оплаты товара за каждый день просрочки. То есть неустойку можно взыскивать со дня, когда вы должны были получить товар, до дня фактического получения товара или возврата денежных средств за покупку. Важно помнить, что сумма неустойки не может превышать стоимости товара.

Как добиться желаемого? Для того чтобы продавец удовлетворил требования, нужно написать претензию по факту нарушения продавцом сроков передачи предварительно оплаченного товара и направить ее самому продавцу. Этот документ важно отправить по почте заказным письмом с описью вложения. В описи необходимо указать, что вы отправляете в адрес продавца претензию с указанием вашего требования. Продавец не отвечает на вашу претензию? Это повод обратиться в суд.