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Экономика15 декабря 2021 14:16

В Счетной палате сообщили о сокращении госрасходов на медицину

Алексей Кудрин рассказал, что пациентам часто приходится по месяцу ждать приема врача
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
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Владимир Путин по видеоконференции провел заседание президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин по видеоконференции провел заседание президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин по видеоконференции провел заседание президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Обсуждали, как эти нацпроекты реализуются. Глава счетной палаты Алексей Кудрин, когда до него дошла очередь, рассказал о выявленных проблемах.

- В 2020 году на здравоохранение было потрачено 4,6% ВВП, а в 2021 – расходы снизились до 4,1%, - доложил Кудрин, напомнив, что в 2018 году Путин поручил тратить на медицину не меньше 5% ВВП.

Глава Счетной палаты сообщил, что чисто региональные траты (без учета федерального бюджета) при этом растут – за последние три года они увеличились на 60% «в номинальном выражении». Кудрин предупредил, что расходы субъектов растут быстрее их реальных доходов – в будущем, когда авральные вливания закончатся, денег на поддержание всего хозяйства просто не хватит.

Чиновник заметил, что и сейчас к здравоохранению есть вопросы – в некоторых регионах приема узкого специалисты ждут по 30-50 дней.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов подтвердил, что и с обследованиями такое же положение. 44% россиян ждет направления на КТ больше месяца, а 26% больше месяца ждут УЗИ.

- Объем расходов должен быть скорректирован с учетом инфляции. Считаю правильным, если в следующие два года укрепим первичное звено, - заявил в ответ Путин.

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