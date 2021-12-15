В метро Берлина начали продавать съедобные билеты с коноплей

Берлинские транспортники давно известны своими оригинальными рекламными акциями Фото: EAST NEWS

Оператор общественного транспорта Берлина BVG решила помочь горожанам расслабиться во время всеобщего стресса от пандемии и предпраздничного напряжения, когда и на работе надо все дела доделать, и подарками закупиться. Помочь в этом призваны специальные съедобные билеты на метро. Они пропитаны конопляным маслом, которое и призвано оказать успокаивающий эффект, передает DW.

За одноразовый дневной билет на проезд в подземке придется выложить 8,80 евро (740 рублей). Такая высокая цена объясняется тем, что это не обычные билеты — и дело даже не в том, что они сбрызнуты тремя каплями конопляного масла. Изготовлены они из особой съедобной бумаги, так что никакого вреда, если их съесть, человек не получит.

В BVG возмутившимся поборникам нравственности объясняют: масло, которым пропитаны проездные документы, изготовлено из семян каннабиса, а не из его цветов, значит, в масле нет никакого опьяняющего вещества. Получается чистый эффект плацебо. К тому же абсолютно законный, что важно для муниципального перевозчика.

Впрочем, эксперты увидели в акции BVG далеко не просто безобидную рождественскую акцию. Дело в том, что новое немецкое правительство в числе своих планов заявило о том, что хочет легализовать канабис для личного использования.

- Мы против употребления наркотиков в любом виде, - подчеркивается в заявлении BVG. - Но конопляное масло в принципе так же безвредно, как подсолнечное или оливковое.

Стоит отметить, что берлинские транспортники давно известны своими оригинальными рекламными акциями. Например, в 2018-м они объявили продажу лимитированной серии кроссовок Adidas, которые также можно было использовать как годовой билет на метро. Мало того, что это стильно, так еще и очень выгодно: пара кроссовок продавалась за 180 евро, тогда как за обычный годовой проездной на берлинскую подземку пришлось бы выложить 761 евро.