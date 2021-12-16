Мне только спросить: как телемедицина экономит время и деньги

Биение сердца в прямом эфире

Никто не включает в свой распорядок дня резкую головную боль, першение в горле или недомогание после незнакомого экзотического блюда. Возможность круглосуточно оставаться на связи с врачом – то, что пациенты обоснованно ожидают от современной медицины, учитывая уровень развития коммуникаций.

На самом деле, телемедицина – не новое изобретение. Еще в 1924 году ее появление предвосхитил журнал Radio News, который изобразил на обложке апрельского выпуска врача, консультирующего пациента по видеосвязи. Одним из первых примеров телемедицины считается передача радиографического изображения по телефонной линии между городами Филадельфия и Уэст-Честер в штате Пенсильвания, США в 1948 году.

Потенциал телемедицины быстро заметили, и с тех пор она развивалась достаточно быстро. В 1959 году врачи-клиницисты Университета штата Небраска организовали двустороннюю видеосвязь со студентами-медиками в кампусе. В 1964 году врачи того же университета установили связь с Региональным центром Норфолка для групповых консультаций, постановки диагноза в особо сложных случаях, обучения и тренировки.

Изначально телемедицина задумывалась как решение для отдаленных населенных пунктов, но достаточно рано она появилась и в крупных городах. Дебютировала она в службах экстренной помощи. Так, в 1967 году Медицинская школа Леонарда Миллера Университета Майами начала сотрудничать с местным пожарным департаментом – во время спасательных операций сердцебиение огнеборцев передавалось в Мемориальную больницу Джексона по радиосвязи, в прямом эфире.

Учитывая, что телемедицина в современном понимании фактически появилась в США, американский рынок телемедицинских консультаций является самым развитым. По состоянию на конец 2016 года, в Америке провели около 1,25 млн телеконсультаций. По статистике Американской телемедицинской ассоциации, дистанционные консультации и мониторинг сокращают количество госпитализаций на 19 %, а количество обращений за очной консультацией — на 70 %. Экономия на транспортировке тяжелобольных благодаря онлайн-консилиумам достигает $500 млн ежегодно.

В России телемедицина начала широко применяться только в 90-х годах прошлого века, и тогда же ее применение стало системным. Для нашей страны телемедицина особенно актуальна – на такой огромной территории невозможно везде обеспечить шаговую доступность до узкопрофильных специалистов.

За стартом работ по организации телемедицины в 90-х годах последовало создание и развитие «электронного здравоохранения». На современном этапе развития телемедицины в России, который отсчитывается с 2016 года по настоящее время, создается IT-инфраструктура Федеральной четырехуровневой телемедицинской системы и внедряется система электронного документооборота.

Расстояние – не помеха

Телемедицина удобна как на уровне страны в рамках стратегических задач по здравоохранению, так и на уровне конкретного пациента.

К сожалению, нередки случаи, когда нужный специалист может находиться в другом городе или регионе. Онлайн-консультация позволяет не только сэкономить на дорожных расходах, но и на временных затратах. Она незаменима в тех случаях, когда транспортировать пациента невозможно или слишком опасно.

С помощью телемедицины врачи могут консультироваться с коллегами из разных городов по спорным вопросам. Это не обычный звонок по телефону или сообщение в мессенджере – например, в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени установлена система телемедицины для консультации в режиме реального времени прямо во время операций.

Пациенты могут получать консультацию врача можно в любом удобном месте, не тратя время на стояние в очереди на прием. Это помогает вовремя получать информацию о своем здоровье даже сторонникам метода «само пройдет» – что может быть проще, чем открыть приложение на своем телефоне? Тем же, кто постоянно следит за состоянием своего организма, телемедицина помогает держать своего лечащего врача в курсе всех изменений в самочувствии, а врачу – оперативно реагировать на них.

Несмотря на все преимущества и возможности телемедицины, иногда личного визита ко врачу избежать не получится. Например, может понадобиться осмотр с помощью специального оборудования, такого как томограф или гастроскоп. Также нужно понимать, что при дистанционной консультации врач ограничен тем, как пациент описывает свои симптомы и как подробно отвечает на вопросы.

По федеральному закону о телемедицине, во время онлайн-консультации врач не может ставить диагноз и назначать дозировку лекарственных препаратов, но он назначит необходимое обследование, расскажет, как к нему подготовиться, определит, есть ли необходимость в экстренной госпитализации, расскажет о предполагаемом заболевании и вариантах его течения.

Новая услуга Лаборатории «Гемотест»

Теперь в Лаборатории «Гемотест» можно получить онлайн-консультацию врачей различных специальностей через специализированную телемедицинскую платформу. По итогам консультации пациент получит медицинское заключение в электронном виде.

Онлайн-консультация врача Лаборатории «Гемотест» – это:

– Удобство: связь с врачом из любой точки земного шара в выбранное вами время;

– Приватность: личные сведения пациента защищены законами РФ, а все файлы — сквозным шифрованием;

– Компетентность: прием ведут штатные высококвалифицированные специалисты с большим опытом практической работы.

Получить подробную информацию и записаться на онлайн-консультацию можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».