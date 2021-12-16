«Махновщина и налоговая вольница должны быть пресечены»: Россия принуждает IT-гигантов жить по закону

Kаждая страна самостоятельно разрабатывает правила отношений с IT-компаниями Фото: EAST NEWS

С 1 января 2022 года иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо. Это последствие закона о «приземлении» цифровых гигантов, принятого в июне 2021 года. С тех пор мы услышали массу опасений, вплоть до того, что крупнейшие IT-компании могут уйти из России. Но стоит ли этого бояться? Эти заявления похожи на банальный шантаж. К такому выводу можно прийти, изучив представленный 15 декабря доклад Центра политической информации «Закон “о приземлении” IТ-компаний и правовые условия деятельности на международных рынках», в котором собран и проанализирован опыт других стран в сфере регулирования информации в интернете.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ НЕ СРАБОТАЛО

Доклад получился внушительным, а выводы неожиданными. Оказывается, закон о «приземлении» IТ-компаний, которые в подавляющем большинстве представляют США, не российское изобретение. Центр политической информации рассмотрел законодательство Германии, Великобритании, Франции, Польши, Китая, Индии, Австралии, США и общее законодательство для стран Евросоюза. Выяснилось, что саморегулирование таких IT-гигантов, как YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Inc., давно осталось в прошлом. Причем государственный надзор за деятельностью международных социальных сетей с той или иной степенью жесткости осуществляется во всех развитых и развивающихся государствах.

«Долгое время деятельность IT-компаний находилась вне государственного регулирования, и они могли спокойно уклоняться от исполнения антимонопольного и налогового законодательства, самостоятельно подходить к регулированию и модерации в своих социальных сетях, — отметил ведущий аналитик Центра политической информации, автор доклада Дмитрий Машьянов. — Национальные органы выписывали штрафы за различные нарушения. Но, конечно, размер штрафов был не соизмерим с теми прибылями, которые они генерировали».

В итоге каждая страна самостоятельно разрабатывает правила отношений с IT-компаниями. Наряду с контролем за распространением противоправной информации (пропаганда суицида, употребления наркотиков и алкоголя, детская порнография, экстремистские и террористические материалы, призывы к насилию и буллингу, оскорбления на расовой или конфессиональной почве и др.) цивилизованные государства обеспечивают цифровые права граждан, особенно в части защиты персональных данных, а также следят за монополиями на сложившемся цифровом рынке.

Россия идет по этому же пути.

«Государства ощутили серьезную опасность, исходящую от вседозволенности, и пытаются регулировать ситуацию правовым образом. Что я считаю правильным, потому что репрессивный способ, как известно, до добра не доводит, — отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — То, что значительное число стран уже ввело правила для цифровых компаний — крайне важно и показательно. Россия действует в русле международных трендов. Махновщина и налоговая вольница должны быть пресечены самым непосредственным образом».

НЕ ПЛАЧУ НАЛОГИ? ВЫ ПРОТИВ СВОБОДЫ СЛОВА!

Российское законодательство с 1 января требует от зарубежных цифровых компаний официальное оформление присутствия в РФ в виде филиалов, представительств или дочерних компаний, которые будут в постоянном контакте с пользователями сервисов и представителями органов власти. При этом закон о «приземлении» ИТ-компаний стоит рассматривать в комплексе с другими инициативами. Такими, как закон о введении оборотных штрафов за не удаление незаконного контента, закон о самоконтроле социальных сетей, закон об измерении интернет-аудитории, а также потенциальный закон о введении «цифрового налога» в России или присоединении к всемирной налоговой инициативе Организации экономического сотрудничества и развития.

В ответ IT-компании обвиняют власти России… в ущемлении демократии.

«У нас есть национальное законодательство, налоги, защита персональных данных – будьте любезны соблюдать. В ответ слышим: «Вы что, против демократии и свободы слова?!» Кстати, абсолютно идентичные истории происходят во Франции, Германии, только другие ярлыки вешают», - сообщил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Что касается принудительного «приземления» IT-гигантов на своей территории, аналогичную практику эксперты Центра политической информации зафиксировали в Австралии, Турции и странах Евросоюза. Самое жесткое профильное законодательство в Германии и Франции, но, как видим, цифровые компании не ушли из этих стран. И из России не уйдут, убеждены эксперты.

«“Приземление”, четкая юрисдикция, оплата налогов, а в случае нарушений — большие штрафы. Не хочешь играть по правилам — плати штраф с оборота, — резюмирует политолог Сергей Судаков. — Это позволит сильно отрезвить те корпорации, которые сейчас чувствуют себя полубогами».