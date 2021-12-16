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Здоровье16 декабря 2021 4:00

Центр им. Гамалеи запатентовал вакцину от коронавируса для детей всех возрастов - рассказываем подробности

Чем прививка для малышей будет отличаться от уколов для подростков - самые важные детали kp.ru прокомментировал кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По сути речь идет об оформлении патента на «детские» варианты «Спутника V»

По сути речь идет об оформлении патента на «детские» варианты «Спутника V»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщила 15 декабря пресс-служба Роспатента, ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получили патент на изобретение средства для формирования иммунитета к коронавирусу у детей. О чем идет речь? Некоторые СМИ трактовали новость как появление некоего нового иммунобиологического препарата для защиты от ковида мальчиков и девочек, начиная с 1-го месяца жизни.

В действительности же, как выяснилось, речь идет о патенте на вакцину для детей всех возрастов (исключая младенцев младше месяца), в основе которой лежит всемирно известный «Спутник V». По просьбе kp.ru сложную научно-технологическую документацию из Реестра изобретений Роспатента (номер патента 2 761 904) изучил эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

ПОДРОСТКАМ И МАЛЫШАМ - РАЗНЫЕ ДОЗЫ

По сути речь идет об оформлении патента на «детские» варианты «Спутника V», - поясняет эксперт. - Сюда входит и «Спутник М», который сейчас проходит клинические исследования на подростках 12-17 лет, и вакцины для детей младшего возраста, начиная с одного месяца. Кроме того, авторы изобретения описывают интраназальный тип вакцины (впрыскивается в нос. - Ред.) для формирования у детей так называемого мукозального иммунитета. То есть для выработки специфической иммунной защиты от SARS-CoV-2 на первом рубеже, куда попадает вирус - слизистых оболочках носоглотки. Предлагается применять сочетание «классического» «Спутника», который вводится внутримышечно, и интраназальной формы.

В качестве носителя-доставщика антигена (то есть фрагмента коронавируса, необходимого для выработки иммунитета) в детских вакцинах предлагается использовать модифицированные - лишенные возможности размножения - аденовирусы 26-го и 5-го серотипов, как во взрослом «Спутнике». А также запатентована возможность применения еще одной разновидности аденовируса, 25-го серотипа.

- Наиболее интересные для широкого круга людей, родителей детали в информации о патенте касаются дозировки действующего вещества в детских вакцинах, - продолжает Николай Крючков. - Для подростков 12-17 лет, как мы уже знаем, используется 1/5 взрослой дозы. А вот для детей более младшего возраста предлагается уменьшить взрослую дозу в 10 раз.

КОНКРЕТНО

«Исходя из уровня техники можно предположить, что введение детям вакцины, которая используется у взрослых, приведет к уменьшению ее эффективности вследствие незрелости детской иммунной системы, - пишут авторы в описании изобретения к патенту». - Однако проведенные исследования показали, что введение детям 1/10 взрослой дозы разработанного средства индуцирует (то есть способствует появлению. - Ред.) гуморальный иммунный ответ (выработку антител. - Ред.) сравнимый с иммунным ответом взрослого человека. В данном случае это является неожиданным результатом».

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

- Николай, испытания вакцины «Спутник М» на подростках уже давно идут, она зарегистрирована и скоро ожидается ее появление в прививочных пунктах - почему только сейчас появился патент на изобретение? Что это значит?

- Ничего удивительного в этом нет, оформление патента на вакцину, как и любое изобретение, возможно на любом этапе. Упрощенно говоря, ученым просто нужно «застолбить» за собой это изобретение, чтобы иметь официальную патентную защиту своей интеллектуальной собственности.

Кстати, есть такой подход: поскольку патент имеет определенный срок действия, то чем позже запатентуешь изобретение, тем лучше (если только не опасаешься, что «ноу-хау» кто-то выдаст за собственное открытие), отмечает эксперт.

КСТАТИ

Помимо описания клинических исследований (КИ) вакцины у подростков 12-17 лет, в документации к патенту говорится, что оценивалась выработка антител при введении сниженных в 10 раз доз 95-ти детям младшего возраста, отмечает эксперт.

В ТЕМУ

Постпрививочные реакции: от температуры до боли в животе

Как сообщают в документе авторы изобретения, в ходе исследования (то есть испытания вакцин у детей) встречались такие постпрививочные реакции:

- болезненность в месте инъекции,

- гриппоподобный синдром,

- утомляемость,

- субфебрильная температура (то есть до 38 градусов),

- чувство жара,

- заложенность носа,

- головная боль,

- боль в горле,

- кашель,

- ломота в суставах,

- общая слабость,

- боль в животе,

- паническая атака,

- снижение нейтрофилов (разновидность иммунных клеток. - Ред.),

- повышение уровня билирубина в крови.

Аллергические реакции не отмечались. «В целом можно сказать, что выявленные в ходе исследования нежелательные явления характерны для большинства вакцинных лекарственных препаратов. Случаев развития нежелательных явлений, угрожающих жизни, не было зарегистрировано», - пишут разработчики.

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